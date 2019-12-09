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Кто может стать главой Барнаула и как это сделать?

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
В столице Алтайского края стартовал конкурс по отбору кандидатов на эту должность
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


В феврале 2020 года у Барнаула наконец появится глава. Кто им станет, пока вопрос. Решение за депутатами городской думы, они выберут главу города из нескольких кандидатов, которых отберет специальная комиссия. И побороться за этот пост могут не только политики. Теоретически возглавить город может… Рассказываем, кто и как.

1
Может любой желающий?

Нет, конечно, не любой. Такая должность требует образования, опыта и четкого понимания, как развивать город.

Потенциальный кандидат должен быть совершеннолетним, обладающим пассивным избирательным правом. Проще говоря, он не должен быть признан судом недееспособным или находиться в местах лишения свободы по приговору суда, иметь гражданство или вид на жительство другой страны.

Предпочтительно, но не обязательно должно быть:

  • высшее образование (специалитет или магистратура);
  • стаж на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя) в организациях (бюджетных или коммерческих) в сфере финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы не менее шести лет;
  • или стаж муниципальной службы на должностях не ниже главной группы (государственной службы на должностях не ниже ведущей группы) не менее четырех лет;
  • или стаж работы на муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет;
  • знание основных федеральных, краевых и муниципальных законов;
  • навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых решений и других.

И очень важно, чтобы кандидат понимал, что именно надо делать, чтобы город жил в нормальном ритме, без сбоев, чтобы развивался. Ведь именно глава города должен задавать ритм, направлять имеющиеся у города ресурсы в правильное русло и уметь отстоять интересы перед краевым руководством.

2
Уже какие-то кандидаты появились?

На момент публикации текста документы официально подал только один кандидат — бизнесмен и бывший глава "Партии Роста" в Алтайском крае Андрей Крылов. Ещё несколько человек публично заявили о своем желании участвовать в конкурсе, но в комиссию пока не обращались. Это 59-летняя Елена Хрусталёва – депутат Барнаульской гордумы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медицинского университета. И 53-летний Алексей Скосырский – индивидуальный предприниматель, член ЛДПР.

Как видим, оба кандидата – члены партии. Но это совершенно не обязательно. Участвовать в конкурсе может как представитель какого-то политического объединения, так и беспартийный.

Кстати, про партии. Представители "Справедливой России" вообще не намерены участвовать в конкурсе. Но кто-то из единороссов, очевидно, будет бороться за пост.

3
Почему главу города выбирают депутаты?

Прямых выборов мэра в Барнауле нет с 2010 года. По действующим правилам главу определят по конкурсу. Процедура такая:

  • создается конкурсная комиссия;
  • комиссия принимает документы от кандидатов и передает их на проверку в правоохранительные органы;
  • те, у кого с документами все в порядке, проходят собеседование;
  • комиссия отбирает кандидатуры (их должно быть не менее двух) и вносит этот вопрос на рассмотрение в гордуму, которая определит, кто станет главой города;
  • кандидаты выступают перед депутатами со своими программами развития города;
  • депутаты выбирают главу решением большинства.

В конкурсную комиссию входят министр транспорта Александр Дементьев, министр промышленности Александр Климин, депутат краевого парламента, гендиректор компании "СПТК" Альберт Лунев, начальник департамента правительства по внутренней политике Юрий Проскурин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Спивак, а также депутаты БГД Галина Буевич, Сергей Струченко, Андрей Солодилов, Иван Огнев, Валерий Касплер.

В БГД же входят представили четырех партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Как правило, партия голосует за своего представителя. И большинство в гордуме у единороссов.

4
Куда приносить документы?
Документы принимают по адресу: Барнаул, проспект Ленина, 18, каб. 22. Прийти можно с 5 по 19 декабря включительно в рабочие дни с 8:00 до 11:30 и с 12:18 до 17.00 (в пятницу – до 16.00), в субботу, воскресенье с 9:00 до 13:00. По вопросам можно звонить по номеру: 8-385-2-37-16-63.
5
И когда же все-таки станет известно имя нового главы города?
Предварительная дата этого события – 14 февраля 2020 года. Почему предварительная? Потому что голосование будет проходить на заседании Барнаульской гордумы. А депутаты, возможно, назначат его на другой день. Но это точно будет не раньше 6 февраля, к этому дню комиссия только закончит свою работу. Ее на самом деле много, ведь собеседование надо провести с каждым кандидатам, у каждого проверить документы.
6
А напомните, почему сейчас у Барнаула нет главы города?
Потому что Сергей Дугин, который занимал этот пост с декабря 2015 года, ушел в досрочную отставку. Он сделал это добровольно, с поста его никто не снимал. Точную причину он не объяснял. Сказал лишь, что некоторое время намерен отдохнуть, а потом "дальше трудиться на благо Алтайского края и Барнаула". Сейчас обязанности главы города временно исполняет первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.12.2019 07:08
- гость -

Всем очевидно, что единоросы своего пропихнут, удобного для себя, неудобного для народа

9.12.2019 07:22
- гость -

Жителям города даже не позволяют мэра выбрать, недостойны они иметь такое право.

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