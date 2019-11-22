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Как парковать автомобиль зимой в Барнауле, чтобы не потерять день и кучу денег

, ИА "Амител"
Проснулись, а машины нет. Что делать?
Фото: уборка снега / мэрия Барнаула

Фото: уборка снега / мэрия Барнаула


"Уберите свой автомобиль. Он мешает очистке снега", – такие объявления появились почти на каждом барнаульском подъезде, а в нескольких частях города уже запретили оставлять машины на ночь. Все потому, что автомобили, припаркованные вдоль обочин, затрудняют работу спецтехники, которая убирает снег. В каких местах не стоит оставлять машину в Барнауле, где потом ее искать и насколько законна такая эвакуация, разбирался amic.ru.

1
Законно ли эвакуировать машину, если она мешает убирать снег?

Да, но только если автомобиль нарушил правила дорожного движения, пояснили amic.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Эвакуировать машину могут там, где есть запрещающие дорожные знаки и табличка "Работает эвакуатор" (согласно ФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" и статье 21 ФЗ "О безопасности дорожного движения" (от 08.06.2015 № 143-ФЗ)).

Оформить акт задержания машины может только сотрудник ГИБДД. Случай нарушения правил парковки фиксируют на камеру, чтобы не было претензий со стороны автовладельца, и составляют административный материал.

Если припаркованный автомобиль не нарушает правил ПДД, но мешает убирать снег, то в таком случае дорожные службы совместно с сотрудниками ГИБДД ищут автовладельца и просят переставить машину.

2
Когда и где в Барнауле нельзя парковать машину на ночь?
С 20 ноября оставлять свой автомобиль на ночь нельзя на нескольких участках города. Здесь уже установили запрещающие дорожные знаки. Где нельзя оставлять автомобиль, можно посмотреть на карте.  
Ограничения вводят, чтобы снегоуборочная техника, которая работает преимущественно ночью, могла своевременно расчищать территорию. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, соблюдать требования дорожных знаков.
3
Что делать, если машину эвакуировали?

Если автомобиля нет там, где вы его оставили, то в первую очередь узнайте, а не угнали ли его. Для этого позвоните по телефону 02 или в дежурную часть ГИБДД по номеру 393-555. Если машину не угнали, а эвакуировали, то вам сообщат, на какой стоянке она находится и по какому номеру туда позвонить.

В Барнауле работают всего три спецстоянки:

  1. пр. Калинина, 116/3в;
  2. ул. Малахова, 169в;
  3. Правобережный тракт, 28.
4
И как забрать машину?

Не так-то и быстро. Как пояснили amic.ru в пресс-службе городской Госавтоинспекции, чтобы забрать машину, нужно вместе с документами на авто и водительским удостоверением приехать на спецстоянку и взять там копию акта задержания транспорта. 

Далее – в ГИБДД. Там составят административный материал за нарушение ПДД и сделают отметку в акте задержания.

Потом снова езжайте на стоянку. Там вам должны выдать квитанцию об оплате услуг эвакуатора (около 2 тыс. рублей) и содержания машины на спецстоянке (один час стоит 74 рубля). После этого можно забрать авто. 

Но и это еще не все. В течение двух месяцев в сберкассе вы должны оплатить штраф за неправильную парковку (от 500 рублей в зависимости от нарушения).

В итоге за свою оплошность вы отдадите больше 3 тыс. рублей и потратите почти весь день впустую. Лучше паркуйтесь правильно. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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