Файер-шоу и полеты парапланов: полная программа "Алтайской зимовки – 2019"

30 ноября на территории "Бирюзовой Катуни" пройдет праздник "Алтайская зимовка", которым откроют зимний туристический сезон на Алтае. По данным агентства "Турстат", это лучшее событие в России для отдыха на выходных. Организаторы раскрыли подробности мероприятия. Amic.ru публикует полную программу праздника.

"Алтайская зимовка" на "Бирюзовой Катуни"

На главной площадке праздник "Алтайская зимовка" начнется в 12:00. В течение шести часов здесь будут работать фотозоны и ярмарка ремесленников, туристы смогут сфотографироваться с ростовыми куклами.

Над "Бирюзовой Катунью" пролетят парапланы и паралеты. Если погода не подведет, то гости "Алтайской зимовки" увидят соревнования сверхлегкой авиации.

На деревянном подворье "Бирюзовой Катуни" второй год подряд будет работать алтайская резиденция Деда Мороза, где и дети, и взрослые смогут пообщаться и сфотографироваться с дедушкой, рассказать ему о своих мечтах и желаниях. Чтобы попасть к Деду Морозу, не нужно заранее записываться и покупать билеты: с полудня и до самого вечера к нему смогут прийти все гости праздника.

За воротами подворья можно попробовать сибирские блюда алтайских шеф-поваров. Впервые на "Алтайской зимовке" будет работать мобильный гастрофестиваль. На территории турзоны установят шесть фудтраков, в которых профессионалы своего дела приготовят блюда традиционной региональной кухни. К примеру, ресторация "Горная аптека" из Барнаула привезет туда свой знаменитый ягодный пирог, а вот шеф-повар из "Алтайского Холмогорья", вероятно, удивит свекольными пельменями и облепиховыми мантами. Туристы смогут не только продегустировать, но и купить сибирские угощения.

Однако это не единственная "вкусная точка" праздника. Как сообщают организаторы, на деревянном подворье туркомплекса "Бирюзовая Катунь" еще пройдет сырный фестиваль. Всех желающих угостят бутербродами с алтайским сыром и маслом. Кроме того, в 14:00, 16:00 и 18:00 организаторы разыграют съедобные призы. На сценической игровой площадке туристы смогут согреться – побиться подушками, поиграть в сырный дартс и принять участие в других развлечениях.

30 ноября состоится открытие сезона на горнолыжном комплексе "Бирюзовая Катунь". Всех желающих ждут в сноупарке и приглашают посоревноваться в слоупстайле. Туристы смогут поучаствовать в веселых стартах, научиться кататься на горных лыжах и сноубордах. Опытные катальщики из команды AltaiRiders проведут уроки фристайла, карвинга, фрирайда и зрелищные показательные выступления.

Завершится праздник ярким файер-шоу, которое по программе запланировано на 17:00. Во время этого уличного перформанса выступят вокалисты и танцоры Алтайского края.

"Алтайская зимовка" на озере Светлом

1 декабря праздник "Алтайская зимовка" переместится на озеро Светлое в Советский район. По словам организаторов, гостей зимнего праздника будут встречать горячим травяным чаем с алтайским медом. С 11:00 начнут работать ремесленные ряды, где туристы смогут купить тематические сувениры, а в шатре расположится фотовыставка. Творческие коллективы района покажут концерт, а фольклорные ансамбли устроят народные игры и конкурсы.

На озеро Светлое уже прилетели зимовать более 100 лебедей. 1 декабря туристы смогут понаблюдать за птицами с близкого расстояния. Вход на территорию заказника бесплатный, однако чтобы зайти на мостки и покормить лебедей, нужно заплатить 50 рублей.

"Алтайская зимовка" в городах и селах

30 декабря на лыжно-биатлонном комплексе "АлтайSKIй" в райцентре Алтайского района пройдут массовые соревнования. В 12:00 начнутся забеги по лыжне. Спортсменам предстоит пройти свободным ходом от 1 до 7,5 км. К событию присоединились лыжники из Новосибирска и Республики Алтай. Для гостей и участников будет работать полевая кухня, где приготовят гречневую кашу с мясом и горячий чай.

В этот же день в Топчихинском районе пройдут гонки мотолыжных экипажей (групповой старт мотоциклистов и лыжников). В Яровом любители скандинавской ходьбы устроят костюмированное шествие. Организаторы подготовили шоу барабанов, танцы самураев, участники смогут сфотографироваться с огромным драконом и воздушными змеями.

В субботу в поселке Тягун устроят лыжный квест, а в воскресенье в Сростках состоятся детские веселые старты "День собаки".