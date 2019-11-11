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"Окей, бумер": откуда взялся этот мем и что он означает

, ИА "Амител"
Почему эта фраза захватила соцсети и стала главным мемом месяца
Молодежь / Фото: pixabay.com

Молодежь / Фото: pixabay.com


Мем "Окей, бумер" заполонил соцсети и стал лозунгом молодежи, которым надоели назидания старшего поколения. Что означает эта фраза, почему она стала популярна и причем тут конфликт отцов и детей – разбирался amic.ru.

1
Что значит мем "Окей, бумер"?

Эта фразу молодежь (миллениалы и поколение Z) пренебрежительно использует в общении с пожилыми людьми и теми, кому за тридцать, чтобы высмеять их старомодные взгляды или уйти от нравоучений.

На русский язык фразу "Ok, boomer" переводят "как вам угодно", "как скажешь" в значении бесполезности споров со старшим поколением. 

2
Так и кто такие "бумеры"?
Это поколение людей, которые родились в период с 1945 по 1964 годы – во время беби-бума. Однако сейчас в соцсетях так называют всех, кто старше 34-35 лет. В общем, тех, кто не относится к миллениалам (родились в период 1985-1995) и зумерам (после 1995 года).
3
Когда появился мем?

Считается, что мем стал популярным после ролика в TikTok, где пожилой мужчина заявляет, что молодое поколение страдает синдромом Питера Пэна (то есть не хочет взрослеть). После нравоучений девушка пишет на бумаге: "Окей, бумер".

Как пишет TJ, в Twitter эта фраза впервые появилась весной 2018 года. "Окей, бумер" говорили политикам, которые критиковали миллениалов и поколение Z. Однако мем широко распространился только осенью 2019-го, не только в Сети, но и за ее пределами.

Так, в октябре газета The New York Times сообщила о 19-летней Шеннон О’Коннор, которая выпустила принт с надписью "ОК, бумер, ужасного тебе дня" для футболок и толстовок и заработала на этом тысячи долларов. Еще одна студентка, 18-летняя Нина Касман, продает наклейки, носки, рубашки, бутылки с водой, тетради и открытки с этой надписью.  

Новую волну мем получил после случая в парламенте Новой Зеландии.

4
Почему о нем снова вспомнили?

В ноябре в Новой Зеландии 25-летняя Хлоя Суорбрик читала доклад об изменении климата, о том, что  необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу.

В какой-то момент старший коллега, член парламента, перебил ее выступление саркастическим замечанием по поводу ее возраста, на что она сказала ему: "Окей, бумер", и продолжила доклад. 

Позже Суорбрик в разговоре с изданием Stuff, объясняя использование "Окей, бумер", отметила, что устала слушать, что миллениалы все разрушили.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

11.11.2019 17:37
- гость -

первый раз слышу

11.11.2019 18:01
- гость -

Эта фразу я придумал. И дурака подкидного, и бумагу туалетную. Обращайтесь если что...

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