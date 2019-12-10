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Послеродовая депрессия. Как распознать, что делать и почему "раньше ею не страдали"

, ИА "Амител"
Не попрекайте молодую маму излишней "плаксивостью" – это от нее не зависит
Фото: zen.yandex.ru

Фото: zen.yandex.ru


В конце ноября страну потряс ужасный случай: в Москве женщина выпала из окна с двумя маленькими детьми. Молодая мама и ее девятимесячная дочь скончались на месте, а четырехлетний сын чудом остался жив. Специалисты выяснили, что у женщины была послеродовая депрессия. Что это такое, как вовремя ее распознать и возможно ли ее предотвратить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1

Так послеродовая депрессия это настолько серьезно?

Да. Послеродовая депрессия – это очень серьезная форма психологического расстройства, которое развивается у женщин после родов. И относиться к этому тоже надо серьезно. Специалисты выделяют три вида послеродовых депрессивных состояний и очень важно уметь различать их, так как одни расстройства не требуют лечения и проходят сами, в то время как другие требуют незамедлительного вмешательства врачей.

  1. Послеродовая хандра. С этим состоянием знакомы больше 70% молодых мам. Оно длится примерно от двух дней до двух недель после родов. Вызывает  его гормональная перестройка, которая происходит в организме женщины после родов. Как пояснила  amic.ru психолог Евгения Кондрашова, в момент появления ребенка на свет гормональный фон женщины резко меняется, ее психика также адаптируется к новому этапу жизни. Поэтому хандра – это нормальное состояние, которое проходит само по себе и специального лечения не требует. Проявляется плаксивостью, утомляемостью, ранимостью, тревожностью за ребенка. Попрекать женщину ее излишней "плаксивостью" не стоит – она бы и сама рада не плакать, но это от нее не зависит.
  2. Послеродовая депрессия. Признаки послеродовой депрессии схожи с хандрой, но проявляются они в более яркой форме  и длятся дольше двух недель. Психологи утверждают, что от послеродовой депрессии страдают 10-15% новоявленных матерей. Молодая мама продолжает хандрить спустя месяц после родов? Уговорите ее посетить психолога.
  3. Послеродовой психоз – это серьезный психиатрический диагноз, который встречается у 1% женщин. Его признаки: галлюцинации, спутанность сознания, склонность к причинению себе и близким физических увечий. Это состояние не проходит само и требует курса лечения под наблюдением психиатра.
2
Давайте поподробнее о признаках послеродовой депрессии.

Пожалуйста. Предположить, что женщина переживает послеродовую депрессию можно, если в ее поведении в течение длительного времени наблюдаются: 

  • Резкие перепады настроения, плаксивость, неконтролируемые эмоциональные состояния, грусть, печаль, злость, вспышки гнева. При этом все эмоции переживаются очень ярко.
  • Женщина испытывает чувство вины из-за незначительных мелочей.
  • У нее возникли проблемы со сном: либо слишком много спит, либо почти не спит.
  • У молодой мамы полная потеря аппетита или, наоборот, неконтролируемый аппетит.
  • Женщина не испытывает никакого интереса к рожденному малышу или, наоборот, слишком яркие переживания по поводу его состояния.
  • Мамочка относится к себе слишком критично, переживает, что не справляется и не успевает.
  • У женщины возникает желание причинить себе или близким физическую боль.
  • Если вдруг появились суицидальные мысли.
  • Отец ребенка ощущает по отношению к себе повышенную агрессию.
3

Из-за чего возникает послеродовая депрессия, если в семье все хорошо?

Как ни странно, послеродовая депрессия у женщин возникает даже в семьях, где ребенок долгожданный, а муж старается заботиться и о жене, и о детях. Причинами такого состояния могут быть совершенно разные факторы. Одни из них, как мы уже говорили, – гормональные изменения. Во время беременности уровень женских гормонов прогестерона и эстрогена возрастает в два-три раза, а после рождения ребенка происходит резкое падение уровня этих гормонов. Свою роль играет и повышение уровня пролактина у женщины после родов. В итоге возникают такие эмоциональные качели – от периода счастья до состояния хандры.

Также часто депрессивное состояние возникает из-за хронической усталости и постоянного недосыпа. Прибавьте сюда еще и недовольство своим телом после родов. А это испытывают более 90% молодых мам.

Способствуют развитию депрессии также конфликты с мужем и финансовые проблемы. 

Многие женщины изначально идеализировали свое будущее материнство и столкнувшись с реальностью начинают винить себя в том, что ребенок часто плачет, а они не все успевают сделать. Ну и кроме того, некоторые женщины имеют наследственную предрасположенность к депрессиям.

4

И сколько длится послеродовая депрессия?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как течение и проявление послеродовой депрессии у каждой женщины индивидуальны.

Но чаще всего послеродовая депрессия формируется от двух дней до трех-четырех недель после родов, а длиться может от двух недель до шести месяцев. Иногда депрессивное состояние может не отпускать женщину даже спустя год после рождения ребенка, а кто-то находится в депрессии вплоть до выхода на работу.

5

Что делать, если женщина поняла, что у нее депрессия?

