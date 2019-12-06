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Что нельзя дарить на год Крысы: опасные, неэтичные и абсурдные подарки на Новый год

, ИА "Амител"
Какие сюрпризы не порадуют Белую Металлическую Крысу и обидят ваших друзей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Считается, что на Новый год нужно выбирать такой подарок, который бы понравился не только близкому человеку, но и символу года. По восточному календарю покровителем 2020 года будет Белая Металлическая Крыса. Чтобы избежать неудач в 2020-м, давайте разберемся, какие подарки хозяйка года не одобрит. 

1
Что нельзя дарить в год Крысы?

Во-первых, не дарите безделушки. Крыса – животное хозяйственное и практичное, поэтому откровенно ненужные вещи, купленные и сляпанные наспех, ей не понравятся. Этим вы можете обидеть и близкого человека, который подумает, что вы относитесь к нему пренебрежительно.

Во-вторых, забудьте про туалетные принадлежности – шампуни, гели для душа, мыла, расчески. Считается, что крыса – не сторонница водных процедур, поэтому такие подарки не оценит. Да и сами подумайте – кому сдался ваш дезодорант или бальзам для волос: этого добра каждый в состоянии сам себе купить.

В-третьих, не дарите живых крыс. Животных нельзя дарить в принципе – в семье их заводят по осознанному решению, а не по чужому навязыванию. К тому же грызун в качестве подарка в год Крысы – вдвойне плохая идея.

В-четвертых, духи. Крыса требовательна к запахам, поэтому угодить ей с парфюмом сложно. Как, в принципе, и всем людям. Если подруга мечтает о дорогих духах – лучше купите ей сертификат в магазин косметики.

В-пятых, не стоит дарить статуэтки и игрушки в виде кошек. Будем честны – это далеко не практичный подарок, такие вещи чаще всего пылятся на полках и радости не доставляют. К тому же кошки и крысы – враги, поэтому хозяйка года может и обидеться. 

2
Муж просит часы. Можно ли дарить их на Новый год?

Вообще-то, согласно народным приметам, нет. И это касается не только Нового года, но и других праздников. Во времена, когда все научные достижения казались магией, люди к часам относились с осторожностью, так как наделяли их мистической силой.

По старинному поверью, часы могут украсть годы жизни. Удивительно, что до сих пор отношение к этому подарку не изменилось. Возможно, даритель даже не подозревает о таком подвохе, а вот получатель может вспомнить примету и даже обидеться на подарок. Подаренные часы – это еще и символ разрыва дружеских отношений.

Но не печальтесь: суеверие можно победить. Если вам подарят часы на Новый год – дайте дарителю немного денег. Так вручение подарка будет похоже на покупку, и вроде как часы станут неопасными. Так что если муж очень просит, то дарите. И просите денег в ответ.

3
А что еще нельзя дарить на Новый год?

Существуют множество народных традиций и суеверий насчет подарков. Вероятно, и вам часто приходилось слышать: "Не дари, это плохая примета". Так вот, к неудачным относят несколько вполне безобидных в жизни вещей.

К примеру, зеркало. Причем его нельзя не только дарить, но и разбивать. А если подаренное зеркало разобьется, то согласно поверью, человека ждет череда несчастий.

Но если все-таки уж решили подарить зеркало, то выбирайте такое, чтобы оно было упаковано в коробку и чтобы в него до покупки никто не смотрелся.

Дарить свечи считается тоже плохой приметой. Так как они используются в похоронных обрядах, то у некоторых народов такой подарок означает пожелание смерти.

С другой стороны, в старину свечи готовили исключительно из воска, который по поверьям хорошо впитывает плохую энергетику. Поэтому получать в дар свечу можно только от самых близких людей и только с добрыми пожеланиями. Если подаренная вам зажженная свеча начала потрескивать и вы почувствовали неприятный запах, нужно немедленно ее потушить, вынести на улицу и закопать: считается, что такая свеча подарена с дурными намерениями и в доме ее хранить нельзя.

Ножи и другие острые предметы могут, согласно поверьям, разорвать отношения дарителя и получателя. Есть также версия, что такой подарок может накликать несчастья. Однако если дать за него несколько монет, то и бед никаких не будет.

Также нельзя дарить: носовой платок – к неприятностям в быту; украшения из жемчуга – к слезам; носки – к разлуке; полотенце – к похоронам. 

Однако считается, что суеверие работает только тогда, когда в него верят. Поэтому если вы и человек, которому дарите подарок, не верите в приметы, то выбирайте что хотите. Но не совершайте нелепых покупок – не дарите на Новый год одежду, косметику, фоторамки, магнитики, копилки и другое.

4
Тогда подарю деньги. Так ведь можно?
Можно, но не всем и не всегда. Это удачный подарок молодоженам на свадьбу, коллеге на работе или приятелю на юбилей. Однако на Новый год конвертик лучше никому не преподносить. Особенно родственникам или второй половинке. Иначе, согласно суеверию, вы с ними поссоритесь. Еще существует традиция не дарить деньги людям старшего возраста: это может привнести в их жизнь много трат и проблем. Да и неэтично это.
5
Так, а что тогда дарить?
Хорошее настроение. Но если по существу, то в год Крысы подойдут подарки, которые связаны с уютом и теплом. К примеру, кофеварка, пледы, кресла-мешки, светильники и прочее. Подойдут практичные вещи – полезные гаджеты, бытовая техника и так далее. Так как 2020-й – год Белой Металлической Крысы, то купите подвески, брелоки из металла. Не бойтесь готовить необычные подарки – это только порадует покровительницу года, да и близкие в вашем выборе не разочаруются.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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