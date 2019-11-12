Кто такой историк Соколов и что известно об убийстве студентки в Санкт-Петербурге

Что произошло?

Утром 9 ноября в Санкт-Петербурге прохожие заметили в реке Мойке мужчину и вызвали спасателей. Он пытался утопить рюкзак, в котором, по сообщению городского Следкома, были отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Мужчину с переохлаждением госпитализировали в больницу. А в это время оперативники отправились с обыском в его квартиру и обнаружили там расчлененное женское тело и окровавленную пилу. Соколова задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый не стал отрицать, что причастен к преступлению, оформил явку с повинной, раскаялся и дал признательные показания, сообщает РИА "Новости".

Водолазы несколько дней прочесывали дно реки Мойки. Фрагменты женского тела обнаружили 11 ноября в реке Екатерингофке, куда их, вероятно, унесло течением. Погибшей оказалась 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.