Суббота, 30 Ноябрь, 07:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,08
€ 70,55
Обь
37см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Вопрос дня



Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря

, ИА "Амител"
Как новые изменения отразятся на нашей жизни?

Год подходит к концу, но это не значит, что в нем уже нет места для изменений в законодательстве. Заключительный месяц 2019 года тоже принесет россиянам несколько новшеств. Их намного меньше, чем в предыдущие месяцы, но от этого они не менее значимые для жизни общества. За оборот каких лекарств можно будет сесть в тюрьму, для каких товаров нужна будет обязательная маркировка и зачем ФСБ контролировать SIM-карты – в нашем материале.

1
Расширят список запрещенных лекарств

За незаконную покупку или продажу глазных капель можно будет оказаться за решеткой. Список лекарств, за незаконный оборот которых грозит уголовная ответственность, пополнится тремя препаратами: прегабалин, тропикамит и тапентадол. Прегабалин – противосудорожное средство, которое часто применяют при эпилепсии. На его основе изготавливается и продается сразу несколько популярных препаратов. Тапентадол – опиоидный наркотический анальгетик. Его используют для снятия сильной боли после операций, при остеоартрите и онкологических заболеваний. Тропикамид – это глазные капли, которые расширяют зрачок. Их применяют при исследовании глазного дна, а также для лечения воспаления глаз.

Все эти препараты уже включены в список веществ, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). И их можно приобрести только по рецепту. Сейчас они в перечне "иных лекарственных средств", а теперь их переведут в список "сильнодействующих средств".

Что это значит для россиян:

Для законопослушных – ничего. А вот за незаконный оборот этих лекарств теперь будут наказывать уголовно, а не административно. Раньше нарушители отделывались штрафом: до 30 тысяч рублей для юрлиц и до 3 тысяч рублей для физических лиц. Теперь же, если попытаться купить или продать их без рецепта, "административкой" уже не отделаешься. За незаконный оборот будут лишать свободы сроком до трех лет по статье 234 УК РФ.

2
Обязательная маркировка для шин и духов

С 1 декабря 2019 еще больше товаров будут подлежать обязательной маркировке. В России ее вводят постепенно: сейчас идентификаторы обязательны только для сигарет, алкоголя, обуви и одежды из натурального меха. Теперь же в перечень войдут шины и покрышки, парфюмерная продукция, постельное и туалетное белье, лампы и фотоаппараты со вспышкой.

В чем заключается маркировка? Каждой единице товара присваивается электронный код. Все шифры уникальные и подделать их нельзя. Как только код присвоили, любой товар, будь то покрышка или пачка сигарет, можно отследить от производства и до продажи покупателю. После этого код навсегда выводится из оборота. Такая система позволяет эффективнее бороться с контрафактом и следить, чтобы уже списанные товары никто не продавал.

Внедрением маркировки в России занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для того чтобы подключиться к системе, нужно подать заявление на сайте "Честный Знак" и подключить онлайн-кассу. При этом данные об обороте товаров не нужно будет передавать напрямую: они автоматически будут поступать в ЦРПТ через онлайн-кассу.

За продажу товара без маркировки должностных лиц штрафуют на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей, юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

Что это значит для россиян:

Роста цен, по мнению экспертов, изменения вызвать не должны. К тому же у потребителя появится возможность узнать всю информацию о конкретном товаре. Для этого нужно будет скачать приложение "Честный Знак" и отсканировать штрихкод. В дальнейшем планируется, что маркировку введут практически для всех видов товаров в России.

3
SIM-карты в России будет контролировать ФСБ

С 1 декабря в России начнет действовать закон о SIM-картах. С этого момента в стране вводится отечественная криптография для карт мобильных операторов. Сейчас все "симки" в России защищены зарубежной системой шифрования. Поэтому, по мнению авторов закона, доступ к информации абонентов могут получить злоумышленники из-за рубежа. Российская криптография, наоборот, защитит данные от внешних угроз и "развяжет руки" ФСБ. Отечественные спецслужбы смогут считывать информацию с "доверенных" SIM-карт и идентифицировать абонентов.

Систему разрабатывали именно с учетом требований ФСБ в Институте точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева. В 2018 году ее успешно протестировал "МегаФон". С 1 декабря все операторы обязаны будут сертифицировать свое оборудование, чтобы работать с "доверенными SIM-картами". Изготавливать новые чипы будет компания Samsung, но в дальнейшем операторы планируют работать и с другими производителями.

