Дело Егора Жукова: за что судили и к чему приговорили фигуранта "московского дела"

6 декабря суд вынес приговор Егору Жукову, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Прокуратура просила посадить его на четыре года, но суд дал ему условный срок. Что известно о самой заметной фигуре "московского дела" и какие слова в его блоге не понравились следствию, объясняет amic.ru.
Егора Жукова арестовали 2 августа по обвинению в организации массовых беспорядков (статья 212 УК РФ) во время акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (т.н. "московское дело").
Жуков месяц отсидел в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. По первой версии следствия, молодой человек мог направлять толпу во время шествия в центре города. Как заявлял адвокат Илья Новиков, следствие в итоге признало, что на видео, которое легло в основу первого обвинения Жукова, был не он. 3 сентября уголовное дело прекратили, но тут же завели новое – Жукова обвинили в публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). На этот раз поводом для заведения уголовного дела стали ролики, опубликованные на личном канале Жукова в YouTube с аудиторией более 150 тысяч человек. Прокуратура посчитала, что в некоторых роликах блогер призывает к ненасильственным протестам, а Росфинмониторинг включил Егора Жукова в список причастных к экстремизму.
"Либертарианца" (как он сам себя называл) Жукова многие считали "подготовленным провокатором". Но еще больше людей выступили с петицией и требованием освободить студента "Вышки". Среди них – незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, актриса Чулпан Хаматова и многие другие. Рэпер Оксимирон предлагал даже выплатить за студента залог в размере 2 млн рублей и записал видеобращение, в котором призвал прийти на заседание суда. А блогер Юрий Дудь публично заявил, что решение суда по делу Егора Жукова станет сигналом власти молодым гражданам страны.
Ему 21 год. Общественный деятель, блогер, студент четвертого курса факультета политологии Высшей школы экономики (ВШЭ). В вуз поступил без экзаменов как победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. В университете преподаватели отзываются о нем как о сильном, начитанном и эрудированном студенте.
Политикой увлекался еще со школы. В феврале 2019 года Жуков объявил о выдвижении в депутаты Мосгордумы в составе команды Дмитрия Гудкова. Однако в июне снял свою кандидатуру. По данным СМИ, из предвыборной гонки он выбыл из-за нехватки средств на сбор подписей, однако сам Егор говорил, что попросту не сумел убедить аудиторию поддержать его.
Отец Егора – Сергей Жуков – известен как политический и общественный деятель, космонавт-испытатель и предприниматель.
О политике современной России, методах ненасильственного сопротивления, новостной повестке, действиях политиков и чиновников. "Я рассказываю не только про то, как победить Путина, но и что делать после этого", – говорится в описании канала. "Блог Жукова" существует с 2015 года, на него подписаны более 150 тыс. человек.
Судебный процесс начался 3 декабря, было два заседания. Главным доказательством вины Егора Жукова стало заключение экспертов из Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ – Александра Коршикова и Анны Осокиной. Во время допроса Коршиков заявил, что нашел экстремизм в четырех роликах блогера. Он отметил, что на некоторых записях Жуков, говоря о протесте, не отметил, что речь идет о ненасильственном протесте (а в других роликах это упоминание есть).
Представленных защитой экспертов суд слушать отказался. Защитники Жукова настаивали на том, что обвинительное заключение абсурдно, и просили суд об оправдании. Как отметил адвокат Мурад Мусаев, Егор никогда никого не призывал бороться с властью насилием, а, наоборот, отговаривал всех от этого.
Егор Жуков вины не признал. Перед вынесением приговора он выступил с последним словом, сказал, что государство позиционирует себя как защитник традиционных ценностей, но при этом он считает, что страна стала нацией, разучившейся брать на себя ответственность и любить. В конце он подчеркнул, что если суд признает его преступником, то он будет радоваться тому, что ему выпал шанс "пройти испытания во имя близких ему ценностей".
Об этом заговорили в Twitter.
Я читала это на истории. На едкий вопрос исторички "Надеюсь, ты читаешь там по истории?" Я ответила честно: "я читаю последнее слово Егора Жукова в суде." До меня больше не докапывались и разрешили читать дальше, выразив пожелание, чтобы это слово не стало его последним.— Саня не в порядке 👀 (@LStudent013) 5 декабря 2019 г.
Егор Жуков вынес приговор российской судебной системе.— Сепаратист (@OldScho48134784) 5 декабря 2019 г.
Егор Жуков, фигурант дела о митингах, последнее слово в суде:— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 5 декабря 2019 г.
"Россия разделена на два уровня непроницаемым барьером... Все деньги сконцентрированы сверху, а снизу осталась лишь безысходность".
Точнее ситуацию в стране описать невозможно.
Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно. Блогер получил запрет на администрирование сайта в течение двух лет. Это значит, что студент не сможет вести и создавать интернет-ресурсы, однако может публиковать на чужих. Издание "Новая газета" уже пригласила на работу Егора Жукова, и тот согласился.
Теперь фигурант "московского дела" вернется к учебе. В приговоре было сказано, что в своих заявлениях Жуков использовал знания, полученные в Высшей школе экономики. Проректор ВШЭ Валерия Касамара в интервью радиостанции Business FM призвала не принимать это утверждение близко к сердцу. По ее словам, в вузе рады, что Егор сможет вернуться к занятиям.
На решение суда повлиял широкий общественный резонанс, уверен эксперт Института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Слатинов. "Произошло примерно то же самое, что с Иваном Голуновым или актером Павлом Устиновым. Мы все наблюдали то, что происходило последние дни с информационным полем, и совершенно очевидно, что если бы сегодня Жуков получил реальный срок, это привело бы к очень серьезному общественному обсуждению и к росту издержек для власти, поэтому проще в данную ситуацию вступить, сохраняя общий репрессивный тренд, но уменьшая издержки от конкретного приговора по локальному делу", – отметил он в интервью Business FM.
Напомним, ранее суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима еще одного фигуранта "московского дела" – 24-летнего актера Павла Устинова. Его признали виновным за то, что он вывихнул плечо росгвардейцу. По версии следствия, 3 августа во время проведения несанкционированной акции в районе станции метро "Пушкинская" Устинов кричал лозунги. Однако сам актер вину не признал и рассказал, что в этот момент возле станции ждал своего друга. Родственники заявляли, что они провели независимую экспертизу и у них есть видео, которое доказывает, что Устинов не виновен, пишет "Медуза".
Комментарии
Не нужно воспринимать гуманизм власти как всепрщение. Если не понял и не угомонится. условный срок враз превращается в реальный. А вообще-то зря, такие добра не понимают.
Чуть не присел за бабу.За любку соболь,которая в депутатки метила.
пожалели
Не случилось парнишке пострадать за близость к своим ценностям.
Это он к Владимиру Зеленскому прислушивается?Всё понятно-из соросят
Либертарианец... Я же атаман идейный и все мои ребята как один... Стоят за свободную личность!--- Значит, будут грабить!