Очень важно не игнорировать свое состояние. Его нужно признать и принять. По словам психологов, в сложившейся ситуации новоиспеченной маме очень важно говорить со своими близкими, рассказывать о своем самочувствии.

"Обращаться нужно везде. Нужно поговорить с мужем, рассказать ему о своем состоянии. А супругу, в свою очередь, нужно просто принять это и быть рядом. Все мамы должны понимать, что их ребенку месяц, и никто не требует от него говорить по-японски. И от нее как от мамы ничего особого тоже не требуют, она всего лишь одномесячная мама", – приводит пример психолог Евгения Кондрашова.

Психолог также подчеркивает, что женщине очень важно бережно относиться к себе и не стесняться говорить о том, какая ей нужна помощь по дому или с малышом. Ведь зачастую причины депрессии кроются именно в недостатке отдыха.

Но если депрессивное состояние достигло послеродового психоза, необходимо срочно обратиться к специалисту.

6

Можно самим вылечить послеродовую депрессию?

Лечить может только врач. Но вот несколько советов, которые помогут облегчить состояние мамы и снизят риск развития депрессивного состояния:

  • Организуйте режим отдыха и сна. Спите вместе с ребенком, домашние дела можно и отложить.
  • Питайтесь сбалансированно и разнообразно.
  • Не стесняйтесь просить о помощи у мужа и родных. Говорите, что вам нужно помочь убраться в доме или поменять памперс малышу.
  • Находите время на то, чтобы побыть наедине с собой, потратьте свободное время на косметические процедуры или что-то, что порадует вас.
  • Уделяйте время своему хобби, общению с подругами. Хорошую психологическую поддержку в такой ситуации могут оказать другие мамочки, которые также столкнулись с нехваткой времени на себя, мужа и бытовые обязанности.
  • Больше бывайте на свежем воздухе, гуляйте.
7

Что будет, если не лечить послеродовую депрессию?

Если вовремя не распознать и не лечить послеродовую депрессию, ее последствия могут быть крайне плачевными. По словам психолога Евгении Кондрашовой, послеродовая депрессия также может привести к конфликтам в семье, проблемам в браке, распаду семьи. Имеют место и физиологические проблемы, например, потеря молока.

"Из-за этого мама может отдаляться от ребенка, испытывая при этом большое чувство вины, которое будет влиять на педагогическое взаимодействие с ребенком", – перечислила возможные последствия специалист. Но и это еще не все. В тяжелых случаях могут возникать суицидальные мысли. И в этом случае женщина может стать опасной и для себя, и для близких.

8

Как вести себя мужу, если жена в депрессии?

Психологи рекомендуют мужьям и родным запастись терпением и проявлять заботу.

"Нельзя отмахиваться от этого состояния, ни в коем случае не отрицайте, не игнорируйте эти моменты. Отрицание и безразличие только простимулируют депрессию. Даже если вы не знаете, что сказать жене, просто выслушайте ее и покивайте в ответ. Это даст больше, чем попытка "не замечать" ее состояние", – советует Евгения Кондрашова.

Постарайтесь уговорить женщину посетить психолога. Но важно сделать это мягко, а не против воли самой мамы.

Старайтесь помогать жене, ведь заботы о доме и ребенке на самом деле отнимают много сил. Предложите супруге помощь по дому или с малышом. По статистике, послеродовая депрессия реже диагностируется в тех парах, где мужья принимают активное участие в семейных делах.

9

Почему раньше женщины не страдали послеродовой депрессией?

Потому что раньше они практически не оставались в одиночестве, считает основатель федеральной сети школ "Рождение" Анастасия Габец. А вот сейчас молодая мать часто остается одна в четырех стенах. Кроме того, раньше женщины больше доверяли интуиции.

"Раньше у женщин не было врачей, УЗИ, анализов, ПДР, гаджетов, телефонов, расчетных календариков. Они прислушивались к своей интуиции и своей природе. Было много обрядов и традиций. Женщины пестовались, восхвалялись, их провожали на роды, благословляли на беременность. Женщина была защищена, никто никогда не оставлял ее одну с ребенком. Молодая мать никогда не оставалась одна в четырех стенах. Все женщины были вместе. Была община, в одном доме находились куча малышей, родственники, братья, сестры, соседи. Одиночества не было и депрессий было гораздо меньше. Я не хочу сказать, что тогда все было благополучно, но и свои сильные стороны тогда были", – заключила собеседница.

С развитием социальных сетей все больше женщин страдают от того, что их жизнь не похожа на красивые картинки в интернете. И это еще одна причина всплеска депрессивных состояний у молодых мам.

"Раньше не было столько информации. Мамы знали, что происходит в соседних домах, своей деревне и все. А теперь мы знаем все, что происходит в мире. И мы на себя это примеряем, а это не всегда хорошо. Раньше дети шли в школу и получали знания там. А сейчас, если женщина не водит своего ребенка на кучу секций и к репетиторам, то значит, она плохая мать. И бедные женщины пытаются соответствовать обществу, красивым картинки в Instagram, смотрят на блогеров, которые непонятно как все успевают, и не понимают, что же они делают не так", – считает медицинский психолог центра семьи и детства "Растем вместе" Наталья Малова.

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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