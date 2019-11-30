Утром – на службу, вечером домой. Кому в армии служить удобно и выгодно

Служить в армии, но при этом не спать в казарме и получать достойную зарплату: такая возможность сегодня есть у многих россиян. Военная служба по контракту в России стала не просто альтернативой призыву, но и отличным шансом построить карьеру и улучшить свое благосостояние. Мы поговорили с начальником пункта отбора в Барнауле Сергеем Себелевым и выяснили, сколько там платят, когда можно получить бесплатную квартиру и как вообще поступить на военную службу по контракту.
Можно. Для этого у кандидата должно быть как минимум среднее профессиональное образование. Нужно лишь помнить о том, что отслужить придется не один год, а два или три: на такие сроки рассчитан контракт.
Многое зависит от того, как человек служит. Но возможность получать достойную зарплату есть у каждого. Денежное довольствие рядового состава начинается от 27 тысяч рублей в месяц. У военнослужащих, которые занимают должности водителей и старших водителей, эта сумма чуть больше – от 30 тысяч рублей.
Поверх этого военнослужащим начисляются различные надбавки. Их количество и размер напрямую зависит от условий службы и ее результатов.
Например, в конце года военнослужащие сдают итоговую проверку по предметам обучения. В зависимости от ее результатов можно получить надбавку к окладу по должности за классную квалификацию. Например, если военнослужащий получил первую классную квалификацию, то ему три года будут дополнительно начислять 20% от оклада по должности каждый месяц.
Но и это еще не все: в армии также существует надбавка за физическую подготовку. По результатам сдачи нормативов каждый может получить дополнительно от 15% до 100% к зарплате ежемесячно.
"В армии каждый сам кузнец своего финансового счастья", – говорит Сергей Себелев.
В этом случае нужно подать рапорт, и контракт с вами расторгнут. Но важно знать: если вы служили по контракту вместо срочной службы и бросили, то от призыва это вас не освобождает. Два дня службы по контракту засчитываются как один день службы по призыву. Поэтому если вы прослужили по контракту месяц и ушли, это приравняют к двум неделям службы по призыву.
После расторжения контракта человека переведут на службу по призыву, при этом он остается в той же воинской части, которую выбрал сам.
Контрактники не живут в казармах в их общем понимании. Для них предусмотрены совсем другие условия, в отличие от служащих по призыву. Военнослужащим в частях выделяют жилой фонд: это могут быть казармы кубрикового типа на четыре человека, общежития, служебные квартиры. Более того, у военнослужащего есть возможность снимать жилье. В этом случае государство компенсирует ему арендную плату.
Кроме этого у военнослужащих по контракту совсем другой регламент служебного времени. Они прибывают на службу в 8:30 и убывают с нее в 18:00. А в том случае если солдат заступил в суточный наряд или дежурит в выходной, ему положены за это дополнительные дни отдыха.
Тем, кто проходит военную службу по контракту, предоставляют большой соцпакет. В первую очередь это бесплатное питание, медицинское и вещевое обеспечение. Кроме того, для них предусмотрено государственное страхование жизни и здоровья, а также льготы при получении образования следующего уровня.
А военные, которые служат по контракту на территориях Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут значительно сэкономить на отпуске. Военнослужащему и одному члену его семьи государство ежегодно оплачивает билеты туда и обратно.
Для этого нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Можно, кстати, прийти и в свой военкомат по месту жительства: там вас проконсультируют по всем вопросам.
В пункт отбора нужно подать заявление о приеме на военную службу и принести все необходимые документы. В заявлении кандидат указывает, где именно хочет служить.
После этого проводится профессионально-психологический отбор кандидатов и проверка физической готовности. Если кандидат соответствует требованиям, дело остается за малым: получить воинский перевозочный документ и отправиться в часть для заключения контракта.
Пункт отбора на военную службу по контракту:
г. Барнаул, ул. Цеховая, 25
8 (3852) 61-15-07