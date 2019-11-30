Депутаты трудящиеся, народные, законодательные. Как менялся парламент Алтая за 80 лет

А кто мог становиться депутатом в разные исторические периоды?

Состав депутатов за эти 80 лет менялся существенно. Например, в первом созыве Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся, избранного в 1939 году, из 100 депутатов было 36 рабочих, 44 крестьянина и 20 представителей интеллигенции (служащих).

В рамках идеологии и политической практики того времени считалось, что состав депутатов – и профессиональный, и возрастной – должен максимально отражать состав всего общества. Поэтому в советский период в парламенте было много рядовых тружеников, значительно выше была доля женщин и молодежи, чем сегодня. В том же первом созыве женщин было 25 их 100, а в 80-е годы их доля доходила и до 40%. Сегодня в АКЗС из 68 депутатов только 11 дам. Среди депутатов тех лет были не только руководители, но и передовики производства, авторитетные в своих отраслях люди.

А еще в советское время депутатами могли быть и чиновники, или как их тогда называли, "советские и партийные работники".

Кстати, и в первых трех созывах Законодательного собрания, с 1994 по 2000 годы, депутатами становились главы городов и районов. Например, трижды избирался и до самой своей гибели был депутатом Заксобрания мэр Барнаула Владимир Баварин.