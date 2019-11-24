Как отмечают День матери в России и как лучше всего поздравить маму

И как его отмечают?

Каждый год в последнее воскресенье ноября толпы людей бегут в цветочные магазины за букетами для мам. Также в этот день принято устраивать семейные вечера, дарить мамам подарки, говорить им приятные слова.

За несколько дней до праздничного воскресенья в школах и детских садах устраивают концерты, творческие вечера, дети делают поделки и открытки для мам.

В городах и селах страны в этот праздник местные власти награждают многодетных матерей за достойное воспитание детей, организовывают в честь них концерты, акции и флешмобы.