Медицинские справки для водителей. Все что нужно знать об изменениях

Что предложили изменить в медосмотре автомобилистов?

Теперь водителю нужно не просто пройти обследование, а фактически доказать, что он не наркоман и не алкоголик. По новым правилам, чтобы получить медсправку, необходимо сдать анализы в наркодиспансере. Сдавать нужно и мочу, и кровь. По первому анализу выяснят, употребляет ли человек наркотики, а по маркеру CDT в крови – злоупотребляет ли алкоголем.

Конечно, процесс получения справки займет гораздо больше времени, чем раньше. Ведь анализ на CDT (он диагностирует хроническое употребление высоких доз алкоголя) делают четыре часа. Да и ездить в наркодиспансер придется как минимум два раза – сначала нужно сдать анализы, а потом забрать заключение, уточняет "Российская газета".

Сейчас получить справку, безусловно, проще: анализы берут только в том случае, если психиатр-нарколог заподозрит у водителя признаки заболевания или отметит состояния, которые могут помешать управлению автомобилем. Только вот скоро это изменится.