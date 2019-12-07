Выйти из дома и остаться в живых: как правильно падать на лед, если подскользнулся

В Алтайском крае и Барнауле установилась плюсовая температура. Ходить по тротуарам и пешеходным переходам стало опасно. Ситуацию усложнил и выпавший снег, под которым совсем не видно льда. В общем, можно ожидать, что в ближайшие дни врачам-травматологам значительно прибавится работы. Amic.ru разобрался, как правильно нужно ходить и падать в гололед, чтобы не очутиться на долгом больничном.
Перед выходом на улицу, разведайте обстановку. Если термометр показывает плюс или небольшой минус, за окном дождь, а синоптики предупреждают о гололеде — то к прогулке надо подготовиться. Есть большая вероятность, что за ночь на улице образовался каток.
Во-первых, выходите на работу пораньше, чтобы не бежать сломя голову по тротуарам и тропинкам. Двигаться надо короткими шагами, корпус должен слегка быть наклонен вперед, а ноги немного согнуты в коленях.
Во-вторых, засуньте подальше в шкаф сапоги на высоком каблуке. Сегодня лучше надеть обувь с устойчивой и ребристой подошвой.
В-третьих, смотрите под ноги, а не считайте ворон. Во время ходьбы нужно быть сосредоточенным. Ставьте ноги шире, постарайтесь не отрывать ноги от льда.
В-четвертых, откажитесь от привычки держать руки в карманах. Вам нужно держать равновесие. Руки должны быть свободными, поэтому тяжелые сумки на длинной ручке в этот "скользкий" период лучше не носить, иначе центр тяжести сместится и устоят на льду будет сложно.
Если придерживаться этих правил, то падения можно избежать.
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