Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать

Зачем постятся перед Рождеством?

По церковной традиции большой праздник всегда предваряет пост. Рождение Иисуса Христа – одно из главных христианских событий, и ему предшествует Рождественский пост (или Филиппов, потому как начинается он сразу после дня памяти апостолу Филиппу). Длится пост 40 дней – с 28 ноября до Сочельника, 6 января.

Главная цель Рождественского поста – очиститься душой и телом, чтобы встретить рождение младенца Иисуса. Священники говорят: это самое правильное время, для того чтобы стать чуточку лучше. Побороть свои слабости и пороки, забыть про гнев, насилие и нетерпимость. Это время, чтобы подумать о себе и сделать самого себя светлее и добрее. Ведь только через милосердие, покаяние и молитву человек может подготовиться к рождению Христа.

По церковному уставу, в это время нельзя грешить, веселиться, ходить на вечеринки, ругаться матом, ссориться. В ожидании Рождества следует помогать ближним, прощать окружающим их проступки и дурные мысли. А не только ограничивать себя в еде. Ведь тогда пост превращается в диету, которая на нашу духовность никак не влияет.