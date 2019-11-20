Тысячи людей без тепла. Что известно о коммунальной аварии в Барнауле к этому часу

Что случилось?

Ночью 20 ноября произошло повреждение магистрального трубопровода по проспекту Ленина, 142. Информация о снижении давления поступила на пульт диспетчера в 2:01. Аварийные бригады сразу выехали на место и обнаружили выход воды на проезжую часть. В 6 утра бригада приступила к ликвидации аварии, а специалисты СГК отключили потребителей от теплоносителя.

В итоге без отопления и горячей воды сейчас находятся 26 домов, девять зданий и два детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Петра Сухова и пр. Ленина. В сильный мороз без тепла остались более 2,5 тыс. барнаульцев.

Какие дома попали под отключение, смотрите на карте.