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Дело Егора Жукова: за что судили и к чему приговорили фигуранта "московского дела"

, ИА "Амител"
Суд признал студента-блогера виновным, но в колонию не отправил
Егор Жуков / Фото: www.instagram.com/realzhukov

Егор Жуков / Фото: www.instagram.com/realzhukov


6 декабря суд вынес приговор Егору Жукову, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Прокуратура просила посадить его на четыре года, но суд дал ему условный срок. Что известно о самой заметной фигуре "московского дела" и какие слова в его блоге не понравились следствию, объясняет amic.ru.

1
С чего все началось?

Егора Жукова арестовали 2 августа по обвинению в организации массовых беспорядков (статья 212 УК РФ) во время акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (т.н. "московское дело").

Жуков месяц отсидел в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. По первой версии следствия, молодой человек мог направлять толпу во время шествия в центре города. Как заявлял адвокат Илья Новиков, следствие в итоге признало, что на видео, которое легло в основу первого обвинения Жукова, был не он. 3 сентября уголовное дело прекратили, но тут же завели новое – Жукова обвинили в публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). На этот раз поводом для заведения уголовного дела стали ролики, опубликованные на личном канале Жукова в YouTube с аудиторией более 150 тысяч человек. Прокуратура посчитала, что в некоторых роликах блогер призывает к ненасильственным протестам, а Росфинмониторинг включил Егора Жукова в список причастных к экстремизму.

"Либертарианца" (как он сам себя называл) Жукова многие считали "подготовленным провокатором". Но еще больше людей выступили с петицией и требованием освободить студента "Вышки". Среди них – незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, актриса Чулпан Хаматова и многие другие. Рэпер Оксимирон  предлагал даже выплатить за студента залог в размере 2 млн рублей и записал видеобращение, в котором призвал прийти на заседание суда. А блогер Юрий Дудь публично заявил, что решение суда по делу Егора Жукова станет сигналом власти молодым гражданам страны.

2
Кто такой Егор Жуков?

Ему 21 год. Общественный деятель, блогер, студент четвертого курса факультета политологии Высшей школы экономики (ВШЭ). В вуз поступил без экзаменов как победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. В университете преподаватели отзываются о нем как о сильном, начитанном и эрудированном студенте.

Политикой увлекался еще со школы. В феврале 2019 года Жуков объявил о выдвижении в депутаты Мосгордумы в составе команды Дмитрия Гудкова. Однако в июне снял свою кандидатуру. По данным СМИ,  из предвыборной гонки он выбыл из-за нехватки средств на сбор подписей, однако сам Егор говорил, что попросту не сумел убедить аудиторию поддержать его.

Отец Егора – Сергей Жуков – известен как политический и общественный деятель, космонавт-испытатель и предприниматель.

3
О чем Жуков говорит в своем блоге?

О политике современной России, методах ненасильственного сопротивления, новостной повестке, действиях политиков и чиновников. "Я рассказываю не только про то, как победить Путина, но и что делать после этого", – говорится в описании канала. "Блог Жукова" существует с 2015 года, на него подписаны более 150 тыс. человек. 

4
Что именно не понравилось суду?
Эксперты из ведомственных структур обнаружили в видео блогера призывы к насильственной смене власти в России. Жуков цитировал книгу американского политолога Джина Шарпа о 198 методах ненасильственной борьбы. В этом контексте на Youtube-канале блогера звучали такие методы борьбы, как отказ от уплаты налогов, изготовление фальшивых документов, препятствование работе учреждений, что подпадает под определения статей УК РФ. Судья Светлана Ухналева посчитала слова Жукова о том, что нужно хвататься за любые формы протеста, за призывы к осуществлению экстремистской деятельности против государства. Поэтому прокуратура просила для студента 4 года колонии общего режима. Только по словам адвокатов Егора, дело строилось на одной лингвистической экспертизе. В ее качестве сомневалась сторона защиты, а от других – альтернативных – экспертов суд отверг.
5
Как прошел суд?

