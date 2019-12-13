Где купить новогоднюю елку в Барнауле: сколько стоит и какое дерево лучше не брать

15 декабря в Барнауле откроются елочные базары. На них планируют продать более 16 тысяч хвойных деревьев. Как из них выбрать свежую елку, которая не засохнет до Нового года, и сколько она будет стоить – читайте в материале amic.ru.
В первую очередь обратите внимание на хвою – она должна быть насыщенного зеленого цвета. Если ветки пожелтели – это говорит о том, что дерево давно срублено и скоро начнет осыпаться.
На базаре слегка постучите деревом о землю: если иголки на морозе сыпятся, то в теплой квартире оно быстро станет лысым. Кстати, продавцы часто рекомендуют сначала подержать елку на балконе, в подъезде или гараже, то есть там, где прохладно, а только потом заносить домой. Резкий перепад температур вреден для срубленных деревьев.
Ствол дерева должен быть крепким, а ветки – эластичными. Если при сгибе они ломаются – значит, елку срубили давно и есть большая вероятность, что она не простоит до 31 декабря. Потрите кончик ветки в ладонях: почувствовали ярко выраженный хвойный запах – елка свежая, можно брать.
Чтобы дерево простояло до Рождества или Старого Нового года, периодически опрыскивайте его водой. Продавцы также советуют покупать подставки со специальной емкостью. Но не добавляйте туда аспирин или сахар – это дереву не поможет.
Не устанавливайте елку близко к батареям. Иначе она пожелтеет и осыпется. Лучше всего ставить ее в центре комнаты, в которой можно открыть окно. Проветривайте помещение почаще, каждый раз по пятнадцать минут.
Не обламывайте верхушку елки, потому что так дерево начнет быстрее осыпаться.
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Комментарии
Пишите наконец уже цену ёлки 1500-4500
лучше купить лотерейку и то больше шансов не заиметь некрасивое, плешивое, сухое дерево после как принесете домой