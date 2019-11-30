Суббота, 30 Ноябрь, 11:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,08
€ 70,55
Обь
37см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Вопрос дня



Утром – на службу, вечером домой. Кому в армии служить удобно и выгодно

, ИА "Амител"
Армия – это не всегда казармы и подъем в 6:00
Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России


Служить в армии, но при этом не спать в казарме и получать достойную зарплату: такая возможность сегодня есть у многих россиян. Военная служба по контракту в России стала не просто альтернативой призыву, но и отличным шансом построить карьеру и улучшить свое благосостояние. Мы поговорили с начальником пункта отбора в Барнауле Сергеем Себелевым и выяснили, сколько там платят, когда можно получить бесплатную квартиру и как вообще поступить на военную службу по контракту.

1
Кто в России может служить по контракту?
На самом деле, служить по контракту в России может очень много людей. Не все даже знают, что у них есть такая возможность. Заключить свой первый контракт можно с 18 до 40 лет. Главное, чтобы по результатам медосмотра была категория А (годен) или категория Б (годен с незначительными ограничениями).
2
А можно ли служить по контракту вместо призыва?

Можно. Для этого у кандидата должно быть как минимум среднее профессиональное образование. Нужно лишь помнить о том, что отслужить придется не один год, а два или три: на такие сроки рассчитан контракт.

3
Звучит хорошо, но отправить-то могут куда угодно. Где придется служить?
Кандидат имеет право самостоятельно выбрать род и вид войск и воинскую часть, где хочет служить. При условии, что там есть вакансии. Никаких ограничений нет. Военнослужащие из Алтайского края обычно выбирают для службы части Центрального военного округа: в Самарской, Свердловской, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской областях. Также есть возможность остаться служить в Алтайском крае.
4
Какая в армии зарплата у контрактников?

Многое зависит от того, как человек служит. Но возможность получать достойную зарплату есть у каждого. Денежное довольствие рядового состава начинается от 27 тысяч рублей в месяц. У военнослужащих, которые занимают должности водителей и старших водителей, эта сумма чуть больше – от 30 тысяч рублей.

Поверх этого военнослужащим начисляются различные надбавки. Их количество и размер напрямую зависит от условий службы и ее результатов.

Например, в конце года военнослужащие сдают итоговую проверку по предметам обучения. В зависимости от ее результатов можно получить надбавку к окладу по должности за классную квалификацию. Например, если военнослужащий получил первую классную квалификацию, то ему три года будут дополнительно начислять 20% от оклада по должности каждый месяц.

Но и это еще не все: в армии также существует надбавка за физическую подготовку. По результатам сдачи нормативов каждый может получить дополнительно от 15% до 100% к зарплате ежемесячно.

"В армии каждый сам кузнец своего финансового счастья", – говорит Сергей Себелев.

5
А если я захочу уйти со службы раньше, чем контракт закончится?

В этом случае нужно подать рапорт, и контракт с вами расторгнут. Но важно знать: если вы служили по контракту вместо срочной службы и бросили, то от призыва это вас не освобождает. Два дня службы по контракту засчитываются как один день службы по призыву. Поэтому если вы прослужили по контракту месяц и ушли, это приравняют к двум неделям службы по призыву.

После расторжения контракта человека переведут на службу по призыву, при этом он остается в той же воинской части, которую выбрал сам.

6
Три года жить в казарме – не очень-то удобно

Контрактники не живут в казармах в их общем понимании. Для них предусмотрены совсем другие условия, в отличие от служащих по призыву. Военнослужащим в частях выделяют жилой фонд: это могут быть казармы кубрикового типа на четыре человека, общежития, служебные квартиры. Более того, у военнослужащего есть возможность снимать жилье. В этом случае государство компенсирует ему арендную плату.

Кроме этого у военнослужащих по контракту совсем другой регламент служебного времени. Они прибывают на службу в 8:30 и убывают с нее в 18:00. А в том случае если солдат заступил в суточный наряд или дежурит в выходной, ему положены за это дополнительные дни отдыха.

7
Ого, даже так. А бесплатную квартиру дадут?
Да. Для этого нужно будет заключить второй контракт. По его окончанию военнослужащий имеет право приобрести жилье по военной ипотеке. Прослужив пять-шесть лет по контракту, человек может выбрать себе квартиру стоимостью более 3 млн рублей. Пока он служит в вооруженных силах, все обязанности по погашению кредита на себя берет Министерство обороны. Так что каждый военнослужащий может рассчитывать на бесплатное жилье. От него требуется лишь продолжать добросовестно проходить службу.
8
Я слышал, что у военных контрактников много льгот. Это так?

Тем, кто проходит военную службу по контракту, предоставляют большой соцпакет. В первую очередь это бесплатное питание, медицинское и вещевое обеспечение.  Кроме того, для них предусмотрено государственное страхование жизни и здоровья, а также льготы при получении образования следующего уровня.

А военные, которые служат по контракту на территориях Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, могут значительно сэкономить на отпуске. Военнослужащему и одному члену его семьи государство ежегодно оплачивает билеты туда и обратно.

