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Заразен ли рак и можно ли его вылечить травами. 10 стыдных вопросов об онкологии

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Алтайские медики развеяли некоторые мифы
Фото: media.elitsy.ru

Фото: media.elitsy.ru


Рак давно считается одной из самых страшных болезней человечества. Он приобрел такую "известность", что в психиатрии появилось новое понятие – онкофобия, то есть страх онкологических заболеваний. Ученые до сих пор не выяснили точную причину возникновения рака. Заразен ли он, передается ли по наследству, можно ли его вылечить раз и навсегда, есть ли таблетка от рака и лучше ли лечат за границей? На эти вопросы порталу amic.ru ответили врачи Алтайского краевого онкологического диспансера.

1
Откуда берется рак?

Коротко говоря, рак – это поломка работы клеток. В любую здоровую клетку "при рождении" закладывается программа самоуничтожения – через определенное количество делений она должна умереть. Таков закон природы. Но когда этот механизм по какой-то причине ломается, клетка "переходит на сторону зла", становится злокачественной. Она делится, делится и уже никогда не сможет остановиться. Это и есть рак.

На поломку влияет многое: неправильное питание, образ жизни, работа на вредных производствах, в целом плохая экология, повышенная солнечная активность, стрессы, генные мутации, вирусы и много чего еще. Но что именно может спровоцировать рак у каждого конкретного человека, наука пока определять не научилась. Ни один врач гарантированно не скажет, что именно вызвало конкретный рак. Если раку быть – он будет.

2
Передается ли рак по наследству?

К сожалению, да. Но не сам рак, а склонность к нему. По разным данным, доля пациентов с наследственными формами рака колеблется от 3 до 10%.

"По наследству могут передаваться мутации некоторых генов, которые определяют высокую предрасположенность к возникновению рака молочной железы, яичников, поджелудочной железы и простаты", – рассказала заведующая поликлиникой "Надежда" краевого онкодиспансера Татьяна Синкина.

3
Можно ли заразиться раком?

Никаким из видов рака заразиться нельзя, утверждают врачи. Но можно подхватить вирусы и бактерии, которые вызывают онкологические заболевания. Так, ВПЧ (вирус папилломы человека) может спровоцировать у женщин предраковые заболевания и даже сам рак, например, шейки матки.

Гепатиты В и С могут привести к раку печени. А бактерия Helicobacter pylori повышает риск развития рака желудка.

4
Можно ли вылечить рак раз и навсегда?

Врачи очень осторожно отвечают на этот вопрос. "Рак – болезнь очень коварная. В онкологии часто бывает так, что больной прошел лечение, прекрасно себя чувствовал, – и вдруг через пару месяцев, а то и спустя годы, случается рецидив", – говорит Татьяна Синкина.

Случаются и "псевдочудеса", когда у пациента резко прекращается рост опухоли или уходят метастазы. Но в любой момент рак может активизироваться. "Будит" процесс сильная стрессовая ситуация, значение имеют индивидуальные особенности организма пациента, иммунитет и другие факторы.

Поэтому даже если пациенту удалось победить рак, врачи говорят о нем не "выздоровел", а "находится в стадии ремиссии". Всех пациентов вносят в раковый регистр и наблюдают в онкодиспансере пожизненно.

"Все это вовсе не означает, что рак вылечить нельзя. Из 72,5 тысячи пациентов, состоящих на учете в раковом регистре нашего диспансера, только около 5,5 тысячи человек имеют по второй, третьей, четвертой и так далее опухоли, возникших через некоторое время после лечения", – добавляет Татьяна Синкина.

5
Можно ли вылечить рак народными средствами?

Врачи категоричны: нет, вылечить рак народными методами невозможно. Любые подобные попытки приводят только к потере драгоценного времени. "Любое злокачественное заболевание нужно лечить в специализированном медицинском учреждении, кто бы вам что на это ни говорил", – подчеркнула врач.

Доктор может назначить травы, но либо в дополнение к основному лечению, либо в период реабилитации, чтобы помочь организму восстановить силы.

6
От каких видов рака умирают быстрее всего?

Рак печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, желчевыводящих путей – эти опухоли быстрее всего растут и чаще всего приводят к летальному исходу. Поэтому пациентов с только что установленным диагнозом или подозрением на него в онкодиспансере принимают в течение пяти дней.

"Как правило, быстрая смерть наступает, если болезнь находится уже в запущенной стадии. Если же патология была вовремя обнаружена и оперативно пролечена, то даже при таких коварных видах рака пациенты могут жить долгое время", – отмечает Татьяна Синкина.

