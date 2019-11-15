Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть

А кто тогда убирает дворы?

Дворы чистить должны управляющие компании. Двор и территория вокруг многоквартирного дома являются общим имуществом проживающих в нем граждан. Уборку, озеленение и благоустройство, сбор и вывоз отходов должна производить управляющая организация, под контролем которой находится здание. Естественно, эти услуги не бесплатные и горожане за них должны платить. Данный вид работ закладывается в квитанции на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".

По нормам, вычищать дворовую территорию полагается до твердого покрытия, то есть практически до асфальта. Дворник с этим не справится, для этого привлекают тяжелую технику. Управляющие компании, которые не располагают своей техникой, заключают договор со специализированными организациями. При такой схеме жители дома могут сами следить, чтобы дворы чистили вовремя и качественно.

Территорию возле организаций или магазинов должны приводить в порядок их владельцы.