Ярмарка, КВН и театры. Куда сходить в Барнауле на выходных 9 и 10 ноября

В эти выходные в Барнауле пройдут гастрольные спектакли театров, устроят последнюю продовольственную ярмарку, будут шутить и читать познавательные лекции. Культурная программа на выходные достаточно широкая, на многие события не было билетов еще в середине недели. Amic.ru отобрал те концерты, спектакли и шоу, на которые еще можно попытаться попасть.
- 9 ноября
В 18:00 начнется полуфинал Барнаульской лиги КВН (18+), где выступят команды из Барнаула и Рубцовска. По результатам визитки, разминки и фристайла жюри выберет лучшие команды, которые автоматически пройдут в финал. Игра состоится в ДК Барнаула. Вход свободный.
- 10 ноября
В 10:00, 14:00 и 19:00 в ДК "Сибэнергомаш" пройдет "Minecrart шоу" (0+). Для детей подготовят тематические локации, фотозону, встречу с героями из игры и уникальную программу, которая создаст ощущение полного погружения в мир "Майнкрафта". Зрители поучаствуют в поролоновом бою. Стоимость билетов: 400-1500 рублей.
В 17:00 в зале филармонии пройдет симфонический концерт "Cinema без границ" (6+). Солист – Максим Щербицкий, российский певец, работающий в музыкальном жанре Сlassical Сrossover, который соединяет в себе классику и эстраду (Москва). Билет стоит 200-500 рублей.
В 19:00 на сцене театра драмы выступит группа "Ария". Она презентует новый альбом "Проклятье морей". Цена билета: 1500-4000 рублей.
На выходных можно посмотреть хоррор "Доктор сон" (18+). Действие фильма происходит через 40 лет после жутких событий, которые пришлось пережить Дэнни Торрансу в отеле "Оверлук" ("Сияние" Стивена Кинга). С ним связывается девочка Абра со способностями, которой требуется помощь.
Российский мистический триллер "Девятая" (16+) повествует о страшных ритуальных убийствах на улицах Петербурга конца XIX века, который был охвачен оккультными науками и эзотерикой. 9 и 10 ноября семьей можно сходить на российскую комедию "Успех" (12+).
Фильм "Во всё тяжкое" (18+) с Джонни Деппом в главных ролях – это история о профессоре колледжа, который решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз.
Также с прошлой недели в выходные будут показывать кинокартины "Робо" (6+), "Джокер"(18+), "Малефисента: Владычица тьмы" (6+), "Терминатор: темные судьбы" (18+), "Семейка Аддамс" (12+), "Текст" (18+) и другое.
- 9 ноября
В 17:00 барнаульцы увидят спектакль "Игра" (16+) томского областного театра куклы и актера "Скоморох", артисты выступят на сцене Молодежного театра Алтая. Билет стоит 400 рублей.
В 17:30 в театре драмы покажут постановку "Темные аллеи" (18+) по рассказам Ивана Бунина. Билет стоит 150-500 рублей.
В 18:00, 20:00 в театре "Сказка" состоится спектакль "Ваня" (16+) театра кукол Karlsson Haus из Санкт-Петербурга. Билет стоит 300-400 рублей.
- 10 ноября
В 10:30, 13:00 на сцене в барнаульской "Сказки" Екатеринбургский театр кукол покажет спектакль "Разноцветные сказки" (2+). Билет стоит 500 рублей.
В 12:00 в Молодежном театре Алтая можно будет увидеть постановку "Четыре веера из шкатулки" (6+) по по мотивам японских народных сказок. Билет стоит 250 рублей.
В 17:00 на сцене МТА зрители увидят спектакль "Карьера & фортуна" (16+) по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история". Билет стоит 200-300 рублей.
В театре драмы в 17:30 можно будет еще раз увидеть спектакль "Два ангела, четыре человека" (16+). Билет стоит 300-350 рублей.
В 18:00 на театральной площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37) покажут спектакль "Открытки этому городу". Билет стоит 250 рублей.
В краеведческом музее работает несколько выставок. В частности, на выходных можно сходить на выставку "Певец калины красной" (0+), где представлены материалы о жизни Василия Шукшина. На экспозиции "Михаил Тимофеевич Калашников. Человек мира" (0+) у жителей региона есть возможность познакомиться с коллекцией сувенирного оружия Калашникова.
В галерее Universum (Димитрова, 66) можно посетить выставку произведений художников Алтая "Свет искусства" (16+).
В художественном музее последние дни работают экспозиция "Наблюдатель" (0+) художницы Светланы Малыхиной, персональная выставка художника Владимира Тимуша (0+), выставка художественных эмалей "Рожденные в огне" (0+).
В музее ТРЦ "Пионер" ежедневно работает выставка радиотехники. Вход свободный.
9 ноября в 17:00 в арт-галерее "Бандероль" откроется персональная выставка Евгении Октябрь. Здесь можно увидеть более 50 новых картин с изображением моря, гор и кораблей.
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