Но есть такие патологии, которые долго прячутся. Это опухоли, не видные снаружи – бронхолегочной системы (легкие, бронхи, трахеи), поджелудочной и предстательной железы. На ранних стадиях они ведут себя тихо и скромно, и пациенты попадают к онкологам в уже в очень запущенных состояниях. Рак гортани часто "маскируется" под простуду и воспаление, а рак желудка – гастрит или изжогу.

"Не стоит напрасно запугивать людей словом "смертность". Для большинства опухолей, которые я перечислила, "чаще всего" означает 10-20 человек на 100 тысяч населения. Да, от рака умирают, как и от множества других болезней. От сердечно-сосудистых патологий, кстати, умирают гораздо чаще", – подчеркнула Татьяна Синкина.

7
Почему еще не изобрели лекарство от рака?

"Таблетки от рака нет и не будет. Во всяком случае никто из ныне живущих людей точно не станет свидетелем безоговорочной раковой капитуляции. Пока ученые ищут препараты для борьбы с одним типом клеток, те, в свою очередь, "воюют" с медиками на противоположной линии фронта, активно изменяясь и подстраиваясь под изменяющиеся условия", – говорит Синкина.

Современные опухоли уже не те, что были 20, 200, 1000 лет назад. Они эволюционируют и приобретают устойчивость к использованным ранее лекарствам.

8
Правда ли, что за границей лечат рак лучше, чем в России?
Не всегда. Вообще тактика и подходы к лечению злокачественных опухолей утверждены международными протоколами, клиническими рекомендациями и одинаковы во всем мире. Да, есть разные подходы, препараты разного производства, но если бы за границей действительно знали стопроцентный "рецепт" от рака, разве умерла бы Жанна Фриске, Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский и другие звезды, лечившиеся в окружении светил западной медицины?

Но уж в Москве-то точно лучше лечат, чем в Алтайском крае?
 
В Алтайском крае лечат как минимум не хуже, чем в столице. В алтайском онкодиспансере есть пациенты, которым отказали в лечении врачи ведущих центров. Например, одному из пациентов в Москве дали прогноз жизни всего 3-4 месяца,  алтайские врачи уже подарили ему 3,5 года, а также вселили уверенность и придали сил бороться с болезнью и дальше.

Татьяна Синкина подчеркнула, что в алтайском диспансере используются все современные способы лечения рака. Например, хирургические операции не всегда делают полостным способом, если возможно, то обходятся только проколами. При лучевом лечении используют современные аппараты, которые позволяют облучать только саму опухоль, не затрагивая здоровые органы и ткани. Препараты тоже только современные, причем всегда используются комплексно, заверила врач.

9
Правда ли, что гормоны и стволовые клетки вызывают рак?

Сказать однозначно, что гормональные препараты вызывают рак,  нельзя. Но если какой-то раковый процесс в организме уже начался, то они могут его ускорить. Поэтому прежде чем назначить любые гормональные препараты, врачи комплексно обследуют пациента.

"Это касается и заместительной гормонотерапии в период климакса для женщин, и приема оральных контрацептивов, и процедуры ЭКО – предварительное комплексное обследование пациентки является обязательным условием", – уточнила Татьяна Синкина.

Тема стволовых клеток пока мало изучена, однозначно сказать, вредны они или безопасны, также нельзя.

10
У всех ли при лечении рака выпадают волосы? И отрастут ли они заново?

Не у всех. Во многом это зависит от метода лечения. Волосы (не только на голове) выпадают при проведении химиотерапии с помощью препаратов-цитостатиков. А вот при лечении таргетными и иммунологическими противоопухолевыми препаратами облысения не происходит.

"В результате химиотерапии волосы выпадают практически у 90% пациентов (исключения есть), как у женщин, так и у мужчин. Правда, у всех скорость и интенсивность этого процесса индивидуальна – у кого-то сразу после первого курса химиотерапии, у кого-то ближе к концу лечения, кто-то лысеет фрагментами, а кто-то, проснувшись утром, обнаруживает всю свою прическу на подушке", – пояснила заведующая дневным стационаром № 4, врач-химиотерапевт Алина Гофманова.

К выпадению волос приводит и радиотерапия, примерно после 14-16 сеанса, отмечает завотделом радиотерапии Сергей Глотов. Но в отличие от химиотерапии только в той точке, куда было направлено облучение. Поэтому иногда это может выглядеть странно – маленькие лысые "пятачки", разбросанные в гуще прически.

После окончания химио- или лучевой терапии волосы отрастут заново за три-шесть месяцев. Врачи предупреждают, что во время лечения бессмысленно пользоваться специальными мазями и кремами.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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