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Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть

, ИА "Амител"
Отвечаем на самые важные вопросы об уборке снега

Снег, как старость, приходит внезапно. Утром вы просыпаетесь и видите, что все белым-бело. В Барнауле за последние несколько дней выпало рекордное количество осадков – почти месячная норма. Дорожные службы столицы региона работают в две смены: днем и ночью. Однако качество уборки городских улиц не раз вызывало недовольство не только у самих горожан, но у надзорных органов. В этом году, как пообещали в мэрии, многое изменилось: закупили дополнительно технику, увеличили штат дворников и продлили смену на час. Отвечаем на самые важные вопросы об уборке снега в Барнауле.

1
Кто вообще должен чистить город от снега?

Уже много лет в краевой столице работает следующая схема, проверенная на практике. Содержанием улично-дорожной сети в Барнауле в зимний период занимается МБУ "Автодорстрой". Другое муниципальное предприятие – "Горзеленхоз" – убирает все центральные площади краевой столицы, а также парки и общественные пространства. Именно эти организации обязаны очистить от снега все дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, а также вывезти убранный снег.

2
А кто тогда убирает дворы?

Дворы чистить должны управляющие компании. Двор и территория вокруг многоквартирного дома являются общим имуществом проживающих в нем граждан. Уборку, озеленение и благоустройство, сбор и вывоз отходов должна производить управляющая организация, под контролем которой находится здание. Естественно, эти услуги не бесплатные и горожане за них должны платить. Данный вид работ закладывается в квитанции на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".

По нормам, вычищать дворовую территорию полагается до твердого покрытия, то есть практически до асфальта. Дворник с этим не справится, для этого привлекают тяжелую технику. Управляющие компании, которые не располагают своей техникой, заключают договор со специализированными организациями. При такой схеме жители дома могут сами следить, чтобы дворы чистили вовремя и качественно.

Территорию возле организаций или магазинов должны приводить в порядок их владельцы.

3
Как вообще работают коммунальные службы?
В Барнауле борьба со снегом и гололедом ведется в две смены: днем и ночью, когда уборка не мешает автомобилистам. В последние дни из-за сильного снегопада смена дворников была продлена на час, до 5 утра. В праздники, выходные, а также в период действия штормовых предупреждений назначаются ответственные лица на дежурства. При необходимости городские власти привлекают дополнительную технику из сторонних организаций. Для этого проводят отдельные конкурсные процедуры.
4
Улиц в городе много, а дворников мало. Какие чистят первыми?

Во время снегопада многие горожане сразу начинают возмущаться в социальных сетях, что дорожные службы чистят в основном центр Барнаула, а не спальные районы. Однако в этом есть определенная логика. Прежде всего очищаются магистрали так называемой I категории. К ним относятся улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. Фактически это все главные транспортные и пешеходные артерии Барнаула – проспект Ленина, Красноармейский, Строителей, Социалистический, Павловский тракт и другие. Снег здесь должен быть убран в течение трех часов.

Далее следуют магистрали II категории. Это улицы со средней интенсивностью движения транспорта, а также площади перед вокзалами, магазинами, рынками. К III категории относятся все остальные улицы города с незначительным движением транспорта.

5
Что делают, чтобы на тротуарах было не скользко?

Проезжая часть обрабатывается специальной песко-соляной смесью во время снегопада или сразу после с целью не допустить образования наката и наледи.

Тротуары должны быть очищены от выпавшего снега и посыпаны песчаной смесью не позже, чем через три часа после прекращения осадков. Песок при обработке тротуаров используется для лучшего сцепления поверхности с обувью пешеходов, способствуя их большей устойчивости.

Специальные реагенты в Барнауле не используют, по примеру Москвы, из-за дороговизны. Да и в климатических условиях Сибири они не так эффективны, как песко-соляная смесь.

6
Почему не всегда чистят снег хорошо и быстро?

Невозможно за несколько часов избавить такой большой город, как Барнаул, от последствий осадков сразу. Особенно в условиях нехватки кадров и техники, и если снег не перестает идти сутки и дольше. Долгие годы это было большой проблемой для краевой столицы, но с 2019 ситуация изменилась. Во-первых, была закуплена дополнительная техника для уборки снега на сумму более 50 миллионов рублей. Сегодня парк МБУ "Автодорстрой" практически полностью укомплектован. Также изменилась тарифная сетка водителей и дворников. Им с этого года повысили оклады, что позволило привлечь на предприятие новых сотрудников. Сегодня краевой столице не хватает около 15% дворников от нормы. Все вакансии обещают закрыть в следующем году.

7
А как я могу помочь сделать город чище?
Уборка снега вызывает в городе автомобильные пробки. Часто дорожные службы вынуждены перекрыть движение на одной из полос. Особенно это сказывается на трафике в непогоду, когда ехать вдвойне тяжело. В таких метеоусловиях вы можете сделать работу городских служб легче, если на день откажетесь от личного автомобиля и отправитесь на работу на общественном. Ведь оставленные на парковках машины также мешают уборке снега.
8
Так! А куда вообще вывозят снег?
Снег с улиц краевой столицы "хранится" на специальных площадках – снегоотвалах. Это несколько точек. Их месторасположение согласовано с природоохранными ведомствами, Роспотребнадзором по Алтайскому краю, прокуратурой города Барнаула, комитетами по земельным ресурсам и землеустройству, по строительству, архитектуре и развитию города.
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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