Что делать, если с крыши падают сосульки и снег: 5 советов МЧС

Из-за теплой погоды залежи снега и сосульки начали падать с крыш. 2 декабря в центре Барнаула ледяная глыба с крыши многоквартирного дома чуть не упала на прохожих. В региональном главке МЧС дали рекомендации, что надо делать, чтобы не пострадать от схода снега и падения ледяных глыб с крыш домов.

1 Я увидел сосульки и много снега на крыше. Что делать? Если обнаружили, что на здании скопилось много снега и льда, то как можно быстрее обратитесь в ту организацию, на которую возложена ответственность убирать сугробы и сосульки с крыш –управляющую компанию, ТСЖ, эксплуатирующую здание компанию или индивидуальные предприниматели. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение и убрать снег.

2 От падения снега с крыши пострадал человек. Что сделать? Если снег или сосульки с крыши упали на прохожего, как можно быстрее вызовете скорую помощь.

3 С крыши падает снег. Как себя вести? Если вы идете по тротуару и слышите подозрительный шум сверху — не останавливайтесь, не поднимайте голову и не рассматривайте, что там случилось. Скорее всего, это сходит снег или падает ледяная глыба. Сотрудники МЧС советуют быстрее прижаться к стене здания, потому что козырек крыши послужит укрытием.

4 Снег оборвал провод. Куда бежать? Куда-нибудь подальше. И это не шутка. Главное ни в коем случае не притрагивайтесь к электропроводу и держитесь на безопасном расстоянии (примерно в 8 метрах). Немедленно сообщите об обрыве в обслуживающую организацию. Пока не приедет аварийная бригада, постарайтесь не подпускать к оборванному проводу прохожих, особенно детей.