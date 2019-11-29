Как украсят Барнаул к Новому году 2020 и где будет главная елка

В Барнауле приступили к подготовке Нового года. Скоро практически на каждой улице можно будет увидеть мерцающие фигуры, гирлянды и праздничные баннеры. Amic.ru собрал полную информацию о том, где будет главная елка, сколько денег потратят на снежный городок и что нового появится в краевой столице.
Как и в прежние годы, главную новогоднюю елку и снежный городок в Барнауле воздвигнут на площади Сахарова.
Здесь также появятся четыре маленьких и одна средняя деревянные горки. В этом году у них будут новые усиленные конструкции, которые позволят создать сложное оформление изо льда.
На территории городка установят несколько металлических светящихся шаров, каркасных фигур в виде оленей, снеговиков и подарков. Попасть на площадь можно будет через трехметровые ледяные ворота.
В центре главной новогодней площадки поставят 32-метровую новогоднюю ель с большой звездой на макушке и гирляндой по всему основанию. Рядом традиционно установят трехметровые ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы, а также ледяную надпись "2020".
Для украшения новогоднего городка дополнительно приобретут 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур, более 7 метров разноцветной белт-лайт гирлянды для подсветки самой площади. На пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина установят новый светодиодный фонтан.
На все это планируют потратить около 8,7 млн рублей. К строительству городка приступят 1 декабря.
На улицах столицы Алтайского края уже начинают размещать новогодние баннеры. В этом году на них изображены рисунки детей, учащихся художественных школ города.
К Новому году украсят практически все улицы Барнаула: установят праздничную иллюминацию и множество светящихся фигур. Как рассказали в мэрии, праздничное оформление Барнаула должно быть равномерным, а консоли и виньетками – в едином стиле на всем протяжении одной улицы. Украшать город закончат до 1 декабря.
На пешеходной улице установят шестиметровую елку с гирляндами и шарами. На территории городка поставят световые композиции по мотивам сказки "Двенадцать месяцев": сказочных персонажей и подснежники. В этом году здесь можно будет погреться у настоящих каминов.
Для детей построят две горки и установят аттракционы. Рядом разместят ледяные фигуры персонажей детских сказок и мультфильмов.
На фасаде Старого базара разместят яркую подсветку, внутри здания установят еще одну елку. Кстати, в торговом центре можно будет отдохнуть и согреться: зимой здесь откроют несколько кафе.
В районах Барнаула и на площади Сахарова елки откроют в субботу, 28 декабря в 18:00. Власти города решили, что в выходной день больше барнаульцев смогут посетить этот праздник.
К тому же, в 19:00 сразу на нескольких площадках города прогремит праздничный салют.
А вот на Мало-Тобольской елку откроют 21 декабря в 18:00. Здесь устроят забег Дедов Морозов и покажут концерт.
В декабре и в дни новогодних каникул барнаульцев ожидает насыщенная развлекательная программа. На пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет конкурс на лучшую ледяную скульптуру. С 3 по 30 декабря пройдут новогодние спектакли для детей.
Во время новогодних праздников пройдет более 20 массовых событий. Это и соревнования по скийорингу и лыжным гонкам, спортивному туризму на средствах передвижения "Рождественская гонка", и новогодние турниры по мини-футболу, волейболу, боксу, дни здоровья для людей пожилого возраста и др.
Для барнаульцев будут работать 74 зимних спортивных объекта. Это 23 лыжные базы, 32 хоккейные коробки, 19 катков с прокатом коньков. Кроме этого будет работать лыжно-биатлонный комплекс училища олимпийского резерва, Лыжня здоровья протяженностью 25 км.
Зимой в городе катки будут работать в парках "Эдельвейс", "Экстрим", "Арлекино". Прокат коньков стоит 90-120 рублей в час, а вход со своими – 50-100 рублей без ограничения по времени. В парке культуры и отдыха "Центральный" билет стоит 80 рублей, а взять на час коньки – 90 рублей. Всего в городе будут работать 19 катков.
С 23 ноября в парке "Экстрим" работает первый в Барнауле зимний аттракцион "Тюбинг Райд" – это карусель с ватрушками, которая сможет разгоняться от 10 до 20 км/ч. Билет стоит 150 рублей.
Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Комментарии