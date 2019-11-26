Когда Рождественский пост в 2019 году и зачем он нужен

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. В течение 40 дней православные христиане готовятся к рождению Иисуса Христа. Когда начнется пост, почему вообще нужно поститься и как правильно это делать – в материале amic.ru.
Какого числа начнется Рождественский пост в 2019 году?
Ежегодно Рождественский пост (еще его называют Филипповым) начинается 28 ноября. А завершится 6 января – в рождественский Сочельник. Православные христиане постятся перед встречей с Иисусом ровно 40 дней. Но до 1166 года продолжительность поста составляла всего семь дней (с 30 декабря по 5 января).
К посту нужно готовиться?
Нет. И вообще, по обычаям русских православных христиан, на Заговенье перед Рождественским постом было принято бездельничать и веселиться. Это перед Великим постом в последнюю – масленичную неделю – верующие уже отказываются от мяса, но все еще едят молоко и яйца. А вот перед Рождественским постом таких ограничений нет. По традиции, те, кто собирается поститься, в канун поста заговляются (то есть последний раз едят скоромную пищу). Но в 2019 году Заговенье перед постом выпадает не на 27 ноября, а на среду, 26 число. Почему? Все просто: если Заговенье попадает на однодневные посты (среду или пятницу), то оно сдвигается на предыдущий день. В этом году это 26 ноября.
Зачем вообще нужно поститься перед Рождеством?
40 дней поста – это время усердной молитвы и покаяний. Человек должен очиститься духовно и телесно, чтобы подготовиться к главному христианскому празднику – Рождеству Христову.
Но Рождественский (как и любой другой) пост – это не только и не столько телесное очищение через отказ от пищи животного происхождения. В первую очередь это работа со своей душой. Истинный пост заключается в совершении добрых делах, в прощении обид, в благодарности и милосердии, уплате долгов и оказании помощи немощным и больным. В это время принято молиться и ходить в церковь. Чтобы с чистой душой и открытым сердцем встретить рождение младенца Иисуса.
Что можно есть в Рождественский пост? А что нельзя?
Рождественский пост – строгий, но все же легче, чем Великий. В основе постного стола – каша (гречневая, пшенная, овсяная). В некоторые дни разрешена даже рыба и морепродукты. А вот от мяса, птицы, молочных продуктов и яиц придется отказаться. Фрукты и овощи – можно, орехи, хлеб, растительное масло – тоже. Можно даже немного вина, но далеко не всегда, а в особенные дни.
Пост обязательно держать всем подряд?
Нет. По монастырскому уставу строго соблюдать пост нужно только монахам. А нам с вами – то есть мирянам – не обязательно придерживаться всех правил. Вообще, если есть желание и потребность поститься с ограничениями в еде, то лучше обсудить это с духовником. Он поможет учесть и состояние здоровья, и особенность организма, и даже жизненные обстоятельства. И, конечно, даст рекомендации по календарю питания (что разрешить себе, а что не следует).
Что нельзя делать в Рождественский пост?
Церковь не обременяет крайне жесткими ограничениями на время поста. Но, согласно церковному уставу, нежелательно веселиться, посещать праздники, концерты, и, конечно, грешить и ругаться матом. В последние годы верующие даже выходят из социальных сетей, чтобы очистить себя и от информационного мусора. В общем, просто старайтесь не вступать в конфликты, не ругаться и просто быть чуточку добрее.
С алкоголем в течение 40 дней нужно быть аккуратнее: можно только вино и то в определенные дни.
А еще, по обычаям православных христиан, в Рождественский пост верующим нельзя венчаться и жениться. Конечно, ЗАГСы церковных календарей не соблюдают, поэтому создать семью можно вне зависимости от поста – это выбор каждой любящей пары. Церковь также может пойти на уступки и обвенчать в постные дни. Тут нужно посоветоваться с батюшкой и получить его благословение.
И с интимными отношениями тоже не так все строго (но только если речь идет о супругах). В этом случае священники призывают думать в первую очередь о любви и учитывать потребности второй половины.
Комментарии
и зачем он нужен
Хороший вопрос
молись и кайся
эээ а зачем он, чтобы комуто жирнее елось