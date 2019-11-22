Как парковать автомобиль зимой в Барнауле, чтобы не потерять день и кучу денег

"Уберите свой автомобиль. Он мешает очистке снега", – такие объявления появились почти на каждом барнаульском подъезде, а в нескольких частях города уже запретили оставлять машины на ночь. Все потому, что автомобили, припаркованные вдоль обочин, затрудняют работу спецтехники, которая убирает снег. В каких местах не стоит оставлять машину в Барнауле, где потом ее искать и насколько законна такая эвакуация, разбирался amic.ru.
Да, но только если автомобиль нарушил правила дорожного движения, пояснили amic.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Эвакуировать машину могут там, где есть запрещающие дорожные знаки и табличка "Работает эвакуатор" (согласно ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" и статье 21 ФЗ "О безопасности дорожного движения" (от 08.06.2015 № 143-ФЗ)).
Оформить акт задержания машины может только сотрудник ГИБДД. Случай нарушения правил парковки фиксируют на камеру, чтобы не было претензий со стороны автовладельца, и составляют административный материал.
Если припаркованный автомобиль не нарушает правил ПДД, но мешает убирать снег, то в таком случае дорожные службы совместно с сотрудниками ГИБДД ищут автовладельца и просят переставить машину.
Если автомобиля нет там, где вы его оставили, то в первую очередь узнайте, а не угнали ли его. Для этого позвоните по телефону 02 или в дежурную часть ГИБДД по номеру 393-555. Если машину не угнали, а эвакуировали, то вам сообщат, на какой стоянке она находится и по какому номеру туда позвонить.
В Барнауле работают всего три спецстоянки:
- пр. Калинина, 116/3в;
- ул. Малахова, 169в;
- Правобережный тракт, 28.
Не так-то и быстро. Как пояснили amic.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции, чтобы забрать машину, нужно вместе с документами на авто и водительским удостоверением приехать на спецстоянку и взять там копию акта задержания транспорта.
Далее – в ГИБДД. Там составят административный материал за нарушение ПДД и сделают отметку в акте задержания.
Потом снова езжайте на стоянку. Там вам должны выдать квитанцию об оплате услуг эвакуатора (около 2 тыс. рублей) и содержания машины на спецстоянке (один час стоит 74 рубля). После этого можно забрать авто.
Но и это еще не все. В течение двух месяцев в сберкассе вы должны оплатить штраф за неправильную парковку (от 500 рублей в зависимости от нарушения).
В итоге за свою оплошность вы отдадите больше 3 тыс. рублей и потратите почти весь день впустую. Лучше паркуйтесь правильно.
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