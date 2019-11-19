Как выйти на пенсию досрочно и кто это может сделать

Пенсия ждет каждого, но многие получат корочки бордового цвета еще не скоро. Хотя хотелось бы уйти на заслуженный отдых раньше. Amic.ru выяснил, как это сделать, какие документы для этого необходимы и при каком случае могут отказать в досрочной пенсии. А помогло нам в этом алтайское управлении ПФР.
На досрочную пенсию по предложению службы занятости могут рассчитывать люди, которые были уволены в связи с ликвидацией организации или сокращением штата и не могут найти работу. При этом их страховой стаж должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Сделать это легче, чем получить паспорт. Сначала надо сходить в службу занятости. Если уже состоите на учете как безработный, уточните – можно ли вам получить предложение на назначение досрочной пенсии.
Как только получите бумагу, идите писать другую – заявление о назначении пенсии, его нужно принести в местное управление ПФР. Досрочную пенсию могут назначить по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета (в нем указаны номер СНИЛС, ФИО, дата и место рождения, пол, сведения о работе), если вы дадите на это свое согласие. В таком случае сами документы представлять не нужно.
А вот если этих сведений недостаточно, то придется представить в управление ПФР документы о стаже и нестраховых периодах, а также (при необходимости) и справку о заработке.
Смотря как поработаете. Размер пенсии зависит от продолжительности стажа, среднемесячного заработка до 1 января 2002 года и суммы страховых взносов в Пенсионный фонд после этой даты.
На размер пенсии влияет и наличие нестраховых периодов: уход за детьми до полутора лет, уход за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы, служба в армии, за которые начисляются пенсионные баллы.
При этом, конечно же, размер досрочной пенсии будет несколько ниже по сравнению с теми, кто работает до достижения пенсионного возраста, поскольку за периоды работы формируются пенсионные права, влияющие на размер пенсии.
Работать и получать досрочную пенсию, назначенную как безработному, нельзя. Если нашли работу, то нужно обратиться в управление ПФР и сообщить о трудоустройстве. После этого прекратится выплата досрочной пенсии.
Для того чтобы после увольнения вернуть выплату пенсии, необходимо будет снова написать заявление.
К счастью, нет. Досрочные пенсии могут быть назначены и по другим основаниям. Например, если у вас есть длительный стаж. В таком случае у женщин он должен быть не менее 37 лет, а у мужчин – не менее 42 лет. При расчете этого стажа учитываются только периоды трудовой деятельности плюс больничный. При наличии таких условий вы можете выйти на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Но не ранее чем в 55 лет женщины и в 60 лет мужчины.
На досрочную пенсию также могут рассчитывать многодетные матери. Если у вас трое детей, то можете выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста (в 57 лет), если четверо – на четыре года раньше (в 56 лет), если пять и более детей, то в 50 лет. Но в любом случае нужно выработать страховой стаж не менее 15 лет.
Также досрочные пенсии устанавливаются при наличии специального стажа работы. Например, если вы отработали десять и более лет по Списку № 1 (в него входят "опасные" профессии), при наличии страхового стажа 20 лет сможете оформить пенсию в 50 лет.