Утром – на службу, вечером домой. Кому в армии служить удобно и выгодно

Какая в армии зарплата у контрактников?

Многое зависит от того, как человек служит. Но возможность получать достойную зарплату есть у каждого. Денежное довольствие рядового состава начинается от 27 тысяч рублей в месяц. У военнослужащих, которые занимают должности водителей и старших водителей, эта сумма чуть больше – от 30 тысяч рублей.

Поверх этого военнослужащим начисляются различные надбавки. Их количество и размер напрямую зависит от условий службы и ее результатов.

Например, в конце года военнослужащие сдают итоговую проверку по предметам обучения. В зависимости от ее результатов можно получить надбавку к окладу по должности за классную квалификацию. Например, если военнослужащий получил первую классную квалификацию, то ему три года будут дополнительно начислять 20% от оклада по должности каждый месяц.

Но и это еще не все: в армии также существует надбавка за физическую подготовку. По результатам сдачи нормативов каждый может получить дополнительно от 15% до 100% к зарплате ежемесячно.

"В армии каждый сам кузнец своего финансового счастья", – говорит Сергей Себелев.