Тысячи людей без тепла. Что известно о коммунальной аварии в Барнауле к этому часу

20 ноября во время 20-градусного мороза более 2,5 тысячи барнаульцев остались без тепла и горячей воды. Подъезды в тумане, практически нулевая видимость на дороге, детские сады не принимают детей, в двух районах города ввели режим повышенной готовности – все это произошло из-за крупной коммунальной аварии. Что известно к данному часу и когда дадут тепло – выяснял amic.ru.
Ночью 20 ноября произошло повреждение магистрального трубопровода по проспекту Ленина, 142. Информация о снижении давления поступила на пульт диспетчера в 2:01. Аварийные бригады сразу выехали на место и обнаружили выход воды на проезжую часть. В 6 утра бригада приступила к ликвидации аварии, а специалисты СГК отключили потребителей от теплоносителя.
В итоге без отопления и горячей воды сейчас находятся 26 домов, девять зданий и два детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Петра Сухова и пр. Ленина. В сильный мороз без тепла остались более 2,5 тыс. барнаульцев.
Какие дома попали под отключение, смотрите на карте.
Из-за серьезной коммунальной аварии власти Барнаула ввели режим повышенной готовности в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Такое решение приняли на оперативном совещании, которое провел врио главы Барнаула Вячеслав Франк.
На данный момент повреждения устраняют три ремонтные бригады и восемь единиц техники.
Вячеслав Франк призвал барнаульцев не паниковать и напомнил, что в подобной ситуации у коммунальщиков есть 24 часа с момента аварии на определение причин.
Если все же придется объявлять режим ЧС, то власти обещают развернуть пункты временного проживания, обеспечить горожан питанием и комфортным пребыванием.
Утром 20 ноября в районе аварии дорогу затянуло паром, автомобилисты сообщили о плохой видимости и рекомендовали выбирать пути объезда.
Дорогу перекрывать не стали. На месте ЧП выставили пост ГИБДД, который регулирует движение транспорта. Дорожные службы очищают проезжую часть от воды и обрабатывают антигололедными реагентами.
Ремонтные бригады откачивают воду, после этого приступят к сварке.
По словам Франка, температура в квартирах сейчас 22-26 градусов. Корреспонденту amic.ru жильцы рассказали, что сейчас батареи теплые и пока они не мерзнут.
Сотрудники БТСК делают все возможное, чтобы поддержать температурный режим в домах. В частности проводят принудительную циркуляцию через обратный трубопровод тепловой сети.
В СГК уточнили, что без отопления людей не оставят. Дома переключили на подачу ресурса по временным схемам от других сетей.
По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, при необходимости жильцам предоставят около 100 обогревателей.
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Комментарии
про 36лет вранье! Трубы меняли 6 лет назад!
Кто проводил опресовку?
20.11.2019 11:59
- гость -
Давно известно, что магистрали, которые достоверно не выдержат опрессовку, не опрессовывают.
сирии бы помочь