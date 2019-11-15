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"Алтайская зимовка – 2019": когда пройдет и почему нельзя пропустить этот праздник

, ИА "Амител"
Где пройдет "Алтайская зимовка", как добраться, где остановиться и сколько это будет стоить
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


В конце ноября – начале декабря пройдет "Алтайская зимовка". Этот большой праздник традиционно открывает зимний туристический сезон в Алтайском крае. "Зимовка" прославилась на всю Россию и ежегодно собирает тысячи гостей со всей страны. В этом году организаторы приготовили много интересных событий. А сам праздник продлится два дня. Amic.ru выяснил, почему нужно обязательно посетить "Алтайскую зимовку", что интересного произойдет, сколько все это будет стоить, как добраться и где остановиться.

1
Где и когда пройдет "Алтайская зимовка"?

В 2019 году главной площадкой "Алтайской зимовки" станет "Бирюзовая Катунь". Открытие праздника запланировано на 12:00 30 ноября. Здесь пройдет широкая развлекательная и спортивная программа. Организаторы обещают много веселья и кучу всего интересного. Завершится праздник в 15:00. Кстати, в этом году для гостей приготовят больше теплых и уютных местечек, где можно согреться, выпить вкусного чая с плюшками.

1 декабря праздник продолжится в Советском районе в заказнике "Лебединый". Здесь самая главная ценность, конечно, зимующие лебеди.

Помимо основных площадок, в течение двух дней мероприятия "Алтайской зимовки" пройдут в Бийском, Алтайском, Чарышском, Топчихинском, Заринском районах. А вот в Барнауле пока массовых событий не запланировано.

2
Что посмотреть и посетить на празднике "Алтайская зимовка"?

Главная площадка в "Бирюзовой Катуни"

Впервые на "Алтайской зимовке" пройдет мобильный фестиваль "Гастрономическая карта России". На территории турзоны будут работать шесть фудтраков. "В них находятся шеф-повара, которые представят традиционную региональную кухню. Эти блюда можно будет продегустировать и купить", – пояснила организатор праздника Елена Седых. 

В программе запланированы соревнования сверхлегкой авиации в дисциплинах мотопараплан, паралет и параплан. Участники пролетят над территорией "Бирюзовой Катуни". Но только в том случае, если погода будет хорошая. Из-за неблагоприятных погодных условий соревнования могут отменить.

Также второй год подряд на площадке будет работать алтайская резиденция Деда Мороза, где и дети, и взрослые могут рассказать о своих мечтах и желаниях, пообщаться с дедушкой-волшебником и получить порцию положительных эмоций, отметила Елена Седых.

На территории "Бирюзовой Катуни" организуют работу выставки-ярмарки ремесленников, где можно приобрести красивые сувениры. Для детей создадут яркие анимационные зоны. Можно будет потанцевать во время концерта и принять участие в "Забеге Дедов Морозов". Все желающие смогут покататься на коньках. А если захотите – вас сводят на экскурсию в Тавдинские пещеры.

Лебеди на озере

Во второй день, 1 декабря, праздник "Алтайская зимовка" переместится  на озеро Светлое. Ежегодно именно сюда прилетают зимовать сотни лебедей, а туристы приезжают, чтобы понаблюдать за птицами. В этом году там уже собралось более 100 особей, рассказали в "Алтайтурцентре". Вход на территорию заказника бесплатный, однако чтобы зайти на мостки и покормить лебедей, нужно заплатить 50 рублей. Как рассказали amic.ru организаторы праздника, рядом с озером проведут ярмарку ремесленников, где можно будет купить сувениры с символикой праздника.

Зрелищные гонки

30 ноября в Топчихинском районе пройдут гонки мотолыжных экипажей. По словам организаторов, подобные соревнования посещают большое количество туристов и спортсменов. В прошлом году гонки проводили в Змеиногорске, но из-за неблагоприятной погоды многие команды не смогли туда добраться. В 2019-м на новой площадке ожидают около 80-100 участников. 

"Гонки мотолыжных экипажей – захватывающее зрелище, групповой старт мотоциклистов, которые тянут на короткой веревке лыжников. Их задача – намотать как можно больше кругов за определенное время. Азарт будет серьезный, адреналина – много", – рассказал вице-президент Федерации спортивного туризма Алтайского края Виктор Пантыкин.

3
Как добраться до "Бирюзовой Катуни" и озера Светлого?

С туроператорами

На праздник туристов доставляют 14 турфирм из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска, Павловска, Новосибирска. Туры продаются как однодневные, так и двухдневные.

На своей машине

Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и "Бирюзовой Катунью" – около 290 км. На автомобиле зимой можно доехать за четыре часа. По словам организаторов, въезд на территорию турзоны со стороны моста будет бесплатным. 

Озеро Светлое находится в Советском районе. Расстояние от Барнаула – около 220 км, дорога на машине займет около 3,5 часа. Ехать нужно через Бийск и село Советское, а оттуда еще около 20 минут до озера. 

4
Сколько стоит тур на "Алтайскую зимовку"?

Однодневный тур до "Бирюзовой Катуни" или озеро Светлое стоит от 1,1 тыс. рублей на человека. В него входит доставка и экскурсионное сопровождение. Некоторые туроператоры предлагают дополнительные прогулки с гидом по Бийску.

Двухдневная путевка стоит от 1,8 тыс. рублей на человека. Список туркомпаний и контакты можно узнать здесь

Также можно поучаствовать в розыгрыше amic.ru в соцсетях и выиграть бесплатную поездку на праздник.

 

 

 

5
Где остановиться туристам?

На "Бирюзовой Катуни" зимой работает несколько турбаз и отелей. Как рассказали amic.ru в турфирме "Охота", снять номер на сутки на двоих можно от 2-2,5 тыс. рублей. Остановиться можно в парке-отеле "Ая" (от 5 тыс. за номер), а также развлекательном комплексе Altai Palace – там номера стоят от 7 тыс. рублей. Пока свободные места на 30 ноября и 1 декабря есть.

6
Что такое "Алтайская зимовка"?
Этим праздником в крае уже шестой год подряд открывают зимний туристический сезон и отмечают прилет лебедей. "Алтайская зимовка" признана лучшим проектом событийного туризма по версии Russian Event Awards – 2018. Праздник включен в Национальный календарь событий и событийный календарь Алтайского края.
 
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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