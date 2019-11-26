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Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку

, ИА "Амител"
Эксперт банка "Открытие" отвечает на вопросы читателей портала amic.ru
Ипотека / Фото: pixabay.com

Ипотека / Фото: pixabay.com


Что выгоднее: потребительский кредит или ипотечный, и почему в Германии ипотека дается под 1%, а в России процент гораздо выше, разъяснил читателям ИА "Амител" заместитель управляющего по розничному бизнесу банка "Открытие" в Алтайском крае Михаил Бердоносов во время онлайн-конференции на портале amic.ru. Самые интересные ответы публикуем в нашей рубрике "вопрос-ответ".

1
Когда мы приблизимся к процентной ставке по ипотеке к уровню запада? В Германии нет даже 1%...

Михаил Бердоносов: Чтобы приблизиться к такой ставке, необходимо соответствующее состояние экономики и целого ряда взаимосвязанных факторов. Что происходит на Западе? Там ставки по вкладам в лучшем случае составляют 1%, а иногда и вовсе отрицательные – население по факту платит банку за сохранность своих средств, не зарабатывая на этом. Мы в России хотим, чтобы и ставка по вкладам была повыше и как минимум покрывала инфляцию, но и кредиты хотим дешевые. Банк привлекает деньги, к примеру, под 6%. При таком условии кредит будет выдаваться как минимум по ставке 8% (с учетом всех необходимых расходов). Зависимость здесь не прямая и процесс не линейный.

2
Что выгоднее – потребительский кредит или ипотека на одну и ту же сумму?
Михаил Бердоносов: Как правило, ставки по ипотечным кредитам всегда ниже, чем по потребительским, так как это обеспеченный кредит (под залог квартиры) и риски банка при этом ниже. И даже с учетом страховых программ, как правило, такие кредиты все равно дешевле. В последние годы заметна такая тенденция – люди стараются взять в ипотеку большую сумму даже при наличии собственных средств, чтобы затем свои средства вложить в ремонт или приобретение мебели и техники.
3
Увеличивается ли процент ипотеки (кредита) при отказе от страховки?
Михаил Бердоносов: При отказе от страховки риски банка увеличиваются, соответственно, увеличивается и процентная ставка по вашему кредиту.
4
1,5 года платим ипотеку под 9,5%. Сейчас ставки снизились. Нам платить еще 8,5 лет. Есть ли смысл рассматривать вариант рефинансирования?
Михаил Бердоносов: "Снижение ставки позволяет снизить свою кредитную нагрузку. Но оптимально это делать, если разница между новой ставкой и старой составляет от 1,5% и выше. Тогда это становится оправданно. Ведь будут еще дополнительные расходы на страхование".
  • Другие важные и интересные вопросы, касающиеся ипотечного кредитования, и ответы на них вы можете посмотреть по ссылке в нашей рубрике "онлайн-конференции"Напомним, вопросы от читателей портала amic.ru банк "Открытие" принимал с 20 по 22 ноября. Ответы на вопросы поступили 25 ноября 2019 г.

 на правах рекламы

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.11.2019 10:28
- гость -

Кто победил?

26.11.2019 10:30
- гость -

Потому что когда денег будет настолько много, что придется их пытаться съесть, их станут просто чисто символически раздавать, как в Германии.

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