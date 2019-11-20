Домой пораньше и лишний выходной: для жительниц сел ввели сокращенную рабочую неделю

А как было до этого?

До принятия закона ситуация была неоднозначной и регламентировалась сразу двумя документами. По Трудовому кодексу для жительниц села, как и для всех остальных, продолжительность рабочей недели составляла 40 часов. Но было также постановление Верховного Совета РСФСР "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе", которое гарантировало им 36-часовую рабочую неделю.

Так получалось, что два документа друг другу противоречили, ситуацию можно было трактовать по-разному, и не было единого мнения на этот счет. И, кстати, не все были согласны с тем, что сельские жительницы должны трудиться меньше остальных. Например, в марте в Минтруде рассматривали возможность отменить постановление и заставить женщин работать по 40 часов в неделю.

Законодатели не стали дожидаться, пока нормативный акт, который приняли еще в советское время, попадет под "регуляторную гильотину" и официально утвердили для селянок 36-часовую неделю.