Почему в России ипотека дороже, чем в Германии, и стоит ли рефинансировать ставку

Что выгоднее: потребительский кредит или ипотечный, и почему в Германии ипотека дается под 1%, а в России процент гораздо выше, разъяснил читателям ИА "Амител" заместитель управляющего по розничному бизнесу банка "Открытие" в Алтайском крае Михаил Бердоносов во время онлайн-конференции на портале amic.ru. Самые интересные ответы публикуем в нашей рубрике "вопрос-ответ".
Михаил Бердоносов: Чтобы приблизиться к такой ставке, необходимо соответствующее состояние экономики и целого ряда взаимосвязанных факторов. Что происходит на Западе? Там ставки по вкладам в лучшем случае составляют 1%, а иногда и вовсе отрицательные – население по факту платит банку за сохранность своих средств, не зарабатывая на этом. Мы в России хотим, чтобы и ставка по вкладам была повыше и как минимум покрывала инфляцию, но и кредиты хотим дешевые. Банк привлекает деньги, к примеру, под 6%. При таком условии кредит будет выдаваться как минимум по ставке 8% (с учетом всех необходимых расходов). Зависимость здесь не прямая и процесс не линейный.
- Другие важные и интересные вопросы, касающиеся ипотечного кредитования, и ответы на них вы можете посмотреть по ссылке в нашей рубрике "онлайн-конференции". Напомним, вопросы от читателей портала amic.ru банк "Открытие" принимал с 20 по 22 ноября. Ответы на вопросы поступили 25 ноября 2019 г.
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Комментарии
Кто победил?
Потому что когда денег будет настолько много, что придется их пытаться съесть, их станут просто чисто символически раздавать, как в Германии.