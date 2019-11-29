Почему показания счетчиков за воду и свет принимают в разные даты

"Почему показания счетчиков за свет и воду принимают в разные даты? Не проще ли их синхронизировать, чтобы сразу отправить все данные?"* – спрашивает читатель amic.ru Александр.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
– У нас с водоканалом разная нормативная база для определения объема потребляемого ресурса. Кроме того, существенно отличаются методики расчетов. Такие правила установил законодатель, и мы не имеем права их менять по своему усмотрению. Передача показаний электросчетчика в указанные даты позволяет производить максимально корректное начисление платы за электроэнергию.
Однако вы можете передавать показания прибора учета в любой удобный для вас день. Законодательство этого не запрещает. При этом показания электросчетчика будут скорректированы расчетным методом на 25-е число. И именно такие скорректированные данные используются в расчетах и отражаются в квитанции.
*Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале amic.ru. Со всеми вопросами и ответами вы можете ознакомиться в нашей рубрике онлайн-конференции.
Комментарии
"Однако вы можете передавать показания прибора учета в любой удобный для вас день." Не можем. на сайте ячейка не доступна, а звонить - нафиг надо на носу 2020 год.