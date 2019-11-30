Можно ли ставить второй электросчетчик, если дом разделили на две части

"Проживаю в частном доме. По семейным обстоятельствам вынуждены разделить его на две половины, чтобы одну продать. В одной у нас остается счетчик, а в другой его нет. Как оформить и поставить счетчик?" – спрашивает читатель amic.ru.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

– Если выполнено фактическое (физическое) разделение дома с выделением помещений в объекте и присваиванием им двух кадастровых номеров, то для технологического присоединения вновь выделенной части следует обратиться в сетевую организацию с заявлением на технологическое присоединение.



После оформления всех документов заказать установку электросчетчика "под ключ" можно по телефону 506-001. В случае если разделение выполнено условно, по договоренности сторон, то присоединить такую часть будет невозможно, поскольку домовладение уже имеет надлежащее присоединение.

*Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале amic.ru. Со всеми вопросами и ответами вы можете ознакомиться в нашей рубрике онлайн-конференции.