Случай в Санниково: как за один день после приезда Медведева решили трехлетнюю проблему с горячей водой

Почему в жилом доме нет горячей воды?

Версия местной жительницы

По словам Татьяны Кудукиной, в пятиэтажке, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода. Женщина рассказала, что с 2004 года котельная давала им горячую воду только вместе с отоплением, а в 2016 году и вовсе отключила от горячей воды.

Сельсовет предложил жильцам согласиться на передачу котельной из районной в муниципальную собственность: это должно было решить проблему в горячим водоснабжением. И те согласились. Однако Кадукина считает, что их обманули, потому что котельную взяли на баланс, но для жителей дома "закрыли".

С 2016 года от котельной жильцы пятиэтажки получают только тепло. Чтобы в квартирах была горячая вода, поставили водонагреватели. Однако, как рассказала Кадукина, проводка регулярно не выдерживает и "горит". Более того, жители неоднократно обращались в суды, но проигрывали.

Версия главы района

Александр Иванов, глава Первомайского района, пояснил amic.ru, что в 2005 году три дома в Санниково на 140 квартир оборудовали системой подачи горячей воды с рециркуляцией. Однако по вине обслуживающей организации, "которая, возможно, оказывала некачественные услуги", собственники установили водонагреватели. Соответственно, горячую воду стали потреблять меньше, и оборудование начало выходить из строя.

Иванов отметил, что жильцы могли отказаться от горячей воды из-за высокого тарифа. Дело в том, что в квартирах нет индивидуальных приборов учета, поэтому за воду платили пропорционально площади жилья. Для многих это было невыгодно.