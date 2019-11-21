Голосуй за ГТО. Барнаульский центр претендует на российскую премию за развитие спорта

Барнаульский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" может получить миллион рублей на развитие спорта. Он вошел в число претендентов на присвоение Национальной спортивной премии в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху". Рассказываем, что это за центр и почему барнаульцам стоит за него проголосовать.
- заходите на сайт премии (sport-premia.ru);
- выбираете раздел "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху" (это номинация);
- голосуете за МБУ "ЦТ ВФСК "ГТО" г. Барнаул (голосовать можно до 24 ноября включительно).
- Организаторы проводят конкурс и выбирают трех претендентов в каждой номинации.
- Каждого претендента оценивает экспертный совет (в него входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры) и жители России (через народное голосование на сайте Национальной спортивной премии).
- Министерство спорта оценивает итоги и называет победителей.
Комментарии
Бесплатные кружки нужны детям, а так всю систему развалили, что футбол от 1500 в месяц, что бассейн. Но зато можете ГТО сдать. Какой бред.