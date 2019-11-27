Какими странными делами занимались 27 ноября и почему боялись ходить в лес

Кто такой Филипп и какие чудеса он совершил?

27 ноября (кстати, последний день перед началом Рождественского поста) чтут память святого Филиппа – самого молодого ученика Иисуса Христа.

Апостол Филипп был глубоким знатоком Священного Писания и ветхозаветных пророчеств и долгое время ожидал прихода Мессии. Согласно библейской легенде, он был одним из тех, кого Господь сам попросил следовать за ним.

Проповедуя Евангелие, апостол посетил много стран: Галилею, Скифию, Фригию, Самарию, Грецию. На пути в Газу он крестил эфиопского евнуха и так обратил всю Эфиопию – страну язычников – в христианскую веру.

В странствиях и проповедях Филипп совершал чудеса. Согласно преданию, апостол смог воскресить младенца, которого несла на руках убитая горем мать. Она тут же уверовала в Бога и приняла крещение. В Греции произошел с апостолом другой случай: архиерей с книжниками из Иерусалима задумали убить Филиппа, но не смогли. Все, кто бросился схватить апостола, ослепли. При виде этого Филипп стал молить Бога даровать им исцеление. После молитвы апостола тотчас все прозрели. Это чудо обратило находившихся там людей ко Христу. Только архиерей не хотел признать истину. Тогда его постигло еще большее наказание. Внезапно разверзлась земля, и он исчез в глубине.

Однако за проповеди и обращение целые народы в христианство апостола Филиппа казнили. По одной из версий, его распяли на кресте вниз головой в 80 году во время правления римского императора Домициана в городе Иераполе Фригийском, в Малой Азии. Умирая, он молился Богу и просил простить его мучителей.