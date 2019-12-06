Что нельзя дарить на год Крысы: опасные, неэтичные и абсурдные подарки на Новый год

Что нельзя дарить в год Крысы?

Во-первых, не дарите безделушки. Крыса – животное хозяйственное и практичное, поэтому откровенно ненужные вещи, купленные и сляпанные наспех, ей не понравятся. Этим вы можете обидеть и близкого человека, который подумает, что вы относитесь к нему пренебрежительно.

Во-вторых, забудьте про туалетные принадлежности – шампуни, гели для душа, мыла, расчески. Считается, что крыса – не сторонница водных процедур, поэтому такие подарки не оценит. Да и сами подумайте – кому сдался ваш дезодорант или бальзам для волос: этого добра каждый в состоянии сам себе купить.

В-третьих, не дарите живых крыс. Животных нельзя дарить в принципе – в семье их заводят по осознанному решению, а не по чужому навязыванию. К тому же грызун в качестве подарка в год Крысы – вдвойне плохая идея.

В-четвертых, духи. Крыса требовательна к запахам, поэтому угодить ей с парфюмом сложно. Как, в принципе, и всем людям. Если подруга мечтает о дорогих духах – лучше купите ей сертификат в магазин косметики.

В-пятых, не стоит дарить статуэтки и игрушки в виде кошек. Будем честны – это далеко не практичный подарок, такие вещи чаще всего пылятся на полках и радости не доставляют. К тому же кошки и крысы – враги, поэтому хозяйка года может и обидеться.