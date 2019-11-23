Откуда берется рак и можно ли от него застраховаться?

Когда нужно начинать сдавать анализы, посещать врача?

Все люди старше 18 лет должны один раз в год проходить флюорографию и посещать смотровые кабинеты, даже если нет никаких жалоб на здоровье (для этого не требуется направление от врача). Еще один вариант ранней диагностики рака – диспансеризация.

"Нередко приходится слышать от пациентов, мол, все это чистая показуха, "для галочки", что вообще можно найти в этих смотровых кабинетах одними глазами и руками. Поверьте, очень многое. Такой диагностики достаточно, чтобы заподозрить злокачественную патологию", – пояснила заведующая поликлиникой "Надежда" онкологического диспансера Татьяна Синкина.

В смотровом кабинете проводят осмотр кожи, слизистых оболочек полости рта, щитовидной железы и лимфоузлов, прямой кишки. Женщинам дополнительно пальпируют молочные железы и берут мазок шейки матки, а мужчинам проводят пальцевое ректальное исследование предстательной железы.

Если есть подозрения на болезнь или жалобы, врач назначит анализы, УЗИ, маммографию или другие обследования.

Проходить диспансеризацию, посещать смотровой кабинет нужно регулярно, потому что многие формы рака долго скрываются (проходят бессимптомно). Часто обнаруживают их уже на поздних стадиях, когда лечить их становится крайне сложно, а часто уже и невозможно. А если вас что-то беспокоит (не проходит более месяца), появилась боль, непроходящие язвы, неестественные выделения – немедленно к врачу.