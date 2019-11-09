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Ярмарка, КВН и театры. Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 ноября

, ИА "Амител"
В выходные в Барнауле пройдет много мероприятий, где можно посмеяться, послушать музыку или нарисовать картину
Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина

Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина


В эти выходные в Барнауле пройдут гастрольные спектакли театров, устроят последнюю продовольственную ярмарку, будут шутить и читать познавательные лекции. Культурная программа на выходные достаточно широкая, на многие события не было билетов еще в середине недели. Amic.ru отобрал те концерты, спектакли и шоу, на которые еще можно попытаться попасть.

1
Концерты и шоу
  • 9 ноября

В 18:00 начнется полуфинал Барнаульской лиги КВН (18+), где выступят команды из Барнаула и Рубцовска. По результатам визитки, разминки и фристайла жюри выберет лучшие команды, которые автоматически пройдут в финал. Игра состоится в ДК Барнаула. Вход свободный.
  • 10 ноября

В 10:00, 14:00 и 19:00 в ДК "Сибэнергомаш" пройдет "Minecrart шоу" (0+). Для детей подготовят тематические локации, фотозону, встречу с героями из игры и уникальную программу, которая создаст ощущение полного погружения в мир "Майнкрафта". Зрители поучаствуют в поролоновом бою. Стоимость билетов: 400-1500 рублей.

В 17:00 в зале филармонии пройдет симфонический концерт "Cinema без границ" (6+). Солист – Максим Щербицкий, российский певец, работающий в музыкальном жанре Сlassical Сrossover, который соединяет в себе классику и эстраду (Москва). Билет стоит 200-500 рублей.

В 19:00 на сцене театра драмы выступит группа "Ария". Она презентует новый альбом  "Проклятье морей". Цена билета: 1500-4000 рублей.

2
Кино

На выходных можно посмотреть хоррор "Доктор сон" (18+). Действие фильма происходит через 40 лет после жутких событий, которые пришлось пережить Дэнни Торрансу в отеле "Оверлук" ("Сияние" Стивена Кинга). С ним связывается девочка Абра со способностями, которой требуется помощь.

Российский мистический триллер "Девятая" (16+) повествует о страшных ритуальных убийствах на улицах Петербурга конца XIX века, который был охвачен оккультными науками и эзотерикой. 9 и 10 ноября семьей можно сходить на российскую комедию "Успех" (12+).

Фильм "Во всё тяжкое" (18+) с Джонни Деппом в главных ролях – это история о профессоре колледжа, который решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз.

Также с прошлой недели в выходные будут показывать кинокартины "Робо" (6+), "Джокер"(18+), "Малефисента: Владычица тьмы" (6+), "Терминатор: темные судьбы" (18+), "Семейка Аддамс" (12+), "Текст" (18+) и другое.

 

3
Спектакли
  • 9 ноября

 В 17:00 барнаульцы увидят спектакль "Игра" (16+) томского областного театра куклы и актера "Скоморох", артисты выступят на сцене Молодежного театра Алтая. Билет стоит 400 рублей.

В 17:30 в театре драмы покажут постановку "Темные аллеи" (18+) по рассказам Ивана Бунина. Билет стоит 150-500 рублей.

В 18:00, 20:00 в театре "Сказка" состоится спектакль "Ваня" (16+) театра кукол Karlsson Haus из Санкт-Петербурга. Билет стоит 300-400 рублей.

  • 10 ноября

В 10:30, 13:00 на сцене в барнаульской "Сказки" Екатеринбургский театр кукол покажет спектакль "Разноцветные сказки" (2+). Билет стоит 500 рублей. 

В 12:00 в Молодежном театре Алтая можно будет увидеть постановку "Четыре веера из шкатулки" (6+) по по мотивам японских народных сказок. Билет стоит 250 рублей.

В 17:00 на сцене МТА зрители увидят спектакль "Карьера & фортуна" (16+) по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история". Билет стоит 200-300 рублей.

В театре драмы в 17:30 можно будет еще раз увидеть спектакль "Два ангела, четыре человека" (16+). Билет стоит 300-350 рублей.

В 18:00 на театральной площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37) покажут спектакль "Открытки этому городу". Билет стоит 250 рублей.

4
Выставки

В краеведческом музее работает несколько выставок. В частности, на выходных можно сходить на выставку "Певец калины красной" (0+), где представлены материалы о жизни Василия Шукшина. На экспозиции "Михаил Тимофеевич Калашников. Человек мира" (0+) у жителей региона есть возможность познакомиться с коллекцией сувенирного оружия Калашникова.

В галерее Universum (Димитрова, 66) можно посетить выставку произведений художников Алтая "Свет искусства" (16+). 

В художественном музее последние дни работают экспозиция "Наблюдатель" (0+) художницы Светланы Малыхиной, персональная выставка художника Владимира Тимуша (0+), выставка художественных эмалей "Рожденные в огне" (0+). 

В музее ТРЦ "Пионер" ежедневно работает выставка радиотехники. Вход свободный.

9 ноября в 17:00 в арт-галерее "Бандероль" откроется персональная выставка Евгении Октябрь. Здесь можно увидеть более 50 новых картин с изображением моря, гор и кораблей.

5
Мастер-классы и лекции
10 ноября в 16:00 историк Анна Авдеева прочитает лекцию "Русь в эпоху раздробленности" (0+). Встреча пройдет по адресу ул. Интернациональная, 25. Билет стоит 200-400 рублей, для детей бесплатно.
Ежедневно в арт-галерее "Бандероль" проходят мастер-классы по живописи. Барнаульцам предлагают нарисовать интерьерную живопись, абстракцию, пейзаж, поп-арт и другое. Цена мастер-класса — 1300 рублей. Подробнее о наличии мест и времени занятия можно узнать здесь.
6
Ярмарка
9 ноября в Барнауле состоится заключительная в 2019 году осенняя социальная ярмарка. По сниженным ценам можно купить мясо, колбасные изделия, рыбу, кондитерские изделия, муку, масло, яйца, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и другое. Торговые площадки проработают с 10 до 14 часов. Подробнее о том, где это будет, можно прочитать здесь.  
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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