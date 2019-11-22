Как парковать автомобиль зимой в Барнауле, чтобы не потерять день и кучу денег

Законно ли эвакуировать машину, если она мешает убирать снег?

Да, но только если автомобиль нарушил правила дорожного движения, пояснили amic.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Эвакуировать машину могут там, где есть запрещающие дорожные знаки и табличка "Работает эвакуатор" (согласно ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" и статье 21 ФЗ "О безопасности дорожного движения" (от 08.06.2015 № 143-ФЗ)).

Оформить акт задержания машины может только сотрудник ГИБДД. Случай нарушения правил парковки фиксируют на камеру, чтобы не было претензий со стороны автовладельца, и составляют административный материал.

Если припаркованный автомобиль не нарушает правил ПДД, но мешает убирать снег, то в таком случае дорожные службы совместно с сотрудниками ГИБДД ищут автовладельца и просят переставить машину.