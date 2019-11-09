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В чем встречать год Крысы, чтобы не быть серой мышкой

, ИА "Амител"
2020-й пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы
Новогодний наряд / Фото: pixabay.com

Новогодний наряд / Фото: pixabay.com


До Нового года осталось полтора месяца. Сейчас самое время задуматься о том, в чем встретить 2020-й, чтобы задобрить хозяйку года – Белую Металлическую Крысу. Астрологи считают, что отмечать Новый год стоит в домашней и уютной обстановке, но это не значит, что тапочки и растянутая футболка – подходящий стиль для встречи года Крысы. Какой должна быть одежда на Новый год 2020 и как выбрать подходящий цвет – разбирался amic.ru.

1
2020 – год какого животного по гороскопу?

По восточному календарю 2020 год пройдет под покровительством Белой Металлической Крысы. Она придет на смену уходящего года Желтой Земляной Свиньи.

Крыса – первое животное китайского гороскопа, с него начинается восточный календарь. Ей свойственны высокий интеллект, интуиция и хитрость, которые помогают с успехом преодолевать все проблемы и препятствия.

Стихия 2020 года – металл – олицетворяет упорство, решительность, борьбу, несокрушимый характер. Белый цвет символизирует скромность и чистоту. Все эти характеристики свойственны грядущему 2020-му.

2
В каком цвете встречать год Крысы?

Белый, серый, серебристый и черный – наиболее подходящие цвета для встречи Нового года 2020. Однако это не значит, что праздничный наряд должен быть скучным и напоминать офисный стиль. 

Для встречи Нового года не возбраняется использовать спокойные оттенки, которые близки к указанным цветам. К примеру, подойдет бежевый, который в 2020-м станет одним из самых модных. Наряд может быть пепельным или дымчатым: платья и рубашки таких оттенков будут выглядеть элегантно и неотразимо и в то же время сдержанно и утонченно. Жемчужный оттенок или цвет "айвори" добавят новогоднему наряду романтичности, легкости и нежности. Можно использовать мерцающие ткани.

 

3
В чем встречать Новый год и как продумать образ?

Крыса не любит вычурности и пафоса, поэтому новогодний наряд должен быть элегантным, сдержанным и стильным. А для этого следует детально проработать свой образ. 

Чтобы не оказаться серой мышкой на вечеринке, дополните наряд небольшими, но привлекательными элементами. Пусть это будут подвески, кулоны, броши металлического оттенка. "Освежить" сдержанный образ поможет серебряный пояс на платье, туфли металлического оттенка, клатч со стразами. 

Желательно избегать изображения кошек на одежде, иначе это не понравится хозяйке года. Да, и леопардовое платье лучше припрячьте до следующего года.

Не забывайте, что наряд должен быть удобным и свободным, поэтому не загоняйте себя в узкие брюки или платье-футляр. 

4
А как же быть с макияжем и прической?
Здесь все просто – главное, не переборщите. При выборе теней остановитесь на металлических и блестящих оттенках, стилисты рекомендуют сделать яркий акцент на губах.
Что касается лака для ногтей, то приветствуются цвета года – белый, серый, черный. Маникюр с кошечками и елочками будет излишним и нарушит ваш сдержанный образ. Прическа на Новый год не должна быть вычурной, пусть это будут легкие локоны или выпрямленные прядки. Тогда это точно понравится символу 2020 года.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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