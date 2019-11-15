Как в Барнауле чистят дороги и тротуары от снега и почему жалобы все же есть

Снег, как старость, приходит внезапно. Утром вы просыпаетесь и видите, что все белым-бело. В Барнауле за последние несколько дней выпало рекордное количество осадков – почти месячная норма. Дорожные службы столицы региона работают в две смены: днем и ночью. Однако качество уборки городских улиц не раз вызывало недовольство не только у самих горожан, но у надзорных органов. В этом году, как пообещали в мэрии, многое изменилось: закупили дополнительно технику, увеличили штат дворников и продлили смену на час. Отвечаем на самые важные вопросы об уборке снега в Барнауле.
Уже много лет в краевой столице работает следующая схема, проверенная на практике. Содержанием улично-дорожной сети в Барнауле в зимний период занимается МБУ "Автодорстрой". Другое муниципальное предприятие – "Горзеленхоз" – убирает все центральные площади краевой столицы, а также парки и общественные пространства. Именно эти организации обязаны очистить от снега все дороги, тротуары, остановки общественного транспорта, а также вывезти убранный снег.
Дворы чистить должны управляющие компании. Двор и территория вокруг многоквартирного дома являются общим имуществом проживающих в нем граждан. Уборку, озеленение и благоустройство, сбор и вывоз отходов должна производить управляющая организация, под контролем которой находится здание. Естественно, эти услуги не бесплатные и горожане за них должны платить. Данный вид работ закладывается в квитанции на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".
По нормам, вычищать дворовую территорию полагается до твердого покрытия, то есть практически до асфальта. Дворник с этим не справится, для этого привлекают тяжелую технику. Управляющие компании, которые не располагают своей техникой, заключают договор со специализированными организациями. При такой схеме жители дома могут сами следить, чтобы дворы чистили вовремя и качественно.
Территорию возле организаций или магазинов должны приводить в порядок их владельцы.
Во время снегопада многие горожане сразу начинают возмущаться в социальных сетях, что дорожные службы чистят в основном центр Барнаула, а не спальные районы. Однако в этом есть определенная логика. Прежде всего очищаются магистрали так называемой I категории. К ним относятся улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. Фактически это все главные транспортные и пешеходные артерии Барнаула – проспект Ленина, Красноармейский, Строителей, Социалистический, Павловский тракт и другие. Снег здесь должен быть убран в течение трех часов.
Далее следуют магистрали II категории. Это улицы со средней интенсивностью движения транспорта, а также площади перед вокзалами, магазинами, рынками. К III категории относятся все остальные улицы города с незначительным движением транспорта.
Проезжая часть обрабатывается специальной песко-соляной смесью во время снегопада или сразу после с целью не допустить образования наката и наледи.
Тротуары должны быть очищены от выпавшего снега и посыпаны песчаной смесью не позже, чем через три часа после прекращения осадков. Песок при обработке тротуаров используется для лучшего сцепления поверхности с обувью пешеходов, способствуя их большей устойчивости.
Специальные реагенты в Барнауле, по примеру Москвы, не используют из-за дороговизны. Да и в климатических условиях Сибири они не так эффективны, как песко-соляная смесь.
Невозможно за несколько часов избавить такой большой город, как Барнаул, от последствий осадков сразу. Особенно в условиях нехватки кадров и техники, и если снег не перестает идти сутки и дольше. Долгие годы это было большой проблемой для краевой столицы, но с 2019 ситуация изменилась. Во-первых, была закуплена дополнительная техника для уборки снега на сумму более 50 миллионов рублей. Сегодня парк МБУ "Автодорстрой" практически полностью укомплектован. Также изменилась тарифная сетка водителей и дворников. Им с этого года повысили оклады, что позволило привлечь на предприятие новых сотрудников. Сегодня краевой столице не хватает около 15% дворников от нормы. Все вакансии обещают закрыть в следующем году.
Комментарии
эти услуги не бесплатные и горожане за них должны платить. Данный вид работ закладывается в квитанции на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".
У нас УК оперативно сработало, весь двор почистили, но по городу в разы сократились места парковок, и их до весны точно никто не будет чистить.
Замечаю такую ситуацию, особенно в частном секторе, когда жильцы откидывают снег от дома на дорогу.
15.11.2019 14:05
- гость -
Это точно, кАзлов хватает.