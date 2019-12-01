Как встретить первый день зимы, чтобы привлечь богатство

1 декабря крестьяне приговаривали "Платон и Роман – кажи зиму нам". На Руси в этот день определяли погоду на всю зиму и молились о деньгах и жизни в достатке. Как нужно встречать первый день зимы, чтобы привлечь достаток в дом и как по вороне и ржавчине предсказать погоду – разбирался amic.ru.
Это святые мученики, которые пострадали за веру в IV веке.
Согласно преданию, Платон родился и вырос в благочестивой семье, получил неплохое образование и с юных лет проповедовал среди язычников христианство. Однако император Агриппин недолюбливал христиан, поэтому Платона арестовали и потребовали во время суда отречься от веры. Платон отказался. За это решение его долго пытали, а потом отсекли голову.
Святого Романа убили за веру вместе с отроком Варулом. Они жили при правлении императора Максимилиана, который организовал гонения на христиан. Роман был диаконом в городе Кесария. Однажды он встретил руководителя провинции, который шел на языческий праздник, и стал убеждать его отречься от веры и принять христианство. Мужчина отказался, тогда его схватили и стали пытать. Отрок Варул увидел эту жестокость и вступился за Романа. Обоих вскоре замучили до смерти.
Каждый год православная церковь чтит память святых 1 декабря, в день, когда они отдали жизнь за веру.
На Руси в народно-христианский праздник существовали свои традиции и обычаи.
Без дела крестьяне не сидели. Хоть на полях было уже нечего делать, работу находили дома. Мужчины занимались промыслами, которые бы могли принести доход. К примеру, создавали и расписывали игрушки из глины, вырезали из дерева посуду и обереги, которые должны были защитить дом от нечисти и сглаза. Эти изделия умельцы продавали на ярмарках.
В первый день зимы ходили в церкви и молились Роману и Платону об улучшении благосостояния, просили святых помочь пережить зиму и дать хороший урожай.
На Руси Платона и Романа прозвали Зимоуказателями, потому что верили: какая погода будет 1 декабря, такой она будет и всю зиму. Утро показывало погоду на первый месяц зимы, а полдень и вечер – на середину и конец. Если в течение дня погода менялась, значит, крестьяне ожидали перемены погоды и зимой.
Если видели комара или муху, то ждали оттепели.
Метель за окном означала снежную погоду на Масленицу.
Гуляющая по двору ворона была предвестником потепления.
А вот непогоду ждали, если на щеколде входной двери видели ржавчину.
Если рядом с месяцем на небе видели круг, то готовились к сильным холодам.
Комментарии
На Руси в этот день определяли погоду на всю зиму и молились о деньгах и жизни в достатке.
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Молится о деньгах и жизни.... бесполезно, сказано, денег нет, а вы держитесь. Ту косточку, которую кинут пенсионерам первого января, это слезы мышки перед жирным и вальяжным котом.