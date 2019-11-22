Медицинские справки для водителей. Все, что нужно знать об изменениях

Из-за ажиотажа вокруг процедуры получения медсправок для водителей в России это нововведение решили отложить на семь месяцев. Как все-таки изменятся правила медосмотра, почему для получения водительских прав в 2020-м придется заплатить больше и из-за чего перенесли сроки — разбирался amic.ru.
Теперь водителю нужно не просто пройти обследование, а фактически доказать, что он не наркоман и не алкоголик. По новым правилам, чтобы получить медсправку для водительских прав, необходимо сдать анализы в наркодиспансере. Сдавать нужно и мочу, и кровь. По первому анализу выяснят, употребляет ли человек наркотики, а по маркеру CDT в крови — злоупотребляет ли алкоголем.
Конечно, процесс получения справки займет гораздо дольше времени, чем раньше. Ведь анализ на CDT (он диагностирует хроническое употребление высоких доз алкоголя) делают четыре часа. Да и ездить в наркодиспансер придется как минимум два раза — сначала нужно сдать анализы, а потом забрать заключение, уточняет "Российская газета".
Сейчас получить справку безусловно проще: анализы берут только в том случае, если психиатр-нарколог усмотрит у водителя признаки заболевания или отметит состояния, которые могут помешать управлению автомобилем. Только вот скоро это изменится.
Во всех регионах цены отличаются. В Алтайском крае сумма обследования составит примерно 4,5 тысячи рублей — это в 15 раз больше, чем сейчас, рассказал Андрей Иванов, главный нарколог региона. Пока справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей.
Он возмутился. Говорит, что об ажиотаже с очередями и повышении цен на медсправки узнал из СМИ. Президент напомнил, что 3,2 млн россиян получают зарплату в размере МРОТ, то есть всего 11280 рублей. Путин подсчитал, что за справку им придется отдать треть или половину своего ежемесячного дохода.
"Это чушь какая-то. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", — цитировали негодование главы государства все российские СМИ.
А еще он сказал подойти к вопросу с умом и вводить новые правила хотя бы поэтапно. Что дальше? Президента услышали все и отменили внедрение возмутительных инициатив. Но на время.
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