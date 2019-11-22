Медицинские справки для водителей. Все что нужно знать об изменениях

Из-за ажиотажа вокруг процедуры получения медсправок для водителей в России это нововведение решили отложить на семь месяцев. Как все-таки изменятся правила медосмотра, почему для получения водительских прав в 2020-м придется заплатить больше и из-за чего перенесли сроки – разбирался amic.ru.
Теперь водителю нужно не просто пройти обследование, а фактически доказать, что он не наркоман и не алкоголик. По новым правилам, чтобы получить медсправку, необходимо сдать анализы в наркодиспансере. Сдавать нужно и мочу, и кровь. По первому анализу выяснят, употребляет ли человек наркотики, а по маркеру CDT в крови – злоупотребляет ли алкоголем.
Конечно, процесс получения справки займет гораздо больше времени, чем раньше. Ведь анализ на CDT (он диагностирует хроническое употребление высоких доз алкоголя) делают четыре часа. Да и ездить в наркодиспансер придется как минимум два раза – сначала нужно сдать анализы, а потом забрать заключение, уточняет "Российская газета".
Сейчас получить справку, безусловно, проще: анализы берут только в том случае, если психиатр-нарколог заподозрит у водителя признаки заболевания или отметит состояния, которые могут помешать управлению автомобилем. Только вот скоро это изменится.
Во всех регионах цены отличаются. В Алтайском крае сумма обследования составит примерно 4,5 тысячи рублей – это в 15 раз больше, чем сейчас, рассказал Андрей Иванов, главный нарколог региона. Пока справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей.
Он возмутился. Говорит, что об ажиотаже с очередями и повышении цен на медсправки узнал из СМИ. Президент напомнил, что 3,2 млн россиян получают зарплату в размере МРОТ, то есть всего 11280 рублей. Путин подсчитал, что за справку им придется отдать треть или половину своего ежемесячного дохода.
"Это чушь какая-то. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", – цитировали негодование главы государства все российские СМИ.
А еще он просил подойти к вопросу с умом и вводить новые правила хотя бы поэтапно. Что дальше? Президента услышали все и отменили внедрение возмутительных инициатив. Но на время.
Комментарии
А еще он просил подойти к вопросу с умом и вводить новые правила хотя бы поэтапно.
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Все правильно.Лягушку надо варить на медленном огне, постепенно повышая температуру, чтобы она вначале даже радовалась - тепленькая пошла. А тут такой скачек, естественно лягушка, стала выпрыгивать из кастрюли, пошли прыжки со смертельным исходом, как это было в Казани.
отлисно CDT четыре часа. На одного 4, на другого 4-ре, вот и рабочий день кончился 2 человека получили результаты....
Мало того, что CDT неоднозначно, дак ещё и очередь на него будет на месяцы вперёд походу, а если он чуть поболее то головняк у поциента будет ваще адов и попадание на бабки неслабые поболее чем у половины всех проверенных.
Я вообще не понимаю, ну злоупотребляет кто по чьим то меркам и чё, он пьяным неприменно от этого должен ездить? Член вон есть у всех мужчин, они чё все насильники?????