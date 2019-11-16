Заразен ли рак и можно ли его вылечить травами. 10 стыдных вопросов об онкологии

Откуда берется рак?

Коротко говоря, рак – это поломка работы клеток. В любую здоровую клетку "при рождении" закладывается программа самоуничтожения – через определенное количество делений она должна умереть. Таков закон природы. Но когда этот механизм по какой-то причине ломается, клетка "переходит на сторону зла", становится злокачественной. Она делится, делится и уже никогда не сможет остановиться. Это и есть рак.

На поломку влияет многое: неправильное питание, образ жизни, работа на вредных производствах, в целом плохая экология, повышенная солнечная активность, стрессы, генные мутации, вирусы и много чего еще. Но что именно может спровоцировать рак у каждого конкретного человека, наука пока определять не научилась. Ни один врач гарантированно не скажет, что именно вызвало конкретный рак. Если раку быть – он будет.