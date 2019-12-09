Как не заразиться гриппом или ОРВИ, если дома и на работе все болеют

В Алтайском крае зафиксировали первые случаи заражения гриппом. А за прошедшую неделю в больницы регионы с признаками ОРВИ обратились более 18 тысяч человек. Если заболел один из членов семьи, то есть большая вероятность, что вирус подхватят и все остальные. Amic.ru разбирался, что нужно делать, чтобы не уйти на больничный перед Новым годом, и при каких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу.
Скорее всего, вы заболели, если у вас:
- высокая температура 37,5-39 градусов;
- озноб, слабость и ломота в мышцах;
- недомогание;
- потливость;
- кашель с болью в груди.
Однако установить грипп это или ОРВИ может только врач.
Если вы не привиты и постоянно контактируете с больным, то есть большая вероятность заразиться гриппом. Поэтому:
- почаще проветривайте помещение, где находится больной, окно нужно открывать как минимум четыре раза в день, причем каждый раз минут на 15;
- делайте регулярную влажную уборку, установите увлажнитель воздуха;
- носите защитные маски, но меняйте их каждые три часа, иначе они станут рассадником инфекции;
- если есть возможность, то дома выделите для простывшего отдельную комнату, а заболевшего коллегу побыстрее отправьте лечиться домой;
- сделайте так, чтобы больной пользовался отдельными кружкой, полотенцем и мылом;
- чаще мойте руки с мылом на работе, после общественных мест, а также каждый раз после контакта с больным;
- хорошо промывайте посуду, из которой ел больной. Для этого используйте специальные моющие средства;
- старайтесь меньше бывать в общественном транспорте и местах массового скопления людей;
- ешьте больше продуктов с высоким содержанием витамина С;
- принимайте противовирусные препараты (по согласованию с врачом).
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