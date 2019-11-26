Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку

Что выгоднее: потребительский кредит или ипотечный, и почему в Германии ипотека дается под 1%, а в России процент гораздо выше, разъяснил читателям ИА "Амител" заместитель управляющего по розничному бизнесу банка "Открытие" в Алтайском крае Михаил Бердоносов во время онлайн-конференции на портале amic.ru. Самые интересные ответы публикуем в нашей рубрике "вопрос-ответ".

Михаил Бердоносов: Чтобы приблизиться к такой ставке, необходимо соответствующее состояние экономики и целого ряда взаимосвязанных факторов. Что происходит на Западе? Там ставки по вкладам в лучшем случае составляют 1%, а иногда и вовсе отрицательные – население по факту платит банку за сохранность своих средств, не зарабатывая на этом. Мы в России хотим, чтобы и ставка по вкладам была повыше и как минимум покрывала инфляцию, но и кредиты хотим дешевые. Банк привлекает деньги, к примеру, под 6%. При таком условии кредит будет выдаваться как минимум по ставке 8% (с учетом всех необходимых расходов). Зависимость здесь не прямая и процесс не линейный.

Когда мы приблизимся к процентной ставке по ипотеке к уровню запада? В Германии нет даже 1%...

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Что выгоднее – потребительский кредит или ипотека на одну и ту же сумму?

Михаил Бердоносов: Как правило, ставки по ипотечным кредитам всегда ниже, чем по потребительским, так как это обеспеченный кредит (под залог квартиры) и риски банка при этом ниже. И даже с учетом страховых программ, как правило, такие кредиты все равно дешевле. В последние годы заметна такая тенденция – люди стараются взять в ипотеку большую сумму даже при наличии собственных средств, чтобы затем свои средства вложить в ремонт или приобретение мебели и техники.