Что это значит для россиян:

Пока трудно сказать точно. По мнению экспертов, изменения не должны вызвать роста цен. Интересно, что закон о доверенных "симках" появился, но вот зарубежную криптографию никто не запрещал. И менять никого заставлять не будут. Их будут выдавать только при оформлении новой или замене старой. Закон предусматривает планомерное введение "доверенных симок", и пока трудно спрогнозировать, как это отразится на жизни россиян.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
07:01
Депутаты трудящиеся, народные, законодательные. Как менялся парламент Алтая за 80 лет 0
06:46
Где покататься на коньках в Барнауле и сколько это стоит 0
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:22
Снег и метели обещают в Алтайском крае в последний день осени 0
06:16
Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря 0
06:01
Путешествие за 80 лет: коротко об истории депутатства в Алтайском крае 0
23:32
Алтайский край получил премию National Geographic по оздоровительному отдыху 0
23:01
Барнаульцы просят разобраться со стаей собак, их хозяйкой и чиновниками 4
22:26
В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП 2
22:01
Путин выступил против замены слова "мама" на "родитель №1" 1
21:41
Косметолог Надежды Бабкиной рассказала про омоложение артистки в Алтайском крае 0
21:17
Песков сравнил Путина с доменной печью, говоря о планах президента на 31 декабря 2
20:37
Рособрнадзор рассказал, насколько россияне довольны качеством образования 0
20:13
Полицейские в Бийске сводили подростков в православный храм 5
19:42
"Яндекс. Катафалк". В Казани открытый гроб перевозили на каршеринговом автомобиле 0
19:30
Водоканал назвал причину, по которой затопило подземный переход в Барнауле 0
19:02
Изысканный рецепт к выходным: салат с форелью, томатами черри и муссом из авокадо 1
18:55
Опубликован проект закона о домашнем насилии 3
18:06
Павел Дитятев покидает пост главы Минэкономразвития Алтайского края 7
18:02
Модный этикет: семь правил выбора одежды для офиса и отдыха 0
17:55
С нового года жители российских сел смогут получать льготные кредиты 0
17:40
Подземный переход на площади Октября залило водой из-за коммунальной аварии 2
17:23
Пассажирский автобус сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Бийске 2
17:03
Австралийка спасла коалу из лесного пожара, но зверька пришлось усыпить 1
16:50
Очередной фигурант "московского дела" задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 3
16:31
Ждем денег: в мэрии Барнаула пока не решили, какие объекты благоустроить в 2020 году 4
16:21
Файер-шоу и полеты парапланов: полная программа "Алтайской зимовки – 2019" 0
16:12
Росреестр пытается отнять привокзальную площадь у Барнаульского аэропорта 5
16:02
Барнаул примет участие в благотворительной программе "Мир без слёз" 1
15:40
Сбербанк прокомментировал смерть клиента в новоалтайском отделении 3
15:25
"Газель" столкнулась с трамваем в Барнауле. Движение встало 3
15:15
Acer презентовал игровое кресло Predator Thronos Air. Стоит оно как двушка в Барнауле 1
15:02
"Техностарт" для успешного будущего: АлтГТУ проводит конкурс для молодежи 1
14:55
Почти 137 тысяч губернаторских новогодних подарков изготовят в Алтайском крае 2
14:45
Цветы в декабре не сажать. Романенко проверил сорванный ремонт сквера в Рубцовске 0
14:28
Очевидцы: центральная районная больница загорелась в Завьялово 1
14:15
Шоу – не подстава. Сергей Сафронов ответил антифанатам "Битвы экстрасенсов" 4
14:02
Из дерева, железа и макарон: в Барнауле выбрали варежки для алтайского Деда Мороза 2
13:59
Собака пронесла по улицам Саратова обглоданную человеческую голову 6
13:40
Участника шоу "Танцы" на ТНТ разыскивают по подозрению в мошенничестве 1
13:31
Почему показания счетчиков за воду и свет принимают в разные даты 7
13:12
Отказ от совместительства на работе больше не будет поводом для увольнения россиян 0
13:02
Известный художник и психолог научит барнаульских женщин правильно загадывать желания 11
12:57
Школьники Алтайского края разрабатывают проекты по развитию региона 6
12:45
Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых 21
12:30
Как украсят Барнаул к Новому году 2020 и где будет главная елка 0
12:15
Из краевого бюджета Яровому выделят 40 млн рублей 1
12:01
Успей не проштрафиться: после 2 декабря налоговая начнет начислять пени должникам 5
11:40
Алтайский депутат прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем 4
11:30
Родители-сектанты жестоко убили своего сына при попытке изгнать из него беса 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.