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Домой пораньше и лишний выходной: для жительниц сел ввели сокращенную рабочую неделю

, ИА "Амител"
Хотя Минтруд ранее предлагал ее увеличить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


У женщин, которые живут и работают в сельской местности, будет больше свободного времени. 12 ноября Владимир Путин подписал закон, по которому продолжительность их рабочей недели не должна превышать 36 часов. О том, зачем селянкам сокращенный рабочий день, как они трудились до этого и уменьшат ли им вместе с рабочим временем еще и зарплату – в нашем материале. 

1
О чем говорится в законе?

Новый закон вносит поправки в Трудовой кодекс. Изменения гарантируют жительницам сел сокращенную продолжительность рабочего времени. Теперь они должны работать не более 36 часов в неделю. Это на четыре часа меньше, чем нормальная продолжительность трудовой недели. Кроме того, селянки смогут рассчитывать на один дополнительный выходной в месяц. Правда, неоплачиваемый.

Авторы закона – председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов от "Единой России". Соответствующий документ опубликован на интернет-портале справочной информации. Как подчеркнул Володин, его разрабатывали совместно с профсоюзами, чтобы учесть все нюансы.

2
А как было до этого?

До принятия закона ситуация была неоднозначной и регламентировалась сразу двумя документами. По Трудовому кодексу для жительниц села, как и для всех остальных, продолжительность рабочей недели составляла 40 часов. Но было также постановление Верховного Совета РСФСР "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе", которое гарантировало им 36-часовую рабочую неделю.

Так получалось, что два документа друг другу противоречили, ситуацию можно было трактовать по-разному, и не было единого мнения на этот счет. И, кстати, не все были согласны с тем, что сельские жительницы должны трудиться меньше остальных. Например, в марте в Минтруде рассматривали возможность отменить постановление и заставить женщин работать по 40 часов в неделю.

Законодатели не стали дожидаться, пока нормативный акт, который приняли еще в советское время, попадет под "регуляторную гильотину" и официально утвердили для селянок 36-часовую неделю.

3
Зачем жительницам села сокращенный рабочий день?

Льготные условия для сельских жительниц связаны с тем, что им приходится жить в более сложных бытовых условиях. И нагрузка на женщин в сельской местности очень высока. Об этом "Известиям" рассказала зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова. По ее словам, во многих деревнях до сих пор приходится топить печь дровами и носить воду из колодца.

"Детей часто возят в школу за несколько десятков километров на автобусах. На длинный день нужно приготовить ребенку поесть, вся эта нагрузка тоже лежит на женщинах", – пояснила Юрова.

В правительстве РФ посчитали, что такая инициатива поможет решать социальные задачи. Например, привлечь на село больше кадров.

4
Уменьшат ли зарплату из-за сокращенной недели?

Нет. Авторы закона не раз подчеркивали, что самое главное при сокращении рабочей недели – сохранить прежний уровень зарплаты. Так что работать женщины будут 36 часов в неделю, а получать зарплату за все 40.

"До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда", – пояснил автор закона Вячеслав Володин.

Кстати, в документе отдельно прописано, что если женщине назначили зарплату до момента принятия закона, ее уже нельзя понизить.

Более того, некоторые даже будут получать больше. Речь идет о тех жительницах села, у которых по трудовым условиям рабочий день разделен на части. В этих случаях, как пишет "Российская газета" с ссылкой на кабмин, оплата возрастет на 30%.

5
Жительницам алтайских сел тоже сократят рабочее время?

Да, действие закона распространяется на всю страну, в том числе и на Алтайский край. По данным Росстата, 20,3 млн женщин проживают в сельской местности. Из них около 12,9 млн человек работают официально.

В Алтайском крае, кстати, почти половина населения – жители сел. Как сообщили в Алтайкрайстате, на 1 января 2019 года 43,3% жителей региона проживали на сельских территориях.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

20.11.2019 08:48
- гость -

Жительницы сел сидя в конторах прямо скажем и так не перерабатывают.

20.11.2019 08:54
- гость -

все села забиты конторами ага

20.11.2019 08:59
- гость -

ну всё, теперь все селяне просто обязаны проголосовать за ер на следующих "выборах" )))

20.11.2019 09:01
- гость -


20.11.2019 08:48
- гость -
А Вы в селе давно были?

20.11.2019 09:02
- гость -

Так что работать женщины будут 36 часов в неделю, а получать зарплату за все 40.

то есть на зарабатывать а все-таки получать, то есть подразумеваются работницы сельских контор...

20.11.2019 09:04
- гость -

А Вы в селе давно были?

те кто на селе был тот понимает всю бредовость нововведений
коровам и поросям не объяснишь что теперь у них сокращенная рабочая неделя )))

20.11.2019 09:18
- гость -

20.11.2019 09:01
- гость -
Я там живу. И еще раз специально для вас повторяю, что в конторах селяне еще более ленивые чем в городских офисах.

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