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Медицинские справки для водителей. Все что нужно знать об изменениях

, ИА "Амител"
Минздрав передумал вводить правила в ноябре. Что теперь?
Водитель / Фото: pixabay.com

Водитель / Фото: pixabay.com


Из-за ажиотажа вокруг процедуры получения медсправок для водителей в России это нововведение решили отложить на семь месяцев. Как все-таки изменятся правила медосмотра, почему для получения водительских прав в 2020-м придется заплатить больше и из-за чего перенесли сроки – разбирался amic.ru.

1
Начнем сначала. Зачем вообще были нужны эти изменения?
Все просто. Чтобы алкоголики и наркоманы не сидели за рулем. Это, по убеждению Минздрава, сократит количество ДТП по вине нетрезвых водителей.
2
Что предложили изменить в медосмотре  автомобилистов?

Теперь водителю нужно не просто пройти обследование, а фактически доказать, что он не наркоман и не алкоголик. По новым правилам, чтобы получить медсправку, необходимо сдать анализы в наркодиспансере. Сдавать нужно и мочу, и кровь. По первому анализу выяснят, употребляет ли человек наркотики, а по маркеру CDT в крови – злоупотребляет ли алкоголем.

Конечно, процесс получения справки займет гораздо больше времени, чем раньше. Ведь анализ на CDT (он диагностирует хроническое употребление высоких доз алкоголя) делают четыре часа. Да и ездить в наркодиспансер придется как минимум два раза – сначала нужно сдать анализы, а потом забрать заключение, уточняет "Российская газета".

Сейчас получить справку, безусловно, проще: анализы берут только в том случае, если психиатр-нарколог заподозрит у водителя признаки заболевания или отметит состояния, которые могут помешать управлению автомобилем. Только вот скоро это изменится.

3
Так-так. И сколько это будет стоить?

Во всех регионах цены отличаются. В Алтайском крае сумма обследования составит примерно 4,5 тысячи рублей – это в 15 раз больше, чем сейчас, рассказал Андрей Иванов, главный нарколог региона. Пока справка для водителей в наркодиспансере стоит 300 рублей.

4
И что на это сказал Путин?

Он возмутился. Говорит, что об ажиотаже с очередями и повышении цен на медсправки узнал из СМИ. Президент напомнил, что 3,2 млн россиян получают зарплату в размере МРОТ, то есть всего 11280 рублей. Путин подсчитал, что за справку им придется отдать треть или половину своего ежемесячного дохода.

"Это чушь какая-то. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", – цитировали негодование главы государства все российские СМИ.

А еще он просил подойти к вопросу с умом и вводить новые правила хотя бы поэтапно. Что дальше? Президента услышали все и отменили внедрение возмутительных инициатив. Но на время.

5
Подождите. Так его все равно введут?
Да, но только в июле 2020 года. Из-за ажиотажа и возмущений автомобилистов Минздрав обнародовал новый приказ о порядке медосмотра водителей с измененными датами. Поэтому есть еще как минимум семь месяцев, чтобы сделать документы быстро и дешевле. А дальше "будем посмотреть".
7
С ценой все равно непонятно. Она будет такой же большой?
Неизвестно. Подорожание как раз и связано с появлением дополнительных анализов. Поэтому в ведомстве хотят проанализировать методы медобследования и найти те, которые бы не ударили по кошельку россиян. Вероятно, цена повысится, но не существенно.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

22.11.2019 15:36
Гость

А еще он просил подойти к вопросу с умом и вводить новые правила хотя бы поэтапно.
-------------------
Все правильно.Лягушку надо варить на медленном огне, постепенно повышая температуру, чтобы она вначале даже радовалась - тепленькая пошла. А тут такой скачек, естественно лягушка, стала выпрыгивать из кастрюли, пошли прыжки со смертельным исходом, как это было в Казани.

22.11.2019 15:47
месный

отлисно CDT четыре часа. На одного 4, на другого 4-ре, вот и рабочий день кончился 2 человека получили результаты....

Мало того, что CDT неоднозначно, дак ещё и очередь на него будет на месяцы вперёд походу, а если он чуть поболее то головняк у поциента будет ваще адов и попадание на бабки неслабые поболее чем у половины всех проверенных.

Я вообще не понимаю, ну злоупотребляет кто по чьим то меркам и чё, он пьяным неприменно от этого должен ездить? Член вон есть у всех мужчин, они чё все насильники?????

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