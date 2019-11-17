Еремин день: почему 17 ноября нельзя выходить из дома

Что нельзя делать в Еремин день?

В этот день было нельзя не только выходить из дома, но и сидеть без дела. На Руси верили, что якобы вместе с ленью в человека мог вселиться бес. Поэтому женщины делали уборку и готовили еду, а мужчины плели вожжи.

Дрова и уголь соседям не давали. Считалось, что вместе с ними из избы счастье уйдет. Да и деньги в этот день не одалживали, так как верили, что весь год придется прожить в бедности.

На Руси считали, что в этот день нельзя отмечать свадьбы, иначе брак будет несчастливым.

Считалось, если на Еремин день увидеть волнистые облака, то придет плохая весть. А если видели в доме много мышей, то ждали суровую зиму.