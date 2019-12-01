Как встретить первый день зимы, чтобы привлечь богатство

Кто такие Роман и Платон?

Это святые мученики, которые пострадали за веру в IV веке.

Согласно преданию, Платон родился и вырос в благочестивой семье, получил неплохое образование и с юных лет проповедовал среди язычников христианство. Однако император Агриппин недолюбливал христиан, поэтому Платона арестовали и потребовали во время суда отречься от веры. Платон отказался. За это решение его долго пытали, а потом отсекли голову.

Святого Романа убили за веру вместе с отроком Варулом. Они жили при правлении императора Максимилиана, который организовал гонения на христиан. Роман был диаконом в городе Кесария. Однажды он встретил руководителя провинции, который шел на языческий праздник, и стал убеждать его отречься от веры и принять христианство. Мужчина отказался, тогда его схватили и стали пытать. Отрок Варул увидел эту жестокость и вступился за Романа. Обоих вскоре замучили до смерти.

Каждый год православная церковь чтит память святых 1 декабря, в день, когда они отдали жизнь за веру.