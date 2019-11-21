Голосуй за ГТО. Барнаульский центр претендует на российскую премию за развитие спорта

Так, про ГТО мы слышали, а что это за центр?

"Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" – это муниципальное бюджетное учреждение, созданное администрацией Барнаула в 2016 году. То есть оно не коммерческое и работает на средства из городской казны. Главная задача этого и других подобных центров, а их в крае уже немало, физическое воспитание населения и оздоровление нации.

"Мы проводим тестирование населения, проще говоря, принимаем сдачу нормативов ГТО и оперативно вносим результаты тестирования граждан в электронную базу данных", – рассказал руководитель центра Андрей Цепенок.

Это, кстати, совершенно бесплатно. За успешную сдачу человек получает знак, который станет не только приятным напоминаем о вашей силе и выносливости, но и поможет материально. Некоторые работодатели добавляют за него премию, поступающие в вузы получают дополнительные баллы, а студенты – прибавку к стипендии.

Чтобы сдать норматив, нужно зарегистрироваться на сайте ГТО (gto.ru), получить у терапевта или педиатра справку об отсутствии противопоказаний. Затем прийти в центр, написать заявку и сдать нормативы (их принимают каждый день, но смотрите расписание ).

Нормативы по легкой атлетике можно сдать на стадионе "Лабиринт", по лыжам и кроссу – на базе педагогического университета, по гимнастике и стрельбе – в самом центре ГТО, по плаванию – в бассейне "Обь". Каждый должен пройти четыре обязательных испытания: два на выносливость (бег на короткую и длинную дистанции), силу (отжимание или подтягивание), гибкость (наклоны). Норматив зависит от вашей возрастной группы, а их 11: от 6 лет до 70+. Возраст, кстати, не помеха: недавно в центре нормативы сдавал мужчина в возрасте 90 лет. Взял золотой (самый статусный) знак.