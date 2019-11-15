"Алтайская зимовка – 2019": когда пройдет и почему нельзя пропустить этот праздник

Что посмотреть и посетить на празднике "Алтайская зимовка"?

Главная площадка в "Бирюзовой Катуни"

Впервые на "Алтайской зимовке" пройдет мобильный фестиваль "Гастрономическая карта России". На территории турзоны будут работать шесть фудтраков. "В них находятся шеф-повара, которые представят традиционную региональную кухню. Эти блюда можно будет продегустировать и купить", – пояснила организатор праздника Елена Седых.

В программе запланированы соревнования сверхлегкой авиации в дисциплинах мотопараплан, паралет и параплан. Участники пролетят над территорией "Бирюзовой Катуни". Но только в том случае, если погода будет хорошая. Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования могут отменить.

Также второй год подряд на площадке будет работать алтайская резиденция Деда Мороза, где и дети, и взрослые могут рассказать о своих мечтах и желаниях, пообщаться с дедушкой-волшебником и получить порцию положительных эмоций, отметила Елена Седых.

На территории "Бирюзовой Катуни" организуют работу выставки-ярмарки ремесленников, где можно приобрести красивые сувениры. Для детей создадут яркие анимационные зоны. Можно будет потанцевать во время концерта и принять участие в "Забеге Дедов Морозов". Все желающие смогут покататься на коньках. А если захотите – вас сводят на экскурсию в Тавдинские пещеры.

Лебеди на озере

Во второй день, 1 декабря, праздник "Алтайская зимовка" переместится на озеро Светлое. Ежегодно именно сюда прилетают зимовать сотни лебедей, а туристы приезжают, чтобы понаблюдать за птицами. В этом году там уже собралось более 100 особей, рассказали в "Алтайтурцентре". Вход на территорию заказника бесплатный, однако чтобы зайти на мостки и покормить лебедей, нужно заплатить 50 рублей. Как рассказали amic.ru организаторы праздника, рядом с озером проведут ярмарку ремесленников, где можно будет купить сувениры с символикой праздника.

Зрелищные гонки

30 ноября в Топчихинском районе пройдут гонки мотолыжных экипажей. По словам организаторов, подобные соревнования посещают большое количество туристов и спортсменов. В прошлом году гонки проводили в Змеиногорске, но из-за неблагоприятной погоды многие команды не смогли туда добраться. В 2019-м на новой площадке ожидают около 80-100 участников.

"Гонки мотолыжных экипажей – захватывающее зрелище, групповой старт мотоциклистов, которые тянут на короткой веревке лыжников. Их задача – намотать как можно больше кругов за определенное время. Азарт будет серьезный, адреналина – много", – рассказал вице-президент Федерации спортивного туризма Алтайского края Виктор Пантыкин.