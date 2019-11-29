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Как украсят Барнаул к Новому году 2020 и где будет главная елка

, ИА "Амител"
Праздник придет совсем скоро и город уже начал преображаться
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина


В Барнауле приступили к подготовке Нового года. Скоро практически на каждой улице можно будет увидеть мерцающие фигуры, гирлянды и праздничные баннеры. Amic.ru собрал полную информацию о том, где будет главная елка, сколько денег потратят на снежный городок и что нового появится в краевой столице.

1
Где установят главную новогоднюю елку и каким будет снежный городок?

Как и в прежние годы, главную новогоднюю елку и снежный городок в Барнауле воздвигнут на площади Сахарова.

Здесь также появятся четыре маленьких и одна средняя деревянные горки. В этом году у них будут новые усиленные конструкции, которые позволят создать сложное оформление изо льда.

На территории городка установят несколько металлических светящихся шаров, каркасных фигур в виде оленей, снеговиков и подарков. Попасть на площадь можно будет через трехметровые ледяные ворота.

В центре главной новогодней площадки поставят 32-метровую новогоднюю ель с большой звездой на макушке и гирляндой по всему основанию. Рядом традиционно установят трехметровые ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы, а также ледяную надпись "2020".

Для украшения новогоднего городка дополнительно приобретут 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур, более 7 метров разноцветной белт-лайт гирлянды для подсветки самой площади. На пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина установят новый светодиодный фонтан.

На все это планируют потратить около 8,7 млн рублей. К строительству городка приступят 1 декабря.

2
Как украсят улицы Барнаула к Новому году 2020?

На улицах столицы Алтайского края уже начинают размещать новогодние баннеры. В этом году на них изображены рисунки детей, учащихся художественных школ города.

К Новому году украсят практически все улицы Барнаула: установят праздничную иллюминацию и множество светящихся фигур. Как рассказали в мэрии, праздничное оформление Барнаула должно быть равномерным, а консоли и виньетками – в едином стиле на всем протяжении одной улицы. Украшать город закончат до 1 декабря.

3
А что в этом году будет на Мало-Тобольской?

На пешеходной улице установят шестиметровую елку с гирляндами и шарами. На территории городка поставят световые композиции по мотивам сказки "Двенадцать месяцев": сказочных персонажей и подснежники. В этом году здесь можно будет погреться у настоящих каминов.  

Для детей построят две горки и установят аттракционы. Рядом разместят ледяные фигуры персонажей детских сказок и мультфильмов. 

На фасаде Старого базара разместят яркую подсветку, внутри здания установят еще одну елку. Кстати, в торговом центре можно будет отдохнуть и согреться: зимой здесь откроют несколько кафе.

4
Как и когда перекроют улицы Барнаула?
С 1 декабря 2019 года по 17 января 2020 года перекроют движение транспорта по проспекту Социалистическому, от ул. Молодежной до ул. Мерзликина. Также в этот период нельзя будет проехать по улице Георгия Исакова, от четной стороны Островского до нечетной стороны Островского, и четной стороне проспекта Ленина, от Чеглецова до Петра Сухова. Это связано с установкой новогодних елок и проведением праздничных событий.
5
И сколько простоит снежный город в центре Барнаула?
По плану, демонтировать ледяные конструкции и елку начнут 14 января 2020 года. И завершить эти работы должны за три дня, чтобы открыть движение для автомобилей. Изменить эти планы может слишком теплая погода, из-за которой фигуры будут таять и угрожать безопасности горожан, пояснили в мэрии. А вот светящиеся фигуры, гирлянды и новогодние баннеры не снимут  до 31 января 2020 года.
6
Когда откроются новогодние елки в Барнауле?

В районах Барнаула и на площади Сахарова елки откроют в субботу, 28 декабря в 18:00. Власти города решили, что в выходной день больше барнаульцев смогут посетить этот праздник.

К тому же, в 19:00 сразу на нескольких площадках города прогремит праздничный салют.

А вот на Мало-Тобольской елку откроют 21 декабря в 18:00. Здесь устроят забег Дедов Морозов и покажут концерт. 

7
Будет ли салют 31 декабря?
Нет. Зато в час ночи 1 января 2020 года на площади Сахарова жителей города ждут праздничные гулянья и новогоднее танцевальное шоу.
8
Какие еще праздничные события пройдут в Барнауле?

В декабре и в дни новогодних каникул барнаульцев ожидает насыщенная развлекательная программа. На пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет конкурс на лучшую ледяную скульптуру. С 3 по 30 декабря пройдут новогодние спектакли для детей.

Во время новогодних праздников пройдет более 20 массовых событий. Это и соревнования по скийорингу и лыжным гонкам, спортивному туризму на средствах передвижения "Рождественская гонка", и новогодние турниры по мини-футболу, волейболу, боксу, дни здоровья для людей пожилого возраста и др.

9
А где в городе можно будет активно отдохнуть?

Для барнаульцев будут работать 74 зимних спортивных объекта. Это 23 лыжные базы, 32 хоккейные коробки, 19 катков с прокатом коньков. Кроме этого будет работать лыжно-биатлонный комплекс училища олимпийского резерва, Лыжня здоровья протяженностью 25 км.

Зимой в городе катки будут работать в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино". Прокат коньков стоит 90-120 рублей в час, а вход со своими – 50-100 рублей без ограничения по времени. В парке культуры и отдыха "Центральный" билет стоит 80 рублей, а взять на час коньки – 90 рублей. Всего в городе будут работать 19 катков.

С 23 ноября в парке "Экстрим" работает первый в Барнауле зимний аттракцион "Тюбинг Райд" – это карусель с ватрушками, которая сможет разгоняться от 10 до 20 км/ч. Билет стоит 150 рублей.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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