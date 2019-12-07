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Выйти из дома и остаться в живых: как правильно падать на лед, если подскользнулся

, ИА "Амител"
Теплая погода в Алтайского крае превратила дороги и тротуары в каток
Фото: Екатерина Смолихина.

Фото: Екатерина Смолихина.


В Алтайском крае и Барнауле установилась плюсовая температура. Ходить по тротуарам и пешеходным переходам стало опасно. Ситуацию усложнил и выпавший снег, под которым совсем не видно льда. В общем, можно ожидать, что в ближайшие дни врачам-травматологам значительно прибавится работы. Amic.ru разобрался, как правильно нужно ходить и падать в гололед, чтобы не очутиться на долгом больничном.

1
Что сделать, чтобы не подскользнуться?

Перед выходом на улицу, разведайте обстановку. Если термометр показывает плюс или небольшой минус, за окном дождь, а синоптики предупреждают о гололеде — то к прогулке надо подготовиться. Есть большая вероятность, что за ночь на улице образовался каток. 

Во-первых, выходите на работу пораньше, чтобы не бежать сломя голову по тротуарам и тропинкам. Двигаться надо короткими шагами, корпус должен слегка быть наклонен вперед, а ноги немного согнуты в коленях.

Во-вторых, засуньте подальше в шкаф сапоги на высоком каблуке. Сегодня лучше надеть обувь с устойчивой и ребристой подошвой.

В-третьих, смотрите под ноги, а не считайте ворон. Во время ходьбы нужно быть сосредоточенным. Ставьте ноги шире, постарайтесь не отрывать ноги от льда.

В-четвертых, откажитесь от привычки держать руки в карманах. Вам нужно держать равновесие. Руки должны быть свободными, поэтому тяжелые сумки на длинной ручке в этот "скользкий" период лучше не носить, иначе центр тяжести сместится и устоят на льду будет сложно.

Если придерживаться этих правил, то падения можно избежать.  

2
Как упасть, чтобы не было травмы?
Если подскользнулись, то у вас есть всего 1-2 секунды, чтобы решить как правильно упасть. Это важно, иначе можно что-нибудь сломать. Считается, что безопаснее всего падать на бок, сгруппировавшись и немного вытяните руку перед собой (но не в сторону падения). Никогда не падайте на прямые руки - так вы можете травмировать кисть или предплечье. При падении на спину не приземляйтесь на копчик и постарайтесь не ударить затылок. Прижмите подбородок к груди, немного округлите спину, чтобы она была дугообразной формы. Во время падения попытайтесь немного согнуть ноги и сгруппироваться — тогда приземление будет не таким болезненным.
3
Что делать после падения?
От падения на лед можно получить ушиб, гематому, сотрясение мозга, перелом конечностей.  Главное, не поднимайтесь слишком резко. Если после приземления на лед вы почувствовали резкую боль, и кружится голова, то попросите помощи прохожих, позвоните в "скорую" или обратитесь в травмпункт. 
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.12.2019 13:07
333

Правильно пишется слово "ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ", а не поДскользнуться. Грубая ошибка для "пишущего" человека.

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