"Окей, бумер": откуда взялся этот мем и что он означает

Когда появился мем?

Считается, что мем стал популярным после ролика в TikTok, где пожилой мужчина заявляет, что молодое поколение страдает синдромом Питера Пэна (то есть не хочет взрослеть). После нравоучений девушка пишет на бумаге: "Окей, бумер".

Как пишет TJ, в Twitter эта фраза впервые появилась весной 2018 года. "Окей, бумер" говорили политикам, которые критиковали миллениалов и поколение Z. Однако мем широко распространился только осенью 2019-го, не только в Сети, но и за ее пределами.

Так, в октябре газета The New York Times сообщила о 19-летней Шеннон О’Коннор, которая выпустила принт с надписью "ОК, бумер, ужасного тебе дня" для футболок и толстовок и заработала на этом тысячи долларов. Еще одна студентка, 18-летняя Нина Касман, продает наклейки, носки, рубашки, бутылки с водой, тетради и открытки с этой надписью.

Новую волну мем получил после случая в парламенте Новой Зеландии.