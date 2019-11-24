Как отмечают День матери в России и как лучше всего поздравить маму

В 2020 году День матери в России отмечают 24 ноября. Забудьте в этот день про банальности и пустые СМС – устройте для самых близких людей в вашей жизни настоящий семейный праздник. Как это сделать и что лучше всего подарить маме – читайте в материале amic.ru
Каждый год в последнее воскресенье ноября толпы людей бегут в цветочные магазины за букетами для мам. Также в этот день принято устраивать семейные вечера, дарить мамам подарки, говорить им приятные слова.
За несколько дней до праздничного воскресенья в школах и детских садах устраивают концерты, творческие вечера, дети делают поделки и открытки для мам.
В городах и селах страны в этот праздник местные власти награждают многодетных матерей за достойное воспитание детей, организовывают в честь них концерты, акции и флешмобы.
Инструкции о том, какой подарок выбрать маме, вы не найдете. Главное, не относитесь к этому формально – не покупайте дешевые сувениры и коробки с сервизами по принципу "лишь бы что-то подарить". Помните, что подарок должен показать ваше отношение к маме, быть полезным и обязательно приятным.
Если хотите сделать небанальный сюрприз, то подарите электронную фоторамку с сотней семейных снимков, устройте фотосессию, сходите вместе на спа-процедуры или на творческий мастер-класс, найдите для мамы полезный гаджет, который поможет ей по дому или на работе.
Не обязательно тратить кучу денег – подарок можно сделать своими руками: напишите стихи, спойте, свозите маму в ее любимое место или сделайте панно из семейных фото на стену. Сходите вместе в ресторан или на концерт, съездите отдохнуть на день за город. В общем, удивляйте и радуйте. И самое главное – берегите своих мам.
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