Судебный процесс начался 3 декабря, было два заседания. Главным доказательством вины Егора Жукова стало заключение экспертов из Института криминалистики Центра специальной техники ФСБ – Александра Коршикова и Анны Осокиной. Во время допроса Коршиков заявил, что нашел экстремизм в четырех роликах блогера. Он отметил, что на некоторых записях Жуков, говоря о протесте, не отметил, что речь идет о ненасильственном протесте (а в других роликах это упоминание есть).

Представленных защитой экспертов суд слушать отказался. Защитники Жукова настаивали на том, что обвинительное заключение абсурдно, и просили суд об оправдании. Как отметил адвокат Мурад Мусаев, Егор никогда никого не призывал бороться с властью насилием, а, наоборот, отговаривал всех от этого.

Егор Жуков вины не признал.  Перед вынесением приговора он выступил с последним словом, сказал, что государство позиционирует себя как защитник традиционных ценностей, но при этом он считает, что страна стала нацией, разучившейся брать на себя ответственность и любить. В конце он подчеркнул, что если суд признает его преступником, то он будет радоваться тому, что ему выпал шанс "пройти испытания во имя близких ему ценностей". 

Об этом заговорили в Twitter.

 

 

6
И что дальше?

Суд приговорил Егора Жукова к трем годам условно. Блогер получил запрет на администрирование сайта в течение двух лет. Это значит, что студент не сможет вести и создавать интернет-ресурсы, однако может публиковать на чужих. Издание "Новая газета" уже пригласила на работу Егора Жукова, и тот согласился.

Теперь фигурант "московского дела" вернется к учебе. В приговоре было сказано, что в своих заявлениях Жуков использовал знания, полученные в Высшей школе экономики. Проректор ВШЭ Валерия Касамара в интервью радиостанции Business FM призвала не принимать это утверждение близко к сердцу. По ее словам, в вузе рады, что Егор сможет вернуться к занятиям.

На решение суда повлиял широкий общественный резонанс, уверен эксперт Института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Слатинов. "Произошло примерно то же самое, что с Иваном Голуновым или актером Павлом Устиновым. Мы все наблюдали то, что происходило последние дни с информационным полем, и совершенно очевидно, что если бы сегодня Жуков получил реальный срок, это привело бы к очень серьезному общественному обсуждению и к росту издержек для власти, поэтому проще в данную ситуацию вступить, сохраняя общий репрессивный тренд, но уменьшая издержки от конкретного приговора по локальному делу", – отметил он в интервью Business FM.

Напомним, ранее суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима еще одного фигуранта "московского дела" – 24-летнего актера Павла Устинова. Его признали виновным за то, что он вывихнул плечо росгвардейцу. По версии следствия, 3 августа во время проведения несанкционированной акции в районе станции метро "Пушкинская" Устинов кричал лозунги. Однако сам актер вину не признал и рассказал, что в этот момент возле станции ждал своего друга. Родственники заявляли, что они провели независимую экспертизу и у них есть видео, которое доказывает, что Устинов не виновен, пишет "Медуза". 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

7.12.2019 19:07
- гость -

Не нужно воспринимать гуманизм власти как всепрщение. Если не понял и не угомонится. условный срок враз превращается в реальный. А вообще-то зря, такие добра не понимают.

7.12.2019 19:20
- гость -

Чуть не присел за бабу.За любку соболь,которая в депутатки метила.

7.12.2019 19:37
технарь

пожалели

7.12.2019 19:41
- гость -

Не случилось парнишке пострадать за близость к своим ценностям.

7.12.2019 19:43
- гость -

Это он к Владимиру Зеленскому прислушивается?Всё понятно-из соросят

7.12.2019 19:51
- гость -

Либертарианец... Я же атаман идейный и все мои ребята как один... Стоят за свободную личность!--- Значит, будут грабить!

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