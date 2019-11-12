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Кто такой историк Соколов и что известно об убийстве студентки в Санкт-Петербурге

, ИА "Амител"
На эту резонансную историю отреагировали в Кремле
Река Мойка в Петербурге / Фото: pixabay.com

Река Мойка в Петербурге / Фото: pixabay.com


9 ноября в Санкт-Петербурге из реки спасатели вытащили мужчину с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и пистолет. Позже выяснилось, что спасенный – историк местного госуниверситета Олег Соколов, который пытался избавиться в реке от частей расчлененного тела своей студентки. Что произошло в его квартире, почему была убита девушка – читайте в нашем материале.

1
Что произошло?

Утром 9 ноября в Санкт-Петербурге прохожие заметили в реке Мойке мужчину и вызвали спасателей. Он пытался утопить рюкзак, в котором, по сообщению городского Следкома, были отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Мужчину с переохлаждением госпитализировали в больницу. А в это время оперативники отправились с обыском в его квартиру и обнаружили там расчлененное женское тело и окровавленную пилу. Соколова задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый не стал отрицать, что причастен к преступлению, оформил явку с повинной, раскаялся и дал признательные показания, сообщает РИА "Новости".

Водолазы несколько дней прочесывали дно реки Мойки. Фрагменты женского тела обнаружили 11 ноября в реке Екатерингофке, куда их, вероятно, унесло течением. Погибшей оказалась 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.

2
Кто такой Олег Соколов?

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории нового времени исторического факультета Санкт-Петербургского университета, специалист по военной истории Франции. Хорошо разбирается в истории наполеоновских войн, написал об этом немало статей. За научную и общественную деятельность награжден орденом Почетного легиона. 

Согласно данным "Википедии", он член научного совета Российского военно-исторического общества. Однако 9 ноября после подтверждения информации об убийстве фамилия Соколова пропала с сайта РВИО, хотя эти данные остались в кэше Google, пишет "Новая газета".

Соколову 63 года. Был женат, есть двое детей.

3
Кто такая Анастасия Ещенко?
Ей было 24 года. Она приехала в Петербург из Краснодарского края. С золотой медалью окончила школу в 2012 году, по высоким баллам ЕГЭ поступила на исторический факультет и с отличием выпустилась из бакалавриата и магистратуры. Девушка работала репетитором, была аспиранткой СПбГУ и ученицей Соколова. Вместе с ним она написала несколько научных работ. По данным РИА "Новости", ее мама – сотрудница МВД, отец – учитель физкультуры, а брат – бывший вратарь молодежной сборной России по футболу.
4
Что связывало Соколова и Ещенко?
Как сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах, между Соколовым и Ещенко были очень близкие отношения, они вместе жили в его квартире на набережной Мойки. Однокурсники студентки пояснили агентству, что  они начали встречаться, когда девушка заканчивала бакалавриат. Знакомые говорят, что Соколов и Ещенко не скрывали своих отношений, вместе ходили на различные мероприятия.
4
Что произошло в квартире историка?

По предварительной версии следствия, девушка была убита 7 ноября. В признательных показаниях подозреваемый рассказал, что четыре раза выстрелил в нее из обреза. На суде он пояснил, что накануне между ними произошел конфликт, из-за того что она не принимала его детей. Он также намекнул, что во время ссоры девушка набросилась на него с ножом.

Брат Анастасии Ещенко рассказал РЕН ТВ, что сестра позвонила ему в ночь на 8 ноября в слезах и сказала, что Соколов ударил ее. Якобы причиной ссоры стало то, что девушка хотела пойти на день рождения к знакомым, и сожителю это не понравилось.

Как пишет "Фонтанка", на следующий день после убийства к Соколову пришли гости, а тело все это время лежало в одной из комнат. По данным следствия, подозреваемый расчленил тело и решил избавиться от него в ночь на 9 ноября. 

5
Что говорят о происшествии друзья и знакомые?
История вызвала широкий резонанс, и в СМИ появилось много комментариев и историй.

Президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович в интервью "Новой газете" отметил, что Соколов – "человек с очень неуравновешенной психикой", что когда он надевал мундир Наполеона, "его буквально подменяли", причем не в лучшую сторону. По его словам, он отождествляет себя с императором Наполеоном, в определенных кругах ему говорили "сир".

Один из бывших студентов Соколова заявил в Facebook, что доцент уже в 2018 году "подавал признаки нетерпимости и невменяемости", пишет "Медуза". Однако в пресс-службе опровергли сообщения о том, что студенты жаловались руководству вуза на рукоприкладство преподавателя, пишет РИА "Новости". Следком проводит проверку этой информации.

Женщина, имя которой не раскрывается, рассказала газете "Московский комсомолец", что в 2008 году, будучи студенткой, написала заявление в полицию о том, что "была избита своим любовником Соколовым О. В. на его съемной квартире" в Москве, но дело до суда не дошло.

На трагедию отреагировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это чудовищное преступление не могло не тронуть буквально всех. По его словам, Путин тоже в курсе случившегося.
6
Как продвигается дело?
11 ноября Соколову официально предъявили обвинение в убийстве. Согласно решению Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга он арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия.

Расследование продолжается, следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Уже назначены необходимые экспертизы, допросили родителей убитой девушки, допрашивают людей из окружения обвиняемого.

По словам Александра Почуева, адвоката Соколова, защита намерена обжаловать постановление суда о заключении под стражу.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

12.11.2019 20:17
- гость -

Никто.Пустышка.

12.11.2019 20:27
- гость -

Аспирантка - не студентка, 24 года - не девушка.

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