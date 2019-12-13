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Где купить новогоднюю елку в Барнауле: сколько стоит и какое дерево лучше не брать

, ИА "Амител"
Рассказываем, где найти настоящую елку и как за ней ухаживать
Елочные базары в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Елочные базары в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина


15 декабря в Барнауле откроются елочные базары. На них планируют продать более 16 тысяч хвойных деревьев. Как из них выбрать свежую елку, которая не засохнет до Нового года, и сколько она будет стоить – читайте в материале amic.ru. 

1
Где купить настоящую елку в Барнауле?
В декабре 2019 года в краевой столице будет работать 71 елочный базар. Здесь планируют продать около 16 тыс. новогодних красавиц из Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области. Где находятся торговые точки, можно посмотреть на карте.
Также купить елку можно на складе "Алтайлеса" в селе Лебяжьем. В 2019 году сотрудники компании планируют заготовить около двух тысяч пихт.
2
Сколько стоит настоящая елка?
У "Алтайлеса" цены начинаются от 500 рублей, а на елочных базарах – от 600 рублей. Однако судя по прошлым годам, купить на эти деньги можно лишь маленькую елочку. Высокая и пушистая будет явно стоить более 1,5 тыс. рублей.
3
Как выбрать лучшую елку?

В первую очередь обратите внимание на хвою – она должна быть насыщенного зеленого цвета. Если ветки пожелтели – это говорит о том, что дерево давно срублено и скоро начнет осыпаться.

На базаре слегка постучите деревом о землю: если иголки на морозе сыпятся, то в теплой квартире оно быстро станет лысым. Кстати, продавцы часто рекомендуют сначала подержать елку на балконе, в подъезде или гараже, то есть там, где прохладно, а только потом заносить домой. Резкий перепад температур вреден для срубленных деревьев.

Ствол дерева должен быть крепким, а ветки – эластичными. Если при сгибе они ломаются – значит, елку срубили давно и есть большая вероятность, что она не простоит до 31 декабря. Потрите кончик ветки в ладонях: почувствовали ярко выраженный хвойный запах – елка свежая, можно брать. 

4
Как сохранить живую елку подольше?

Чтобы дерево простояло до Рождества или Старого Нового года, периодически опрыскивайте его водой. Продавцы также советуют покупать подставки со специальной емкостью. Но не добавляйте туда аспирин или сахар – это дереву не поможет.

Не устанавливайте елку близко к батареям. Иначе она пожелтеет и осыпется. Лучше всего ставить ее в центре комнаты, в которой можно открыть окно. Проветривайте помещение почаще, каждый раз по пятнадцать минут. 

Не обламывайте верхушку елки, потому что так дерево начнет быстрее осыпаться. 

И сколько будут работать елочные базары?
До 31 декабря. Однако поторопитесь, если хотите купить красивую и пушистую елку. Обычно к концу году на базарах остаются хилые деревья.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

13.12.2019 13:25
Гость

Пишите наконец уже цену ёлки 1500-4500

13.12.2019 13:32
- гость -

лучше купить лотерейку и то больше шансов не заиметь некрасивое, плешивое, сухое дерево после как принесете домой

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