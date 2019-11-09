Ярмарка, КВН и театры. Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 ноября

Концерты и шоу



В 18:00 начнется полуфинал Барнаульской лиги КВН (18+), где выступят команды из Барнаула и Рубцовска. По результатам визитки, разминки и фристайла жюри выберет лучшие команды, которые автоматически пройдут в финал. Игра состоится в ДК Барнаула. Вход свободный.

В 10:00, 14:00 и 19:00 в ДК "Сибэнергомаш" пройдет "Minecrart шоу" (0+). Для детей подготовят тематические локации, фотозону, встречу с героями из игры и уникальную программу, которая создаст ощущение полного погружения в мир "Майнкрафта". Зрители поучаствуют в поролоновом бою. Стоимость билетов: 400-1500 рублей.

В 17:00 в зале филармонии пройдет симфонический концерт "Cinema без границ" (6+). Солист – Максим Щербицкий, российский певец, работающий в музыкальном жанре Сlassical Сrossover, который соединяет в себе классику и эстраду (Москва). Билет стоит 200-500 рублей.

В 19:00 на сцене театра драмы выступит группа "Ария". Она презентует новый альбом "Проклятье морей". Цена билета: 1500-4000 рублей.