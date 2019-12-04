Лунный календарь стрижек в декабре: когда лучше поменять прическу перед Новым годом

Морозы и температурные перепады напрямую влияют на состояние волос. Зимой очень важно правильно за ними ухаживать. Хотя так хочется изменить прическу перед Новым годом: покрасить волосы, сделать укладку, подстричь секущиеся кончики. Удивляет, что до сих пор многие женщины придерживаются лунного календаря, так как верят, что в особые даты их прическе не сможет навредить даже плохой мастер. Amic.ru объясняет, что такое лунный календарь, как он работает и в какие дни в декабре лучше всего наводить красоту.
Известно, что Луна воздействует на биосферу Земли: гравитационное поле "притягивает" воду и, соответственно, влияет на мировой океан, создавая приливы и отливы. Некоторые ученые предполагают, что Луна способна влиять и на человека, а именно на его поведение, самочувствие и даже внешность. Доказать влияние Луны на организм человека так и не удалось несмотря на большое количество попыток, но люди продолжают верить в идеи, что вместе с нарастающей Луной в человеке просыпается новая энергия, которая влияет на поведение, самочувствие и даже внешность.
Стричь волосы по лунному календарю – тоже из этой оперы. Вероятно, эта традиции пошла из Тибета, где лунный календарь делили на благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек. Согласно старому преданию, все процедуры по изменению структуры и длины волос отражаются на энергетике человека. Поэтому если сделать новую прическу в хороший день, то можно разбогатеть и получить крепкое здоровье, а если в плохой – то навлечь на себя вереницу неудач. По тибетскому учению, волосы связывают человека с его ангелом-хранителем. Оборвать эту связь легко, а вот восстановить очень сложно. Чтобы такого не произошло, люди следовали лунному календарю стрижек.
Современные астрологи уверены, что, к примеру, в новолуние и полнолуние в салоны красоты лучше не ходить: можно остаться без сил и здоровья. А если хочется отрастить длинный хвост, лучше стричься на растущую Луну: так волосы вырастут быстрее, чем после стрижки в период убывающей Луны.
Согласно лунному календарю, наиболее благоприятные дни – 9, 10, 17 декабря. В эти даты прекрасно пройдут все запланированные процедуры: окрашивание, стрижки, завивки и даже домашние маски. Хотя вот 17 декабря стригите волосы только в том случае, если не собираетесь отрастить длинный хвост. Дело в том, что этот день выпадает на убывающую Луну, поэтому стрижка замедлит рост волос, но при этом укрепит корни.
К хорошим для изменения прически датам относятся 3, 7, 16, 18, 26, 27, 30, 31 декабря. Поэтому если планировали в этом месяце экспериментальные и экстравагантные стрижки и укладки, то записывайтесь к мастеру именно в эти даты.
Существует пять лунных фаз.
- растущая Луна – с 1 по 11 декабря;
- полнолуние – 12 декабря;
- убывающая луна – с 13 по 25 декабря;
- новолуние 26 декабря;
- растущая Луна – с 27 по 31 декабря.
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