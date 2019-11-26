Когда Рождественский пост в 2019 году и зачем он нужен

Что нельзя делать в Рождественский пост?

Церковь не обременяет крайне жесткими ограничениями на время поста. Но, согласно церковному уставу, нежелательно веселиться, посещать праздники, концерты, и, конечно, грешить и ругаться матом. В последние годы верующие даже выходят из социальных сетей, чтобы очистить себя и от информационного мусора. В общем, просто старайтесь не вступать в конфликты, не ругаться и просто быть чуточку добрее.

С алкоголем в течение 40 дней нужно быть аккуратнее: можно только вино и то в определенные дни.

А еще, по обычаям православных христиан, в Рождественский пост верующим нельзя венчаться и жениться. Конечно, ЗАГСы церковных календарей не соблюдают, поэтому создать семью можно вне зависимости от поста – это выбор каждой любящей пары. Церковь также может пойти на уступки и обвенчать в постные дни. Тут нужно посоветоваться с батюшкой и получить его благословение.

И с интимными отношениями тоже не так все строго (но только если речь идет о супругах). В этом случае священники призывают думать в первую очередь о любви и учитывать потребности второй половины.