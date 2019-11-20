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Тысячи людей без тепла. Что известно о коммунальной аварии в Барнауле к этому часу

, ИА "Амител"
В сильный мороз барнаульцы почти сутки просидят с холодными батареями
Коммунальная авария / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Коммунальная авария / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


20 ноября во время 20-градусного мороза более 2,5 тысячи барнаульцев остались без тепла и горячей воды. Подъезды в тумане, практически нулевая видимость на дороге, детские сады не принимают детей, в двух районах города ввели режим повышенной готовности – все это произошло из-за крупной коммунальной аварии. Что известно к данному часу и когда дадут тепло – выяснял amic.ru.

1
Что случилось?

Ночью 20 ноября произошло повреждение магистрального трубопровода по проспекту Ленина, 142. Информация о снижении давления поступила на пульт диспетчера в 2:01. Аварийные бригады сразу выехали на место и обнаружили выход воды на проезжую часть. В 6 утра бригада приступила к ликвидации аварии, а специалисты СГК отключили потребителей от теплоносителя.

В итоге без отопления и горячей воды сейчас находятся 26 домов, девять зданий и два детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Петра Сухова и пр. Ленина. В сильный мороз без тепла остались более 2,5 тыс. барнаульцев.

Какие дома попали под отключение, смотрите на карте.

 

2
Что делают власти?

Из-за серьезной коммунальной аварии власти Барнаула ввели режим повышенной готовности в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Такое решение приняли на оперативном совещании, которое провел врио главы Барнаула Вячеслав Франк.

На данный момент повреждения устраняют три ремонтные бригады и восемь единиц техники.

Вячеслав Франк призвал барнаульцев не паниковать и напомнил, что в подобной ситуации у коммунальщиков есть 24 часа с момента аварии на определение причин.

Если все же придется объявлять режим ЧС, то власти обещают развернуть пункты временного проживания, обеспечить горожан питанием и комфортным пребыванием.

3

 

Почему произошла авария?
Пока неизвестно. Однако по данным СГК, трубопровод довольно старый – ему 36 лет. 
4
Что происходит на месте аварии?

Утром 20 ноября в районе аварии дорогу затянуло паром, автомобилисты сообщили о плохой видимости и рекомендовали выбирать пути объезда.

Дорогу перекрывать не стали. На месте ЧП выставили пост ГИБДД, который регулирует движение транспорта. Дорожные службы очищают проезжую часть от воды и обрабатывают  антигололедными реагентами.

Ремонтные бригады откачивают воду, после этого приступят к сварке.

5
Тепло ли в домах барнаульцев?

По словам Франка, температура в квартирах сейчас 22-26 градусов. Корреспонденту amic.ru жильцы рассказали, что сейчас батареи теплые и пока они не мерзнут.

Сотрудники БТСК делают все возможное, чтобы поддержать температурный режим в домах. В частности проводят принудительную циркуляцию через обратный трубопровод тепловой сети. 

В СГК уточнили, что без отопления людей не оставят. Дома переключили на подачу ресурса по временным схемам от других сетей. 

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, при  необходимости жильцам предоставят около 100 обогревателей.

6
А как же дети в детских садах?
Рано утром администрации детсадов № 45 и № 105 оперативно обзвонили родителей, чтобы они не приводили детей в детские сады. Сейчас воспитанников в учреждениях нет. 
7
Когда включат отопление?
Как пояснил Александр Гросс, все зависит от характера повреждения трубы. По предварительным прогнозам, закончить работы планируют в 17-18 часов. Еще 1,5-3,5 часа потребуется на заполнение систем. Поэтому отопление в квартирах стоит ждать не раньше 20:00-21:00.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

20.11.2019 11:56
- гость -

про 36лет вранье! Трубы меняли 6 лет назад!

20.11.2019 11:59
- гость -

Кто проводил опресовку?

20.11.2019 12:14
- гость -

20.11.2019 11:59
- гость -
Давно известно, что магистрали, которые достоверно не выдержат опрессовку, не опрессовывают.

20.11.2019 12:18
-гость-

сирии бы помочь

20.11.2019 12:45
гость

Россия потратит 2 млрд евро на модернизацию железных дорог на Кубе, валя матвиенко срочно вылетела на Кубу,и в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.

20.11.2019 12:59
- гость -

да и за Венесуэлу как-то тревожно, как там они... под санкциями?

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