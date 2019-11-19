Как выйти на пенсию досрочно и кто это может сделать

Так, я хочу выйти на пенсию раньше. Куда обратиться?

Сделать это легче, чем получить паспорт. Сначала надо сходить в службу занятости. Если уже состоите на учете как безработный, уточните – можно ли вам получить предложение на назначение досрочной пенсии.

Как только получите бумагу, идите писать другую – заявление о назначении пенсии, его нужно принести в местное управление ПФР. Досрочную пенсию могут назначить по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета (в нем указаны номер СНИЛС, ФИО, дата и место рождения, пол, сведения о работе), если вы дадите на это свое согласие. В таком случае сами документы представлять не нужно.

А вот если этих сведений недостаточно, то придется представить в управление ПФР документы о стаже и нестраховых периодах, а также (при необходимости) и справку о заработке.