Как украсят Барнаул к Новому году 2020 и где будет главная елка

Где установят главную новогоднюю елку и каким будет снежный городок?

Как и в прежние годы, главную новогоднюю елку и снежный городок в Барнауле воздвигнут на площади Сахарова.

Здесь также появятся четыре маленьких и одна средняя деревянные горки. В этом году у них будут новые усиленные конструкции, которые позволят создать сложное оформление изо льда.

На территории городка установят несколько металлических светящихся шаров, каркасных фигур в виде оленей, снеговиков и подарков. Попасть на площадь можно будет через трехметровые ледяные ворота.

В центре главной новогодней площадки поставят 32-метровую новогоднюю ель с большой звездой на макушке и гирляндой по всему основанию. Рядом традиционно установят трехметровые ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы, а также ледяную надпись "2020".

Для украшения новогоднего городка дополнительно приобретут 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур, более 7 метров разноцветной белт-лайт гирлянды для подсветки самой площади. На пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина установят новый светодиодный фонтан.

На все это планируют потратить около 8,7 млн рублей. К строительству городка приступят 1 декабря.