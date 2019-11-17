Еремин день: почему 17 ноября нельзя выходить из дома

17 ноября на Руси не зря говорили "На Ерему – сиди дома". Считалось, что в этот день нельзя было шагнуть за порог, чтобы не навлечь на себя беду, да и гостей старались не приглашать. Что нельзя делать на Еремин день, какие приметы с ним связаны и чего так боялись люди – в материале amic.ru.
17 ноября отмечают народно-христианский праздник Еремин день.
В церковном календаре в этот день вспоминают двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Согласно преданию, они были учениками святого Тита – последователя апостола Павла, и многих язычников обратили в христианскую веру. Правители, поклоняющиеся идолам, узнали об этом и схватили христиан. Никакие пытки не заставили Ермея и Никандра отречься от веры. После жестоких истязаний их убили.
Согласно народным поверьям, Еремин день считается "темным". Вероятно потому, что на Руси верили, что 17 ноября по улицам гуляет нечистая сила, которая может навлечь на человека несчастье.
Тут такая история. На Руси ходила байка, мол, молодой крестьянин по имени Иван ослушался наказа и вышел в Еремин день во двор за дровами. Так он хотел доказать, что не нужно верить в сказки, что за порогом людей подстерегает опасность. Однако все произошло наоборот: мужчина был так напуган неизвестными силами, что ослеп и онемел. С тех пор люди и стали бояться выходить из избы, чтобы не накликать на себя болезни и несчастья. Поэтому заслонки печей и все щели плотно закрывали, чтобы зло не проникло в дом. А над дверями и окнами мелом рисовали кресты в надежде, что это убережет от беды.
В этот день было нельзя не только выходить из дома, но и сидеть без дела. На Руси верили, что якобы вместе с ленью в человека мог вселиться бес. Поэтому женщины делали уборку и готовили еду, а мужчины плели вожжи.
Дрова и уголь соседям не давали. Считалось, что вместе с ними из избы счастье уйдет. Да и деньги в этот день не одалживали, так как верили, что весь год придется прожить в бедности.
На Руси считали, что в этот день нельзя отмечать свадьбы, иначе брак будет несчастливым.
Считалось, если на Еремин день увидеть волнистые облака, то придет плохая весть. А если видели в доме много мышей, то ждали суровую зиму.
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