В чем встречать год Крысы, чтобы не быть серой мышкой

2020 – год какого животного по гороскопу?

По восточному календарю 2020 год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы. Она придет на смену уходящего года Желтой Земляной Свиньи.

Крыса – первое животное китайского гороскопа, с него начинается восточный календарь. Ей свойственны высокий интеллект, интуиция и хитрость, которые помогают с успехом преодолевать все проблемы и препятствия.

Стихия 2020 года – металл – олицетворяет упорство, решительность, борьбу, несокрушимый характер. Белый цвет символизирует скромность и чистоту. Все эти характеристики свойственны грядущему 2020-му.