9
Какие регионы приравнены к территориям Крайнего Севера?
Таких регионов очень много, и не все они находятся на севере. Например, практически все территории от Урала до Дальнего Востока подходят под эту категорию. Просто повышающие коэффициенты для каждого региона разные, в зависимости от условий службы. К этим территориям относится, кстати, и Алтайский край. Поэтому военные, которые служат по контракту в нашем регионе, тоже могут воспользоваться правом бесплатного проезда к месту отпуска и обратно.
10
Как можно поступить на службу по контракту?

Для этого нужно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Можно, кстати, прийти и в свой военкомат по месту жительства: там вас проконсультируют по всем вопросам.

В пункт отбора нужно подать заявление о приеме на военную службу и принести все необходимые документы. В заявлении кандидат указывает, где именно хочет служить.

После этого проводится профессионально-психологический отбор кандидатов и проверка физической готовности. Если кандидат соответствует требованиям, дело остается за малым: получить воинский перевозочный документ и отправиться в часть для заключения контракта.

Пункт отбора на военную службу по контракту:
г. Барнаул, ул. Цеховая, 25
8 (3852) 61-15-07 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
11:00
Бонусы клиентов ВТБ сформировали их пенсионные накопления 0
10:55
Жительница Барнаула хотела заработать в интернете и потеряла 1,5 млн рублей 0
10:28
В Белгороде учитель информатики подрался со школьником во время урока 4
10:02
Утром – на службу, вечером домой. Кому в армии служить удобно и выгодно 0
09:52
В Барнауле автомобиль после ДТП улетел в яму с билбордом "Добро пожаловать" 2
09:33
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН 2
09:22
Более 200 человек приняли участие в масштабном бизнес-форуме в Барнауле 0
08:39
Массовое ДТП произошло ночью в Барнауле по вине нетрезвого водителя 2
08:11
Медведев попросил "добивать" социальные объекты в Курганской области 2
07:59
Мина замедленного действия. В Барнауле обсудили, как избежать ксенофобии 3
07:39
Можно ли ставить второй электросчетчик, если дом разделили на две части 0
07:14
Куда обращаться в Барнауле в случае ЧП. Инфографика 0
07:01
Депутаты трудящиеся, народные, законодательные. Как менялся парламент Алтая за 80 лет 0
06:46
Где покататься на коньках в Барнауле и сколько это стоит 0
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:22
Снег и метели обещают в Алтайском крае в последний день осени 1
06:16
Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря 1
06:01
Путешествие за 80 лет: коротко об истории депутатства в Алтайском крае 1
23:32
Алтайский край получил премию National Geographic по оздоровительному отдыху 0
23:01
Барнаульцы просят разобраться со стаей собак, их хозяйкой и чиновниками 10
22:26
В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП 4
22:01
Путин выступил против замены слова "мама" на "родитель №1" 7
21:41
Косметолог Надежды Бабкиной рассказала про омоложение артистки в Алтайском крае 0
21:17
Песков сравнил Путина с доменной печью, говоря о планах президента на 31 декабря 6
20:37
Рособрнадзор рассказал, насколько россияне довольны качеством образования 0
20:13
Полицейские в Бийске сводили подростков в православный храм 5
19:42
"Яндекс. Катафалк". В Казани открытый гроб перевозили на каршеринговом автомобиле 0
19:30
Водоканал назвал причину, по которой затопило подземный переход в Барнауле 0
19:02
Изысканный рецепт к выходным: салат с форелью, томатами черри и муссом из авокадо 2
18:55
Опубликован проект закона о домашнем насилии 4
18:06
Павел Дитятев покидает пост главы Минэкономразвития Алтайского края 12
18:02
Модный этикет: семь правил выбора одежды для офиса и отдыха 0
17:55
С нового года жители российских сел смогут получать льготные кредиты 1
17:40
Подземный переход на площади Октября залило водой из-за коммунальной аварии 2
17:23
Пассажирский автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Бийске 2
17:03
Австралийка спасла коалу из лесного пожара, но зверька пришлось усыпить 1
16:50
Очередной фигурант "московского дела" задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 3
16:31
Ждем денег: в мэрии Барнаула пока не решили, какие объекты благоустроить в 2020 году 4
16:21
Файер-шоу и полеты парапланов: полная программа "Алтайской зимовки – 2019" 0
16:12
Росреестр пытается отнять привокзальную площадь у Барнаульского аэропорта 5
16:02
Барнаул примет участие в благотворительной программе "Мир без слёз" 1
15:40
Сбербанк прокомментировал смерть клиента в новоалтайском отделении 3
15:25
"Газель" столкнулась с трамваем в Барнауле. Движение встало 3
15:15
Acer презентовал игровое кресло Predator Thronos Air. Стоит оно как двушка в Барнауле 1
15:02
"Техностарт" для успешного будущего: АлтГТУ проводит конкурс для молодежи 1
14:55
Почти 137 тысяч губернаторских новогодних подарков изготовят в Алтайском крае 2
14:45
Цветы в декабре не сажать. Романенко проверил сорванный ремонт сквера в Рубцовске 0
14:28
Очевидцы: центральная районная больница загорелась в Завьялово 1
14:15
Шоу – не подстава. Сергей Сафронов ответил антифанатам "Битвы экстрасенсов" 4
14:02
Из дерева, железа и макарон: в Барнауле выбрали варежки для алтайского Деда Мороза 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.