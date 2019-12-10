Когда и на сколько вырастут тарифы на свет в 2020 году в Алтайском крае

"Вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 января и на сколько?" – интересуется жительница Барнаула Ольга Николаевна.
Отвечает директор БГЭС Иван Василиади:
С 1 января тарифы на электроэнергию не изменятся, их индексация произойдет 1 июля. Тарифы еще окончательно не утверждены, но правительство РФ уже установило предельный индекс их роста. В нашем регионе для населения он составит 4,7%.
Напомним, в 2019 году повышение тарифов на свет происходило дважды: в первый раз – с 1 января (тогда свет подорожал на 1,7%), а второй раз – с 1 июля (на 2,4%).
Вопрос от читателя поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале amic.ru.
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