Когда День матери в 2019 году

День матери – один из самых милых и трогательных праздников России. В этот день принято говорить теплые слова мамам и дарить приятные подарки. Рассказываем, когда этот праздник наступит в 2019 году, как его отметить и что подарить самому родному в жизни человеку.

1 Какого числа День матери в 2019 году? Дата Дня матери плавающая. Ежегодно этот праздник проходит в последнее воскресенье ноября. В 2019-м мы его будем отмечать 24 ноября.

2 Когда появился День матери в России? Более 20 лет назад члены Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи предложили создать этот праздник, чтобы закрепить семейные устои и поддержать традиции бережного отношения к женщине. В 1998 году президент Борис Ельцин подписал указ об учреждении Дня матери в нашей стране.

3 Как отмечают День матери в России? В последнее ноябрьское воскресенье принято дарить мамам и бабушкам цветы и символические подарки, устраивать семейные вечера, готовить праздничный ужин. В детсадах и школах ученики готовят творческие номера, мастерят поделки и открытки, чтобы подарить их мамам. В России этот праздник с каждым годом становится популярнее. Местные власти в разных городах и селах устраивают концерты, вручают грамоты, премии и подарки многодетным матерям за достойное воспитание детей. Молодежь проводит всевозможные поздравительные акции и флешмобы.

4 Что подарить маме? Четких правил, что дарить в День матери, нет. Традиционно в этот день в магазинах скупают цветы – пожалуй, наиболее удачный подарок. Однако далеко не все их любят, да и возможность приехать и вручить маме букет есть далеко не у всех. В этом случае подумайте о том, что любит и чему непременно обрадуется ваша мама. Это может быть красиво оформленный альбом семейных фотографий, ваших детских рисунков, приготовьте праздничный ужин или сводите маму в ресторан или в театр. Порадуйте ее теплыми словами, сделайте подарок своими руками, или устройте неожиданный визит.