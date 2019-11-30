Депутаты трудящиеся, народные, законодательные. Как менялся парламент Алтая за 80 лет

Более 150 лет на Алтае существует система депутатства, но официальной датой рождения представительной власти Алтайского края считают 24 декабря 1939 года. За эти 80 лет изменилось многое: принцип отбора кандидатов, их задачи, их восприятие населением и даже название. О том, как это было, читайте в материале amic.ru.
В разные годы парламент назывался по-разному:
- c 1939 до 1977 года орган именовали Алтайским краевым Советом депутатов трудящихся;
- в 1977-1993 годах это был Алтайский краевой Совет народных депутатов;
- в 1994-2000 годах – Алтайское краевое Законодательное собрание;
- в 2000-2008 годах – снова Алтайский краевой Совет народных депутатов;
- с 2008 – снова Алтайское краевое Законодательное собрание.
Причины смены названия были разные. Например, в 1978 (Совет депутатов трудящихся стал Советом народных депутатов) из-за принятия новых конституций СССР и РСФСР, которые провозглашали страну общенародным государством.
Появление в 1994 году Заксобрания связано с тем, что тогда край впервые получил право принимать законы. А изменение названия в 1999 году (переименование АКЗС в АКСНД) и в 2007 году (обратное переименование из АКСНД в АКЗС) можно объяснить изменением расклада политических сил в парламенте и, соответственно, изменением понимания роли депутатского корпуса: в конце 90-х годов значительную часть краевого парламента составляли представители левых сил, которым больше импонировало "советское" название, а в 2008 левые оказались в меньшинстве и по инициативе губернатора Александра Карлина было переименование в АКЗС, что вызвало раскол в депутатском корпусе.
Состав депутатов за эти 80 лет менялся существенно. Например, в первом созыве Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся, избранного в 1939 году, из 100 депутатов было 36 рабочих, 44 крестьянина и 20 представителей интеллигенции (служащих).
В рамках идеологии и политической практики того времени считалось, что состав депутатов – и профессиональный, и возрастной – должен максимально отражать состав всего общества. Поэтому в советский период в парламенте было много рядовых тружеников, значительно выше была доля женщин и молодежи, чем сегодня. В том же первом созыве женщин было 25 их 100, а в 80-е годы их доля доходила и до 40%. Сегодня в АКЗС из 68 депутатов только 11 дам. Среди депутатов тех лет были не только руководители, но и передовики производства, авторитетные в своих отраслях люди.
А еще в советское время депутатами могли быть и чиновники, или как их тогда называли, "советские и партийные работники".
Кстати, и в первых трех созывах Законодательного собрания, с 1994 по 2000 годы, депутатами становились главы городов и районов. Например, трижды избирался и до самой своей гибели был депутатом Заксобрания мэр Барнаула Владимир Баварин.
Сегодня у парламента три основные функции: законотворческая (принятие законов), контрольная (контроль за исполнением принятых законов) и представительная (выражение мнения населения, работа с избирателями).
Но в другие исторические периоды были и другие формы работы. Например, в советское время существовал институт наказов избирателей, когда перед избранием кандидат принимал наказы от населения, а потом в течение срока полномочий был обязан их исполнить. Наказы, как правило, носили конкретный характер — построить дорогу или какой-то социальный объект, выделить технику и так далее. Также в СССР в работе советов всех уровней основное место занимало решение хозяйственных вопросов. Но одна обязанность – постоянная работа с избирателями – была у депутатов всегда и остается сегодня, хотя исполнение наказов официально не закреплено в обязанностях депутата.
Если говорить о краевых депутатах, то право принимать законы им дала Конституция Российской Федерации, принятая в декабре 1993 года. Поэтому новый законодательный (представительный) орган края, избранный в марте 1994 года, и получил название Алтайское краевое Законодательное собрание. Первый закон региона "О приватизации государственных предприятий в Алтайском крае" был принят 15 июля 1994 года.
В каждом созыве принятие законов требовала социально-экономическая ситуация в регионе. Начинали с основ. Например, в 1994-м году вообще не было прописано, как должен работать парламент. Именно тогда был принят Устав (основной закон) Алтайского края, где расписали и роль депутатов.
Во втором созыве принимали основные законы: территориальное устройство, избирательная система, органы государственной власти, система местного самоуправления.
Третий созыв вписал в историю законы об особо охраняемых природных территориях, о Красной книге. Также депутаты внесли свою лепту в обсуждение федеральных законов о земельном кодексе, обороте сельхозземель.
В четвертом созыве появились законы о государственном прогнозировании, оказании медпомощи, образовании, а также закон о развитии сельского хозяйства (один из первых в России).
Депутаты пятого созыва утвердили краевой материнский капитал, закон о противодействии коррупции, развитии малого и среднего предпринимательства, а также запретили ночную продажу алкоголя.
Шестой и седьмой созыв – это запрет на розничную продажу слабоалкогольных энергетиков, ужесточение правил проведения митингов и пикетов, законы о патентах, о капремонте в многоквартирных домах, принудительном лечении больных туберкулезом, "о тишине", мерах социальной поддержки для предпенсионеров, квотировании рабочих мест для инвалидов и другие.
Главный закон каждого года – бюджет. Разрабатывает его региональный Минфин, но принимают именно депутаты, они же имеют право настаивать на перераспределении средств.
Но есть масса вопросов, над которыми предстоит еще поработать: предоставление жилья детям-сиротам, благоустройство, безнадзорные животные, стимулирование инвестиций, создание условий для успешной реализации нацпроектов.
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