Когда День матери в 2019 году

День матери – один из самых милых и трогательных праздников России. В этот день принято говорить теплые слова мамам и дарить приятные подарки. Рассказываем, когда этот праздник наступит в 2019 году, как его отметить и что подарить самому родному в жизни человеку.
Какого числа День матери в 2019 году?
Дата Дня матери плавающая. Ежегодно этот праздник проходит в последнее воскресенье ноября. В 2019-м мы его будем отмечать 24 ноября.
Когда появился День матери в России?
Более 20 лет назад члены Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи предложили создать этот праздник, чтобы закрепить семейные устои и поддержать традиции бережного отношения к женщине. В 1998 году президент Борис Ельцин подписал указ об учреждении Дня матери в нашей стране.
Как отмечают День матери в России?
В последнее ноябрьское воскресенье принято дарить мамам и бабушкам цветы и символические подарки, устраивать семейные вечера, готовить праздничный ужин. В детсадах и школах ученики готовят творческие номера, мастерят поделки и открытки, чтобы подарить их мамам.
В России этот праздник с каждым годом становится популярнее. Местные власти в разных городах и селах устраивают концерты, вручают грамоты, премии и подарки многодетным матерям за достойное воспитание детей. Молодежь проводит всевозможные поздравительные акции и флешмобы.
Что подарить маме?
Четких правил, что дарить в День матери, нет. Традиционно в этот день в магазинах скупают цветы – пожалуй, наиболее удачный подарок. Однако далеко не все их любят, да и возможность приехать и вручить маме букет есть далеко не у всех. В этом случае подумайте о том, что любит и чему непременно обрадуется ваша мама. Это может быть красиво оформленный альбом семейных фотографий, ваших детских рисунков, приготовьте праздничный ужин или сводите маму в ресторан или в театр. Порадуйте ее теплыми словами, сделайте подарок своими руками, или устройте неожиданный визит.
Как День матери празднуют в других странах?
В других странах тоже есть праздник, посвященный мамам. Но приходится он на разные даты. Например, на Украине, в США, Турции, Германии, Дании, Австралии, Японии и Бельгии День матери отмечают во второе воскресенье мая, в Норвегии – во второе воскресенье февраля, в Швеции и во Франции – в последнее воскресенье мая и т.д. Причем в каждой стране есть свои особенные традиции. К примеру, в США люди прикалывают гвоздику к одежде, в Финляндии и Эстонии вывешивают флаги, а в Германии шлют открытки с поздравлениями.
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